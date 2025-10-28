Capelli deboli e sfibrati? Ecco alcuni consigli per prendersene cura

Perdita di lucentezza, presenza di doppie punte e cuticola danneggiata: sono tutti elementi tipici dei capelli sfibrati. E al tatto trasmettono una sensazione di secchezza e fragilità, tanto da rischiare di annodarsi e spezzarsi con facilità.

Sono diverse le cause alla base del problema, a partire da un ricorso eccessivo a phon, piastre e altri trattamenti aggressivi (prodotti chimici come colorazioni contenenti ammoniaca). Anche il cloro incide sulla salute dei capelli, così come lavaggi troppo frequenti, l’esposizione diretta al sole o l’inquinamento atmosferico. Ma la lista non finisce qui, dato che i capelli sfibrati possono manifestarsi a seguito dell’adozione di un’alimentazione squilibrata, o nei periodi caratterizzati da forte stress. Sono da ricordare, infine, la predisposizione genetica, insieme all’abitudine a pettinarsi optando per treccia o coda di cavallo.

Considerando che la chioma assume grande importanza a livello estetico, mantenerla in perfetta forma è il modo migliore per guadagnare autostima ed essere maggiormente consapevoli della propria bellezza.

Come intervenire: il ricorso a cure e integratori

Sapere come intervenire per ripristinare la propria chioma danneggiata è un passo essenziale per tentare di risolvere il problema prima che peggiori. In linea generale, sono tre gli approcci adottabili: cura del cuoio capelluto, ricorso ad uno specialista e assunzione di integratori mirati.

Nel primo caso è possibile procedere all’acquisto di shampoo con formulazioni delicate, in grado di detergere il cuoio capelluto senza risultare aggressivi. Agli shampoo dovrebbero essere affiancate maschere nutrienti e trattamenti dal potere idratante. Prioritario è evitare, o quantomeno ridurre, le fonti esterne di stress. Una o due volte a settimana è importante ricorrere a degli impacchi, in particolare quelli con aloe vera, olio di argan e mandorla, noti per la loro capacità nel nutrire i capelli in profondità. Utili, durante gli impacchi, sono i massaggi al cuoio capelluto, volti a far assorbire più rapidamente gli ingredienti e, al contempo, stimolare la microcircolazione.

L’opinione di uno specialista è indicata per coloro che desiderano verificare la sussistenza di eventuali squilibri interni o individuare le cause dermatologiche che si riflettono sulla salute della chioma. È sempre lo specialista ad intervenire qualora si riscontrino prurito, caduta anomala di capelli o desquamazione. Il suo intervento è suggerito anche quando i sintomi riscontrati fanno supporre l’esistenza di problemi che vanno dalle carenze nutrizionali agli squilibri ormonali.

Quali integratori scegliere

Passando all'assunzione di integratori mirati, i capelli sfibrati traggono giovamento da sostanze come biotina, cheratina, omega 3, selenio e zinco; ad accomunarli è la capacità di stimolare la crescita e favorirne la forza. In epoca moderna l'offerta di integratori per la salute è cresciuta rapidamente, tanto che oggi è semplice individuare il prodotto desiderato anche da casa: gli e-shop specializzati sono aumentati anno dopo anno per soddisfare le diverse esigenze del pubblico. Puntare sulla qualità è il modo più sicuro per avere tra le mani l'integratore utile al singolo caso.

Come scegliere un buon integratore per prevenire i capelli sfibrati

Gli integratori disponibili sul mercato sono in grado di agire in profondità nutrendo, idratando, rinforzando o favorendo la crescita dei capelli. La scelta tende normalmente a premiare prodotti contenenti ingredienti fondamentali come biotina, cheratina, selenio, zinco e vitamine (E, D e vitamine del gruppo B). Proteine e grassi insaturi rendono i capelli più morbidi e mantengono inalterata la loro struttura. Di norma, l’assunzione di integratori è consigliata nei cambi di stagione, ma non solo: sono utili, infatti, in presenza di stress e nei casi di caduta accentuata o carenze nutrizionali.

Al di là dell’assunzione di integratori, occorre anche ricordare come agire in modo preventivo. Tagliare con regolarità le estremità danneggiate e sfoltire le punte è positivo per l’aspetto della chioma e aiuta a prevenire le doppie punte. Una buona idea è minimizzare l’impiego di strumenti di styling termico, in primis le piastre. E’ poi utile acquistare prodotti naturali con formulazioni specifiche e, contestualmente, evitare cosmetici con alcol o colorazioni a base di ammoniaca. Anche i capelli traggono giovamento da un’alimentazione equilibrata e ricca di nutrienti, con alimenti come pesce, uova, noci e verdure a foglia verde. Non meno importante è l’idratazione, garantita sia dall’assunzione di acqua che dall’uso di prodotti idratanti. Infine, è fondamentale un’adeguata protezione solare.

Quello dei capelli sfibrati è un problema che accomuna molte persone rappresentando, però, qualcosa di affrontabile. È sufficiente far propri alcuni accorgimenti e ricorrere quando necessario a degli integratori per ritrovarsi con la chioma in perfetto stato.