Alloggio nelle Dolomiti: alcuni consigli per scegliere

La ricerca di un alloggio nelle Dolomiti oggi non riguarda solo la posizione, ma anche il tipo di esperienza che si vuole vivere. Sempre più viaggiatori cercano strutture che uniscano benessere, buona cucina e un contesto naturale in cui sia facile vivere la montagna. È anche per questo che molte strutture del territorio dolomitico hanno sviluppato un’offerta sempre più orientata al benessere, con aree SPA moderne e offerta gastronomica di qualità.

La scelta dell’alloggio

La scelta dell’alloggio dipende in gran parte dal tipo di esperienza che si vuole vivere. Alcuni hotel puntano su un’atmosfera familiare, altri su un design più contemporaneo, altri ancora su un contesto panoramico immerso nella quiete. Di seguito una selezione di strutture situate in diverse località delle Dolomiti, tutte accomunate da servizi wellness e attenzione all’aspetto gastronomico:

Hotel Madonna – Castelrotto

Hotel Grones – Ortisei

Floris Green Suites – Siusi allo Sciliar

Hotel Digon – Ortisei

Hotel Platz – Bulla.

Hotel Madonna – Castelrotto

L’Hotel Madonna Alpine & Charme si trova a Castelrotto, in posizione comoda per raggiungere l’area dell’Alpe di Siusi. È una struttura 4 stelle orientata al benessere e alla vacanza attiva.

Tra i punti di forza:

area wellness con piscina, saune e area relax;

piatti della tradizione locale arricchiti da influssi mediterranei;

posizione strategica per le escursioni.

L’atmosfera è familiare e ben organizzata, adatta sia a coppie che a soggiorni più lunghi.

Hotel Grones – Ortisei

L’Hotel Grones è un 4 stelle attivo dal 1973 che si trova a Ortisei, nel cuore della Val Gardena. La struttura si caratterizza per la sua atmosfera familiare e per la grande attenzione al dettaglio e al comfort. In particolare gli ospiti apprezzano:

centro wellness con piscina, saune e aree relax;

cucina di alto livello, artigianale e raffinata;

ambiente silenzioso e panoramico.

La posizione consente di raggiungere facilmente i principali sentieri della zona.

Floris Green Suites – Siusi allo Sciliar

Le Floris Green Suites by Parc Hotel Florian si trovano a Siusi allo Sciliar, in un contesto particolarmente tranquillo, circondato dal verde. Si tratta di strutture dall’architettura sui generis. Infatti, le suite, dotate di ogni comfort, ricordano le casette sugli alberi.

Tra gli elementi principali:

SPA privata all’interno dello chalet;

design elegante e contemporaneo, realizzato con materiali sostenibili;

pensione 3/4, colazione (anche in camera) e menu personalizzati per ogni esigenza alimentare;

accesso gratuito all’oasi benessere dell’adiacente hotel.

Le suites, molto vicine agli impianti di risalita, permettono di vivere la montagna in modo riservato, con accesso rapido ai sentieri escursionistici, ai percorsi per MTB e alle principali attrazioni della zona.

Hotel Digon – Ortisei

Il Bike Hotel Digon è una struttura 4 stelle situata a Ortisei. Attivo da più di 40 anni, offre un’esperienza orientata al relax e alla qualità del soggiorno.

Tra i servizi più apprezzati:

area wellness con saune, bagno turco, fontana di ghiaccio e sala relax;

piscina esterna riscaldata tutto l’anno con vista panoramica;

camere con vista sulle montagne;

cucina che valorizza i prodotti regionali.

È una soluzione adatta a chi cerca un buon compromesso tra comfort e semplicità.

Hotel Platz – Bulla

L’Hotel Platz si trova a Bulla, in Val Gardena, in una posizione panoramica e immersa nella quiete, a pochi chilometri da Ortisei. I principali punti di forza:

contesto naturale molto tranquillo;

area wellness con saune, cabina a infrarossi e vasca idromassaggio;

cucina legata al territorio.

La struttura è particolarmente apprezzata da chi cerca silenzio e contatto diretto con la natura.

Alloggio nelle Dolomiti: alcuni consigli per scegliere

La scelta dell’alloggio nelle Dolomiti dipende principalmente da tre fattori: posizione, servizi wellness proposti e qualità dell’offerta culinaria. Alcune strutture privilegiano un’impostazione più familiare, altre un approccio design, altre ancora puntano sulla tranquillità assoluta. In generale, è utile valutare:

la vicinanza ai sentieri o alle aree sciistiche;

la presenza di un centro benessere ben attrezzato;

il tipo di cucina proposta:

il livello di privacy e di comfort della struttura.

Le soluzioni presenti nell’area dell’Alpe di Siusi e della Val Gardena rappresentano alcune delle opzioni più interessanti per chi desidera una vacanza nelle Dolomiti all’insegna del wellness e del buon cibo.