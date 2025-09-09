Bando LogIN Business per l’e-ECMR: digitalizzazione, finanziamenti PNRR e la piattaforma ExAc di ACCUDIRE

Il bando logIN Business per l’e-ECMR rappresenta oggi una delle più rilevanti opportunità per le imprese italiane di trasporto e logistica. Inserito nell’ambito del PNRR, mette a disposizione 157 milioni di euro sotto forma di contributi a fondo perduto, con coperture fino al 40% o addirittura al 100% in regime de minimis. L’obiettivo è accelerare la digitalizzazione dei processi e favorire la diffusione dell’e-CMR (electronic consignment note), lo strumento digitale che sostituisce le tradizionali lettere di vettura cartacee.

Parallelamente ai vantaggi economici, il bando apre la strada all’adozione di tecnologie all’avanguardia, tra cui una delle maggiormente innovative è la piattaforma ExAc di ACCUDIRE, unica nel suo genere grazie a un brevetto che consente di gestire anche i trasporti più complessi.

I vantaggi del bando logIN Business per l’e-ECMR

Il bando LogIN Business nasce per supportare concretamente le aziende nella transizione digitale, garantendo risorse che coprono sia l’acquisto di software e dispositivi, sia la formazione del personale. I benefici sono molteplici:

Riduzione dei costi operativi : eliminando la carta, le imprese possono risparmiare su stampa, archiviazione e gestione manuale dei documenti.

: eliminando la carta, le imprese possono risparmiare su stampa, archiviazione e gestione manuale dei documenti. Semplificazione dei processi : la generazione e l’invio digitale delle lettere di vettura velocizzano i flussi, riducendo gli errori e migliorando la comunicazione tra gli attori della filiera.

: la generazione e l’invio digitale delle lettere di vettura velocizzano i flussi, riducendo gli errori e migliorando la comunicazione tra gli attori della filiera. Maggiore sicurezza e tracciabilità : i dati sono archiviati in sistemi conformi al GDPR, facilmente accessibili agli enti di controllo e monitorabili in tempo reale.

: i dati sono archiviati in sistemi conformi al GDPR, facilmente accessibili agli enti di controllo e monitorabili in tempo reale. Accessibilità per le PMI: grazie al contributo a fondo perduto, anche le realtà di piccole dimensioni possono innovare senza gravare sul budget.

In questo modo, il bando non è soltanto un incentivo finanziario, ma una vera leva strategica per rendere il settore dei trasporti più competitivo, digitale e sostenibile.

Digitalizzazione e sostenibilità: l’impatto dell’e-ECMR

L’adozione dell’e-ECMR va oltre la semplice sostituzione della carta: rappresenta un passo concreto verso la sostenibilità ambientale e la conformità normativa europea. Il Regolamento eFTI (electronic Freight Transport Information), infatti, incoraggia la creazione di sistemi interoperabili per lo scambio di informazioni logistiche.

Le aziende che adottano l’e-CMR non solo riducono il consumo di carta e le emissioni collegate alla gestione fisica dei documenti, ma possono anche produrre report ambientali precisi, in linea con le richieste sempre più pressanti in ambito ESG.

A livello di brand, la scelta digitale migliora l’immagine aziendale, trasmettendo innovazione, trasparenza e responsabilità, elementi che rafforzano le relazioni con clienti e partner internazionali.

ExAc di ACCUDIRE: la soluzione brevettata per i trasporti complessi

Tra le soluzioni più evolute disponibili sul mercato, la piattaforma ExAc di ACCUDIRE si distingue per la sua unicità. Grazie a un brevetto innovativo basato su tecnologia blockchain, ExAc è in grado di gestire scenari logistici complessi, che includono:

spedizioni multimodali,

operazioni di groupage,

trasbordi e tratte multi-attore,

monitoraggi dinamici con automazione avanzata.

La piattaforma è pensata per essere scalabile e interoperabile, adattandosi tanto alle esigenze di PMI quanto a quelle di grandi operatori della logistica internazionale. Inoltre, offre un’interfaccia intuitiva e API integrate per connettersi facilmente con ERP e altri sistemi aziendali.

Scegliere ExAc in combinazione con il bando LogIN Business per l’e-ECMR significa valorizzare al massimo l’investimento nei fondi PNRR, adottando una soluzione costruita per resistere nel tempo e affrontare con successo le sfide della logistica moderna.

Il bando LogIN Business per l’e-ECMR non è solo un’occasione per ottenere contributi a fondo perduto, ma un’opportunità strategica per digitalizzare i processi, ridurre costi e rafforzare la competitività del settore logistico. Approfittare del bando e investire in soluzioni innovative come ExAc significa guardare al futuro della logistica con strumenti all’avanguardia, sfruttando appieno le risorse messe a disposizione dal PNRR.