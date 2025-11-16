LOGIN
domenica, Novembre 16, 2025
Top Posts
Gli investitori si rivolgono a SJMine per un reddito passivo affidabile...
Guida alle scarpe antinfortunistiche: quando servono e quali sono i livelli...
Stellantis, è ora di cacciare gli Elkann-Agnelli dall’Italia
Ampia scelta, marchi di lusso, prezzi convenienti – tutto sul più...
Venere degli Stracci, il rogo emblema dell’amministrazione Manfredi
Vale la pena scegliere un editor online per la stabilizzazione video?
“Via italiana all’intelligenza artificiale”: Meloni annuncia una legge sull’Ai e nuovi...
L’evoluzione della comodità digitale: come gli strumenti tecnologici stanno semplificando la...
Anche la Cucchi risponde presente alla chiamata dell’antifascismo
Google penalizza i contenuti generati da Intelligenza Artificiale?
Exchange cripto per acquistare Ethereum senza difficoltà
SUBSCRIBE NEWSLETTERS
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home » Il dogma progressista come negazione della realtà
ApprofondimentiCulturaPrimo Piano

Il dogma progressista come negazione della realtà

by La Redazione
Scritto da La Redazione 0 commento
Visita BoBet

Roma, 16 nov – Il progressismo non è un’ideologia, ma un’erronea percezione del passare del tempo, per cui lo svolgersi stesso della dimensione temporale verso il futuro è portatrice a priori di benessere e miglioramento della condizione umana. Nato dall’illusione illuminista di progresso sociale tramite la diffusione della cultura positivista, si diffonde dopo la Rivoluzione Francese come espressione della borghesia.

Un buffo mistero

Nel solco dell’ideologia liberale ha un orientamento economicisistico che aspira al miglioramento della società tramite le riforme politiche e sociali. Privo della spinta rivoluzionaria delle idee socialiste, marxiste e anarchiche, senza la potenza visionaria di Proudhon, di Marx e di Max Stirner, pretende un cambiamento conservando di fatto il capitalismo.

Come si possa migliorare il mondo mantenendo vivo un sistema basato sul profitto e lo sfruttamento degli esseri umani e della natura è un mistero buffo che si annida nella mente del progressista. Che vive nell’iperrealtà analizzata dal filosofo francese Jean Baudrillard, dove per la cultura dell’epoca e l’influenza dei media la realtà si scioglie nella finzione, perdendo la capacità di distinguere il reale dall’immaginario.

L’esempio più significativo è la grande diffusione della pornografia, forma insidiosa di dipendenza, dove l’oggetto della libido viene sostituito dalla sua immagine.

Una realtà separata

I progressisti vivono in una realtà separata creata dalla mente che permette loro di sopravvivere alla vergogna del tradimento degli ideali. Figli del consumismo gli ex marxisti venduti al grande capitale, vivono l’alienazione della società delle immagini, stadio esiziale del capitalismo, percependo che “lo spettacolo è il reale” come scrisse Guy Debord.

Una vera e propria distorsione della realtà che sottende un disturbo psichico, come chi scrive ha sostenuto nel libro “Psicopalogia del radical chic, provocato da meccanismi inconsci, le difese psichiche che proteggono da ansia, conflitti e sensi di colpa. Il tradimento degli ideali socialisti, della classe operaia, del marxismo, scatena i sensi di colpa, lo stile di vita borghese provoca la dissonanza cognitiva, dovuta al comportamento incoerente con le idee professate.

I progressisti combattono la loro profonda incoerenza creando l’archetipo del “Nemico” incarnato dal tipo antropologico del “fascista”: idealista, disciplinato, coerente e legato alla sua terra.

Il dogma progressista

Una figura disturbante per chi si vergogna di sé, che provoca una sottile forma di invidia verso i fedeli a se stessi, per chi non si è svenduto alle lusinghe della società narcisista dello spettacolo. L’odio e la rabbia del progressista nei confronti di colui nel quale si rispecchia dolorosamente sono l’effetto dell’Identificazione proiettiva, difesa psichica che sopprime i contenuti inconsci dolorosi o vergognosi.

I sentimenti inammissibili come l’odio vengono proiettati sugli avversari, mentre in realtà il progressista se ne nutre costantemente. Questa proiezione dà sollievo dal senso di colpa che mina l’autostima del radical chic, proteggendolo dallo sconforto, dalla vergogna e dalla depressione. I progressisti si percepiscono come gli unici assolutamente buoni, dinamica  psichica di Scissione, perché scindono inconsciamente ciò che fanno da ciò che sostengono.

Si sentono custodi della giustizia e della verità, perfettamente coerenti con il modello che incarnano: il popolo eletto che dalla vecchia Europa “civilizzò” il Nuovo Mondo. Figli ideali dei Padri Pellegrini, che colonizzarono con la violenza e l’inganno le terre dei Nativi Americani, compiendo un genocidio per il loro malato istinto predatorio.

Una malata convinzione

Convinti di portare la civiltà e la religione protestante ai selvaggi, popoli in realtà vicini al Sacro per il contato diretto con la natura e portatori di spiritualità e cultura tradizionale. L’elezione di Dio è un preciso sintomo paranoico, il delirio di grandezza che esprime la malata convinzione di essere portatori di democrazia e progresso scatenando guerre sanguinose sulle terre degli altri.

I progressisti hanno dimenticato per un processo di Rimozione, che cancella ricordi e pensieri dolorosi, da dove origina la loro sensazione patologica di superiorità: dal narcisismo grandioso. Soggetti deboli e disturbati che trovano conforto e salvezza nella  società dell’apparenza, della negazione della verità sostituita dalla narrazione.

L’allucinazione woke, con la cancellazione della Storia, con le malsane teorie gender, con l’ambientalismo di maniera, la passione teorica per l’immigrazione selvaggia, sono i segni evidenti della sostituzione della realtà con una fantasia malata. I radical chic, arroccati nelle zone lussuose dei centri urbani, sono i peggiori razzisti e classisti, disprezzano intimamente i poveri che  amano sfruttare,

Consumisti compulsivi distruggono l’ambiente che fingono di proteggere, riempendolo di scarti tecnologici e dei rifiuti dei loro continui acquisti. Cancellare le tradizioni, le diversità naturali, le storie dei popoli, è segno di un disagio profondo, del disprezzo di se stessi e della Patria. Nel tempo della dissoluzione il coraggio di essere eredi di una grande civiltà, di rispettare le origini, difendere al terra dei padri è segno inequivocabile di salute mentale.

Roberto Giacomelli

You may also like

Il calcio, una questione di fede e dipendenza

Instagram spegne i social del Blocco Studentesco dopo la vittoria elettorale: “non rispetta gli...

Non chiamateli progressisti: la Gen Z è molto più interessante di quanto crediate

Educazione sessuo-affettiva: la retromarcia del governo e la visione politica che non c’è

Quasi il 50 per cento dei detenuti nelle carceri minorili italiane è straniero: i...

Immigrazione, il tabù che paralizza la politica: Brescia e la sfida della Remigrazione

Commenta

Redazione

Chi Siamo

Il Primato Nazionale plurisettimanale online indipendente;

  • Via Pantaleoni 33, 00166 Roma.
  • info@ilprimatonazionale.it

Categorie

Newsletter

Iscriviti alla newsletter


© Copyright 2023 Il Primato Nazionale – Tutti i diritti riservati

Facebook Twitter Instagram Linkedin