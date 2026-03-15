Cuba, l’assalto alla sede del Partito comunista e la crisi di un sistema

Roma, 15 mar – Nella notte tra il 13 e il 14 marzo un gruppo di manifestanti ha preso d’assalto la sede del Partito comunista cubano nella città di Morón, nella provincia di Ciego de Ávila. Alcuni video circolati sui social mostrano persone entrare nell’edificio, trascinare in strada mobili, quadri e materiale di propaganda e bruciarli in un falò improvvisato mentre gridano slogan contro il governo. Le autorità hanno parlato di “atti di vandalismo” al termine di una protesta iniziata pacificamente e hanno confermato alcuni arresti.

Cuba e i segnali di un cedimento

L’episodio, preso isolatamente, potrebbe sembrare una semplice protesta locale degenerata. In realtà ha un valore simbolico molto più ampio. Attaccare direttamente una sede del Partito comunista – cioè l’ossatura politica dello Stato cubano – è un gesto raro nella storia recente dell’isola. Ed è proprio per questo che la vicenda va letta dentro un quadro più ampio: quello di una crisi economica ed energetica sempre più profonda, di un sistema politico che cerca di reggere l’urto e di una nuova fase di negoziato con gli Stati Uniti.

Il detonatore immediato delle proteste è la crisi energetica. In molte zone dell’isola i blackout arrivano a durare fino a quindici o venti ore al giorno. Le centrali termoelettriche cubane sono obsolete, la produzione interna è insufficiente e l’intero sistema dipende da importazioni di petrolio sempre più difficili. Il risultato è una spirale che colpisce ogni aspetto della vita quotidiana: senza energia si fermano fabbriche e trasporti, si riduce l’approvvigionamento di acqua e cibo e l’economia informale diventa l’unica via di sopravvivenza per molti cittadini.

La crisi del sistema cubano

La crisi non nasce oggi. Negli ultimi anni Cuba ha attraversato una combinazione di fattori sfavorevoli: il crollo del turismo durante la pandemia, la perdita di parte del sostegno venezuelano, l’inasprimento delle sanzioni statunitensi e un sistema produttivo interno incapace di rinnovarsi. L’isola si ritrova così in una situazione che ricorda, per molti aspetti, il “periodo especial” degli anni Novanta, quando il collasso dell’Unione Sovietica privò l’economia cubana del suo principale sostegno esterno.

A rendere il quadro più complesso è però un altro elemento: proprio mentre nelle strade cresce la tensione, L’Avana ha confermato l’avvio di nuovi colloqui con Washington. Il presidente Miguel Díaz-Canel ha parlato di contatti destinati a individuare aree di cooperazione, soprattutto sul terreno energetico e della sicurezza regionale. Parallelamente sono arrivati alcuni segnali di distensione, come la liberazione di detenuti e l’attivazione di canali diplomatici che coinvolgono anche la Santa Sede.

Il negoziato con gli Stati Uniti

Il governo cubano insiste sul fatto che il dialogo con gli Stati Uniti non riguardi il sistema politico dell’isola. La linea ufficiale è chiara: trattare su questioni bilaterali senza mettere in discussione l’assetto istituzionale nato dalla rivoluzione del 1959. Tuttavia, nella lettura di molti osservatori internazionali, questi colloqui potrebbero avere implicazioni più profonde. La combinazione tra crisi economica, pressione esterna e malcontento sociale crea infatti un contesto in cui qualsiasi negoziato assume inevitabilmente un significato politico. Dentro questo scenario si delineano due possibili evoluzioni.

La prima è quella di una transizione controllata. In questa prospettiva il sistema cubano cercherebbe di negoziare con Washington un alleggerimento delle sanzioni e un parziale reinserimento nei circuiti economici internazionali senza rinunciare al controllo politico interno. Sarebbe un cambiamento graduale, gestito dall’élite che oggi governa il paese e pensato per garantire la continuità dello Stato pur introducendo elementi di apertura economica.

Scenari possibili ma non inevitabili

La seconda possibilità è quella di una fase di instabilità più profonda, nella quale le proteste sociali – alimentate da crisi energetica, scarsità di beni e crescente sfiducia nelle istituzioni – potrebbero diventare più frequenti e difficili da controllare. In questo caso il sistema politico cubano si troverebbe a fronteggiare una pressione interna crescente proprio mentre cerca di negoziare all’esterno, con il rischio di una dinamica simile a quella che in altri contesti ha preceduto cambiamenti politici più radicali.

Per ora nessuno dei due scenari è inevitabile. Il regime cubano ha dimostrato nel corso dei decenni una notevole capacità di adattamento e di sopravvivenza alle crisi. Allo stesso tempo, però, l’episodio di Morón mostra che qualcosa si sta muovendo sotto la superficie. Quando in un sistema fortemente centralizzato la protesta arriva a colpire direttamente i simboli del potere, significa che il malcontento ha superato una soglia psicologica.

Cuba al tornante storico

Per questo l’assalto a una sede di partito in una cittadina di provincia potrebbe rivelarsi molto più di un fatto locale. Potrebbe essere uno dei primi segnali di una fase nuova per Cuba, in cui la stabilità costruita negli ultimi sessant’anni dovrà misurarsi con una combinazione inedita di pressioni economiche, tensioni sociali e negoziati geopolitici. E proprio in quell’incrocio – tra strada e diplomazia – si giocherà il futuro dell’isola.

Vincenzo Monti