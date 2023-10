“Ungheria stuprata legalmente”: Orban a muso duro con l’Ue

Continuano le polemiche tra il primo ministro dell’Ungheria, Viktor Orban, e l’Unione europea in materia di immigrazione. Secondo il premier ungherese sia la propria Nazione che la vicina Polonia sarebbero state “stuprate legalmente” dagli organi istituzionali di Bruxelles per quanto riguarda il dossier migranti e, in particolare, il Patto Ue sulla migrazione. Sia Budapest che Varsavia sarebbero quindi state costrette ad accettare loro malgrado l’accordo europeo.

Orban al Consiglio europeo

Le parole di Orban al suo arrivo al Consiglio europeo a Granada si riferiscono alle decisioni prese a maggioranza qualificata e non all’unanimità: “Se sei legalmente stuprato, costretto ad accettare qualcosa che non ti piace, come pensi di raggiungere un compromesso? È impossibile”. Il premier dell’Ungheria ha in seguito affermato: “Non c’è la possibilità di un accordo sui migranti t perché prima avevamo deciso che l’immigrazione sarebbe stata regolata sulla base di accordi unilaterali, ma questo è stato cambiato nell’ultimo incontro. La Polonia e l’Ungheria non erano insoddisfatte della proposta, ma sono state lasciate da parte. La proposta è stata spinta avanti. Polonia e Ungheria sono state lasciate totalmente fuori“.

Ue ancora contro l’Ungheria

Orban ha infine concluso attaccando direttamente l’Unione europea, rea di non rispettare la volontà dei singoli Stati membri: “Dopo non c’è nessuna possibilità di nessun tipo di accordo o compromesso sull’immigrazione, politicamente è impossibile. Non solo oggi, ma in generale per i prossimi anni, perché’ noi siamo stati, come dire, violentati giuridicamente. Se sei violentato giuridicamente, costretto ad accettare qualcosa che non ti piace, come si può avere un compromesso, un accordo? È impossibile”. La situazione tra Ue ed Ungheria è ancora in stallo, per i burocrati di Bruxelles Budapest va messa in riga. Non importa quale sia la volontà del Paese.

Andrea Grieco