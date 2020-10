Roma, 21 ott – Il Somaliland è un territorio della Somalia che nel 1991 è diventato uno Stato indipendente anche se al momento nessuno, a parte Taiwan, lo ha riconosciuto come tale. A differenza della nazione d’origine, il Somaliland è uno Stato piuttosto pacifico e questa relativa tranquillità, unita alla sua posizione strategica nel Corno d’Africa, ha spinto alcuni investitori a fare investimenti considerevoli: tra questi il più importante è la DP World.

La decisione di ingrandire il porto di Berbera risale al 2017, quando il governo del Somaliland e DP World hanno firmato un accordo di collaborazione. All’epoca l’amministratore delegato del colosso dello shipping ha sottolineato le similarità tra la crescita di Dubai e il piano di fare di Berbera il più importante porto del Corno d’Africa che porterà ricchezza e lavoro a questa parte del continente.

L’espansione rappresenta il più sostanzioso investimento che il Somaliland abbia ricevuto e permetterà al porto di Berbera di ricevere le più grandi navi container del mondo e lavorerà assieme ai porto di Gibuti e Lamu in Kenya. Per capire l’importanza dell’investimento – per gli emiratini esiste anche un importante motivo geopolitico: la loro presenza in loco serve a contenere l’influenza turca e del Qatar in Somalia – basti pensare che sono un anno fa il Somaliland ha esportato un milione e mezzo di capi di bestiame, mentre quest’anno il loro numero è aumentato a quattro milioni: questo dimostrache, non avendo un accesso al mare, lo utilizzerà per esportare i propri prodotti, non a caso è anche prevista la realizzazione di un corridoio che collegherà Berbera con la città etiope di Wajaale.