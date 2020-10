Roma, 13 ott – E’ un video di pochi secondi, ma decisamente spettacolare e rilanciato dai canali del ministero della Difesa russo, diventando subito dopo virale sui social. Il filmato mostra un pilota che guida un caccia stealth Su-57, prodotto della Russia. Di per sé nulla di incredibile, non fosse che sta volando senza il tettuccio sopra cabina di pilotaggio. Non è una cosa di poco conto, è anzi un gesto altamente temerario, al limite della follia perché il tetto in plexiglass impedisce al pilota che guida l’aereo di congelarsi.

Tuta speciale

Secondo molti analisti con tutta probabilità si tratterebbe di un test delle procedure di emergenza, nel caso in cui l’aereo da guerra dovesse trovarsi in serie guai subito prima dell’espulsione. Ma come può sopravvivere un uomo a quell’altezza e a quella velocità senza l’apposita copertura del mezzo? Stando sempre a quanto osservato dagli esperti, il pilota stava indossando una tuta speciale, proteggendosi così dal freddo. Il ministero della Difesa di Mosca non ha fornito dettagli né sull’altitudine né sulla velocità o lo scopo del volo in questione, si è limitato a mostrarne il filmato.

Il Su-57 è un aereo progettato appositamente per trasportare il missile supersonico Kinzhal, dotato di una capacità nucleare che opera una velocità dieci volte superiore a quella del suono. Lo stesso aereo sarebbe in grado di trasportare anche una nuova variante “modernizzata” del missile aria-aria R-77-1 a medio raggio. Il volo sarebbe stato effettuato nei cieli di Akhtubinsk, nella regione di Astrachan, parte meridionale della Russia europea.

Alessandro Della Guglia