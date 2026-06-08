Oltre L’occidente Annoiato: La Thailandia Come Specchio Delle Nostre Contraddizioni e La Ricerca Della Libertà Reale

C’è qualcosa di strano nel modo in cui gli italiani parlano della Thailandia. Non dicono “sono andato in vacanza”. Dicono “sono andato a respirare”. E forse, dietro questa differenza di parole, si nasconde qualcosa di più profondo di un semplice cambio di latitudine.

Nel 2025 sono stati 311.852 gli italiani a scegliere il Paese del Sorriso, con un incremento del 16,5% rispetto all’anno precedente, secondo i dati dell’Ente del Turismo Thailandese. La Thailandia è oggi la seconda destinazione lungo raggio più scelta dagli italiani. Non è una statistica da turismo balneare. È un segnale culturale.

Perché così tanti italiani fuggono dall’Europa ogni anno?

La risposta, probabilmente, non sta nelle spiagge di Phuket, per quanto siano straordinarie. Sta in ciò che la Thailandia permette di fare: esistere senza giustificarsi. Nessuna burocrazia soffocante all’ingresso (basta il passaporto per soggiorni fino a 30 giorni), nessun costo proibitivo, nessun moralismo ambientale che trasforma ogni piacere in senso di colpa.

I dati confermano questa lettura. Secondo il Ministero del Turismo e dello Sport thailandese, nel 2024 il Paese ha superato i 35 milioni di visitatori internazionali, generando circa 48 miliardi di euro in ricavi turistici, con una crescita del 34% sull’anno precedente. Non è un mercato che cresce per caso. È un modello che funziona perché risponde a una domanda reale: quella di spazi in cui il viaggiatore è ancora trattato da adulto.

Questo contrasto con l’Occidente è tutt’altro che casuale. L’Europa ha scelto, negli ultimi anni, una strada precisa: regolamentare, limitare, normare. Chi vuole capire perché sempre più europei guardano altrove deve semplicemente fare questo confronto. Non con nostalgia. Con lucidità.

Il paradosso di Phuket e la libertà di movimento

Phuket è l’esempio più eloquente. Un’isola che accoglie ogni anno milioni di turisti, eppure non ha perso la sua identità. Il mercato di Phuket Town con i suoi sapori inconfondibili, il tempio del Big Buddha visibile da quasi ogni angolo dell’isola, le spiagge di Patong animate fino all’alba: tutto coesiste, senza conflitti ideologici, senza cartelli che vietano, senza campagne di “overtourism shaming”.

Chi arriva all’aeroporto internazionale di Phuket (HKT) e vuole muoversi davvero – non stare inchiodato in un resort tutto incluso – sa che il noleggio auto è la scelta più sensata. I viaggiatori che hanno testato il servizio di noleggio auto Phuket aeroporto con Localrent confermano che il ritiro direttamente in aeroporto è tra le soluzioni più comode: si prenota online, si sceglie il modello, e all’arrivo si firmano solo i documenti. Niente code, niente sorprese. Un gruppo di turisti lombardi, ad esempio, ha stimato di aver risparmiato oltre 400 euro rispetto al costo dei transfer privati per una settimana sull’isola, potendo visitare anche le spiagge meno conosciute del nord, come Mai Khao.

La libertà di movimento, qui, non è uno slogan. È qualcosa di concreto, misurabile, disponibile fin dal primo minuto dopo l’atterraggio.

Quello che la Thailandia riflette dell’Europa

Il sociologo Zygmunt Bauman, nel suo lavoro sulla “modernità liquida”, descriveva la condizione dell’uomo contemporaneo come quella di chi cerca identità stabili in un mondo che le dissolve continuamente. La Thailandia, paradossalmente, offre proprio questo: una struttura, una tradizione, un senso del tempo diverso. I templi buddisti non sono attrazioni turistiche. Sono la prova che un Paese può avere radici senza chiudersi al mondo.

L’Occidente, invece, sembra aver perso la capacità di essere ospitale verso se stesso. I dati Eurostat 2024 indicano che il 72% degli europei percepisce i costi della vita come “molto aumentati” rispetto a cinque anni fa. In Thailandia, per contro, un pasto in un ristorante locale costa meno di 3 euro. Non è esotismo. È economia reale.

Cosa si può imparare da questo confronto? Alcune risposte concrete:

La qualità dell’accoglienza dipende dalla cultura, non dal PIL. La Thailandia ha un PIL pro capite molto inferiore all’Italia, eppure il turista si sente rispettato, non tollerato. La mobilità è un diritto pratico, non solo teorico. Avere accesso a trasporti flessibili e autonomi – come un’auto noleggiata all’aeroporto – trasforma completamente l’esperienza di viaggio. Il low cost non è sinonimo di bassa qualità. Un’auto compatta con assicurazione inclusa a Phuket può costare meno di un taxi milanese per un tragitto di 20 chilometri. Le tradizioni locali non sono un museo. Sono un ecosistema vivo che dà senso all’esperienza del visitatore. La semplicità burocratica è un valore economico reale, non solo una comodità.

Il turismo come atto politico inconsapevole

C’è una lettura, forse scomoda, che merita però di essere fatta. Quando 311mila italiani scelgono la Thailandia in un anno, non stanno solo prenotando un volo. Stanno votando con i piedi contro qualcosa. Contro i costi proibitivi del turismo domestico. Contro la burocrazia che accompagna ogni esperienza in Europa. Contro un sistema che ha trasformato il viaggio in un percorso a ostacoli.

Non è nostalgia per un Oriente idealizzato. È una risposta concreta a un disagio concreto.

Il TAT (Tourism Authority of Thailand) ha adottato per il 2026 il tema “Healing is a New Luxury” – la guarigione come nuovo lusso. Un concetto che, detto da un’istituzione turistica asiatica rivolta al mercato globale, suona quasi come una critica gentile a tutto ciò che l’Occidente ha smesso di saper offrire: il riposo dall’accelerazione, il diritto a esistere senza performance.

La Thailandia non è la risposta a tutto. Non è un paradiso senza contraddizioni (le criticità legate alla sicurezza, emerse nel 2025, lo dimostrano). Ma è uno specchio potente. E a volte, guardare in uno specchio che riflette bene è il primo passo per capire cosa è andato storto dall’altra parte.

Chi rientra da Phuket, in genere, non porta a casa solo souvenir. Porta a casa una domanda. Quella domanda si chiama: perché là funziona e qui no?