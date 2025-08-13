Armony Floor: una filiera corta che produce valore, non solo parquet

Il pavimento in legno non è più un semplice elemento decorativo: rappresenta una scelta tecnica, funzionale e architettonica che condiziona l’intero equilibrio di uno spazio. In questo scenario, Armony Floor si distingue per un approccio progettuale che integra produzione, consulenza e assistenza, in un sistema industriale tracciabile e senza intermediazioni.

L’azienda opera dalla sede di Coriano, in Emilia-Romagna, dove ha strutturato un ciclo produttivo completo. Le materie prime, accuratamente selezionate nei Paesi d’origine e importate, vengono trasformate internamente, senza affidare nessuna fase a soggetti esterni. Dalla lavorazione delle tavole alla logistica finale, ogni passaggio è eseguito all’interno dell’organizzazione aziendale. Questa impostazione garantisce una qualità replicabile, tempi di consegna certi e un controllo tecnico completo sull’intero processo.

La collezione proposta da Armony Floor comprende oltre 60 referenze, suddivise per essenze, formati e destinazioni d’uso. Il rovere, il bamboo e legni esotici selezionati costituiscono la base materica di una gamma pensata per rispondere a esigenze differenti: ambienti domestici, spazi pubblici, locali commerciali, contesti outdoor o tecnici.

La varietà dell’offerta si riflette anche nella proposta tecnologica: parquet prefinito, moduli a spina ungherese, pavimenti SPC, superfici da esterno resistenti a umidità e agenti atmosferici. Tra le soluzioni più richieste, il parquet flottante rappresenta una scelta versatile e funzionale, particolarmente adatta agli interventi di ristrutturazione o posa rapida, senza compromessi sulla stabilità.

La sostenibilità è parte integrante del metodo Armony Floor. Tutto il legno utilizzato proviene da foreste certificate. I trattamenti superficiali, colle e vernici sono privi di formaldeide e conformi alle più severe normative europee in materia di sicurezza indoor.

Il processo produttivo è ottimizzato per ridurre l’impatto ambientale, attraverso il contenimento degli scarti e l’efficienza energetica. Ogni pavimento è coperto da una garanzia, a conferma della durabilità progettuale e della solidità costruttiva.

Per facilitare il processo decisionale, l’azienda mette a disposizione uno strumento digitale avanzato. Il sito ufficiale – www.pavimentieparquet.com – consente di esplorare l’intero catalogo, consultare schede tecniche dettagliate e richiedere gratuitamente campioni, che vengono spediti entro 72 ore. Toccare con mano le finiture e valutarle nel proprio ambiente è un passaggio fondamentale per una scelta consapevole.

Accanto all’esperienza online, Armony Floor offre anche una rete fisica articolata: lo showroom di Coriano consente ai visitatori di confrontarsi con materiali e soluzioni dal vivo, supportati da personale tecnico qualificato. A completare il sistema, una rete nazionale di installatori selezionati garantisce la corretta posa in opera e un’assistenza continuativa anche dopo l’installazione, con interventi programmati o su richiesta.

Armony Floor non è solo un produttore, ma un partner industriale per chi progetta, ristruttura o costruisce ambienti in cui il legno non è un semplice rivestimento, ma parte dell’identità dello spazio. Un sistema concreto, che trasforma ogni progetto in una relazione diretta tra materia, metodo e visione.