Christian Zedig ucciso a Copenaghen: si riapre il tema dell’europeicidio

Roma, 3 lug – Christian Zedig, 32 anni, svedese, agente di polizia fuori servizio, è morto dopo essere stato aggredito a Copenaghen durante la visione su maxischermo della partita Norvegia-Costa d’Avorio, nell’area di Islands Brygge. Secondo la ricostruzione dei media scandinavi, l’uomo si trovava in città in vacanza e stava seguendo l’evento calcistico quando, durante la serata, è scoppiato un tumulto. Zedig sarebbe intervenuto nel tentativo di fermare una lite ed è stato colpito con violenza. Trasportato in ospedale in condizioni gravissime, è poi deceduto per le ferite riportate. La morte è stata confermata dai media svedesi e dal mondo della polizia, dove i colleghi hanno osservato un minuto di silenzio.

Il caso di Christian Zedig tiene aperto il tema dell’europeicidio

La polizia di Copenaghen aveva inizialmente diffuso la foto del sospettato, un uomo di colore adulto, spiegando di conoscerne l’identità e chiedendogli di presentarsi spontaneamente. Venerdì mattina l’uomo, di etnia non specificata dalle autorità, si è consegnato ed è stato arrestato. Secondo quanto riferito dalla polizia danese, è accusato di violenza e deve comparire davanti al tribunale di Copenaghen; la sua posizione è ancora al vaglio degli inquirenti. La dinamica, per come emerge dalle prime ricostruzioni, è quella ormai ricorrente nelle città europee: un evento pubblico, centinaia di persone presenti, una lite che degenera, il panico, l’intervento delle forze dell’ordine e un morto da archiviare come rissa, episodio isolato. Aftonbladet, citando testimoni ripresi da Ekstra Bladet, ha scritto che tre persone sarebbero state viste allontanarsi dalla zona dopo l’aggressione; altri media svedesi riferiscono che la vittima sarebbe stata colpita mentre cercava di mettersi in mezzo al conflitto.

Il caso Zedig arriva mentre in Europa si discute ancora della morte di Louis, il diciassettenne ucciso a Narbona dopo essere stato attirato in un agguato da un gruppo di coetanei di origine straniera. Due casi diversi, in contesti diversi, ma dentro lo stesso quadro politico: la perdita progressiva di controllo sugli spazi pubblici europei. Qui rientra nuovamente la categoria di europeicidio, non tsnto come formula emotiva ma come lettura di un processo in atto: l’abitudine a vedere europei aggrediti, uccisi o ridotti in fin di vita nei luoghi ordinari della vita quotidiana, dalle strade alle stazioni, dalle periferie agli eventi popolari, per mano di immigrati o seconde/terze generazioni.

Il dato centrale infatti non è soltanto giudiziario. È sociale e politico. Copenaghen non è una banlieue francese, né una periferia italiana lasciata al degrado. È una capitale del Nord Europa, in un Paese che negli ultimi anni ha adottato una linea più rigida sull’immigrazione rispetto a molte altre nazioni occidentali. Eppure anche lì la sicurezza reale degli spazi comuni appare fragile. La normalità europea – una partita, una birra, una serata tra tifosi – può trasformarsi in pochi minuti in una scena di violenza mortale.

Una perdita di sovranità, spazio e sicurezza

Il post della moglie di Zedig, circolato sui social, aggiunge un elemento ulteriore: l’uomo era felice di andare via qualche giorno con gli amici e di guardare la Svezia, poche ore prima dell’aggressione. È un dettaglio utile, non per trasformare la vicenda in sentimentalismo, ma per fissare il punto politico: non siamo davanti a contesti criminali scelti dalle vittime, ma alla vulnerabilità crescente degli spazi ordinari. Da Narbona a Copenaghen, la questione resta la stessa: quando ogni episodio viene separato dagli altri, il sistema riesce a neutralizzare il problema. Si parla di rissa, fatalità, singola responsabilità, emergenza passeggera. Ma il quadro complessivo racconta una società europea costretta a comprimersi sempre di più. È in questo vuoto che il termine europeicidio diventa una parola politica necessaria: non significa soltanto morte fisica degli europei, ma il processo attraverso cui i popoli europei vengono abituati alla propria vulnerabilità, alla propria sostituzione e alla perdita di sovranità nei loro stessi spazi di vita.

Sergio Filacchioni