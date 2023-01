Roma, 21 gen — Durante la pandemia Meta comunicava attraverso un filo diretto con i funzionari del Cdc americano (il Centro per il controllo delle malattie, l’equivalente del nostro Iss) chiedendo loro quali contenuti sul Covid pubblicati dagli utenti fossero da censurare o moderare. Lo ha rivelato il reporter Robby Soave sulle pagine del mensile Reason, in un articolo riportato questa mattina da La Verità.

La presenza di questo «canale privilegiato» tra il team di Zuckerberg e l’agenzia federale Usa per il controllo delle malattie è emersa quasi casualmente, esaminando le email di Meta nell’ambito del processo amministrazione Biden v. Missouri. In particolare in un’email datata 19 maggio 2021 firmata da un responsabile della piattaforma e indirizzata a Carol Y. Crawford del Cdc si comunicava che una dipendente di nome Liz avrebbe «flaggato», ovvero evidenziato come censurabile, una lista specifica di contenuti «per la squadra dei Cdc», mettendosi, di fatto, a disposizione completa dell’agenzia federale che avrebbe da lì in poi dettato legge sulle tematiche «consentite» e quelle da silenziare.

E se è vero che tra i temi da silenziare ne figuravano oggettivamente alcuni privi di fondamento e razionalità, è da evidenziare che nella «lista nera» dei contenuti da non divulgare comparivano affermazioni scientifiche ampiamente dimostrate, come il rischio di contrarre la paralisi di Bell dopo il vaccino, o l’alterazione del ciclo mestruale indotta dai farmaci a mRna. In fondo alla missiva il responsabile Meta chiedeva delucidazioni sull’ipotesi che vede il virus originato da un esperimento in laboratorio: «È falso, non provato, non supportato da evidenze, o vero?». «La cosa più probabile», fu la risposta di Crawford, «è che questo virus sia partito dagli animali e abbia fatto il salto nell’uomo. Ad ogni modo, la direttrice dei Cdc […] ha detto che il fatto che fosse artificiale era tecnicamente possibile, perché non ne conosciamo ancora l’origine. Il fatto che sia stato creato dall’uomo è teoricamente possibile, ma estremamente improbabile».