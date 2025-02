Arredare casa: come ricreare un perfetto ambiente shabby chic con i pavimenti laminati

Lo stile shabby chic è tra i più amati nell’interior design. Si presenta raffinato ma accogliente, vintage ma mai antiquato, praticamente la scelta top per chi desidera una casa romantica, luminosa e non banale. Per ottenerlo, però, non basta scegliere mobili decapati e tessuti floreali. Bisogna partire dalla base, ovvero dal pavimento.

In questo contesto, il pavimento laminato si rivela una soluzione ideale: pratico, versatile ed esteticamente perfetto per questo stile. Non a caso, la vendita di pavimenti laminati a Roma e nelle altri grandi città è in crescita, proprio perché sempre più persone scelgono questa opzione per trasformare la propria casa senza interventi invasivi.

Vediamo allora come utilizzarlo per ricreare un perfetto stile shabby chic in soggiorno, camera da letto e cucina.

Soggiorno: il legno decapato per un’atmosfera romantica

Il soggiorno è il primo ambiente che pensiamo per esprimere al meglio l’anima shabby chic di un’abitazione elegante. Qui, un pavimento laminato con effetto decapato, magari dalle tonalità chiare, è ottimo per ricreare un’atmosfera romantica. Le finiture da scegliere da showroom come Eco.Kit possono essere molteplici:

bianco effetto vissuto , perfetto per uno stile provenzale, con divani in lino e dettagli in ferro battuto;

, perfetto per uno stile provenzale, con divani in lino e dettagli in ferro battuto; grigio chiaro con venature marcate , ideale per un shabby chic moderno, abbinato a mobili dalle linee pulite;

, ideale per un shabby chic moderno, abbinato a mobili dalle linee pulite; beige o tortora con effetto spazzolato, ottimo con mobili in legno naturale e tessuti a trama grossa.

Per la scelta dei mobili, invece, questo tipo di pavimento si sposa bene con mobili in legno massello, magari recuperati da mercatini vintage, tappeti e tendaggi in cotone dai toni neutri, e lampadari in cristallo o applique in ferro battuto.

Camera da letto: un rifugio luminoso con il laminato sbiancato

Niente è più raffinato ed elegante dello stile shabby chic in camera da letto. Per esprimere al meglio sensazioni di relax e benessere, il pavimento laminato deve ricreare un’atmosfera quasi eterea e avvolgente. In questo caso, si possono avere tre opzioni:

legno sbiancato con venature sottili , che amplifica la luce naturale e si abbina a letti in ferro battuto;

, che amplifica la luce naturale e si abbina a letti in ferro battuto; effetto rovere chiaro spazzolato , che aggiunge calore e si sposa perfettamente con biancheria ricamata e arredi vintage;

, che aggiunge calore e si sposa perfettamente con biancheria ricamata e arredi vintage; bianco opaco con effetto patinato, che dona un look più delicato e sofisticato.

A completare egregiamente la camera da letto shabby chic saranno poi mobili dalle forme organiche, con dettagli intagliati e magari pomelli in ceramica, tessuti leggeri e naturali dai toni chiari o pastello, ed elementi decorativi quali cuscini, specchi dorati e candele profumate.

Cucina: effetto rustico con il laminato effetto legno grezzo

Una cucina shabby chic che si rispetti è calda, vissuta e piena di dettagli dal sapore retrò. Qui il laminato dovrebbe quindi richiamare il legno naturale, meglio se con finitura spazzolata o leggermente invecchiata. Si può allora optare per:

effetto quercia antica , per uno stile country, con nodi e venature ben visibili;

, per uno stile country, con nodi e venature ben visibili; rovere sbiancato con sfumature beige , perfetto per una cucina luminosa e delicata;

, perfetto per una cucina luminosa e delicata; grigio scuro, per dare un tocco più contemporaneo ed elegante.

Per valorizzare il laminato effetto legno grezzo si possono infine scegliere mobili con ante a telaio, magari con finiture patinate. Mensole a vista in legno grezzo da abbellire con ceramiche vintage e barattoli e lampade a sospensione creeranno poi l’atmosfera perfetta per una cucina calda e accogliente.