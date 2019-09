Roma, 29 set – L’accordo sul deficit ancora non c’è. La riserva verrà sciolta lunedì in consiglio dei ministri, in attesa della nota di aggiornamento al Def che vedrà la luce nei prossimi giorni. Da lì potremmo iniziare a capire i contorni della manovra finanziaria che il governo intende proporre per il 2020. Alcune indiscrezioni già trapelate permettono comunque di tracciare un primo quadro d’insieme.

Deficit fotocopia

Il primo punto riguarda il deficit previsto per l’anno venturo. E si parte con una sorpresa: nonostante una presunta credibilità in sede Ue, Bruxelles non sembra disposta ad offrire all’Italia particolari concessioni.





Le cifre circolare in questi giorni, d’altronde, non lasciano spazio a entusiasmi: si va dal 2,1 al 2,3%, una sciocchezza in più rispetto all’1,9% che si prevede di toccare quest’anno. Una manciata di miliardi aggiuntivi utili forse a sterilizzare le clausole di salvaguardia sull’Iva e ad iniziare ad “aggredire” il cuneo fiscale sul lavoro, cavallo di battaglia M5S. E basta: alla faccia del “vento cambiato” e dello “stop all’austerità” di cui ha recentemente parlato il premier Conte.

Aumento Iva con la scusa del contante

Il grande spauracchio è proprio l’imposta sul valore aggiunto. Per evitare il ritocco automatico all’insù servono 23 miliardi per il 2020. Obiettivo evitare che l’Iva agevolata al 10% possa salire all’11,5 e quella ordinaria del 22 al 24,2%. L’aumento, tuttavia, potrebbe esserci comunque seppur mascherato sotto due forme.

La prima idea sul tavolo è quella dello sconto per chi sceglie di pagare con strumenti elettronici, nella convinzione (già smentita dai fatti) di recuperare risorse dall’evasione, con il fantasmagorico obiettivo di raggranellare almeno 5 miliardi. Numeri e logica alla mano, di fatto un aumento per chi intende pagare in contanti. “Non sembra una proposta mirata ad incentivare alcuni acquisti fatti con la moneta elettronica, ma un aumento generalizzato dell’Iva su tutti i beni, salvo lasciare l’imposta invariata su alcuni di essi. Parliamoci chiaro, il vero scopo è dare una narrazione politica al fatto che si stanno aumentando le aliquote anche se fino ad oggi è stato detto che non si sarebbe fatto”, ha commentato l’ex sottosegretario all’Economia Enrico Zanetti.

In secondo luogo, in manovra il governo starebbe pensando ad una rimodulazione complessiva dell’imposta. Si tratterebbe, in sostanza, di riordinare la tabella delle attuali aliquote, tagliando ad esempio l’Iva sulle bollette di luce e gas ma aumentandola su altri beni o servizi. Un gioco delle tre carte, praticamente.

Filippo Burla

