LOGIN
giovedì, Novembre 6, 2025
Top Posts
Guida alle scarpe antinfortunistiche: quando servono e quali sono i livelli...
Stellantis, è ora di cacciare gli Elkann-Agnelli dall’Italia
Ampia scelta, marchi di lusso, prezzi convenienti – tutto sul più...
Venere degli Stracci, il rogo emblema dell’amministrazione Manfredi
Vale la pena scegliere un editor online per la stabilizzazione video?
“Via italiana all’intelligenza artificiale”: Meloni annuncia una legge sull’Ai e nuovi...
L’evoluzione della comodità digitale: come gli strumenti tecnologici stanno semplificando la...
Google penalizza i contenuti generati da Intelligenza Artificiale?
Exchange cripto per acquistare Ethereum senza difficoltà
Tra conservazione e rivoluzione: l’altra America di Yellowstone
SUBSCRIBE NEWSLETTERS
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home » Che cosa conviene davvero quando si vola all’estero? eSIM scaricabile in pochi minuti o la vecchia, rassicurante SIM fisica?
Miscellanea

Che cosa conviene davvero quando si vola all’estero? eSIM scaricabile in pochi minuti o la vecchia, rassicurante SIM fisica?

by La Redazione
Scritto da La Redazione 0 commento
Esim
Visita BoBet


L’eSIM, pur essendo un’innovazione, tale che i nuovi iPhone americani non includono più lo slot per la SIM fisica, presenta però anche degli svantaggi. In questo articolo esamineremo i pro e i contro di eSIM e SIM fisiche.
.

Differenze Tra eSIM e SIM Fisica

La eSIM è digitale e integrata nel dispositivo; la SIM fisica è una scheda rimovibile da inserire nello slot. La prima si scarica via QR/app, la seconda si inserisce a mano. Per chi si chiede “Meglio eSIM o SIM fisica”, la scelta dipende da viaggi, numero di telefoni e comodità nel cambiare operatore.

La differenza fondamentale tra una SIM fisica e una eSIM risiede nella loro natura. La SIM fisica (acronimo di Subscriber Identity Module) è la scheda di plastica rimovibile che tutti conosciamo, disponibile in formati mini, micro o nano, da inserire in un apposito slot del telefono. L’eSIM (embedded SIM) è, invece, una versione digitale e virtuale della SIM. È un piccolo chip integrato direttamente nell’hardware del dispositivo (saldata sulla scheda madre) che non può essere rimosso. Le informazioni dell’operatore vengono scaricate e installate digitalmente.

Caratteristiche eSIM Vs SIM

CaratteristicaeSIMSIM fisica
NaturaDigitale, integrata (embedded)Cartacea/Plastica rimovibile
InstallazioneDownload profilo via QR/appInserimento manuale della scheda
Gestione pianiRemota, anche più profiliFisica, 1–2 SIM per dispositivo
Cambio operatoreVeloce e digitaleRichiede sostituzione scheda
ViaggiOttima: acquisti piani locali digitaliServe negozio o SIM locale ogni volta
Affidabilità in emergenzaDipende dal ripristino del profiloSpostabile in 2 secondi

Meglio eSIM o SIM fisica per viaggiare all’estero?

Per i viaggiatori frequenti, la risposta è eSIM: attivi un piano dati prima di atterrare e navighi subito. In Paesi extra-UE riduci costi di roaming e scegli operatori locali digitalmente. Se però vuoi chiamate tradizionali con numero locale fisico, una SIM fisica può ancora servire.

Se viaggi spesso fuori dall’UE e vuoi attivare piani dati in modo digitale, eSIM è più pratica; se cambi spesso smartphone o usi più telefoni, SIM fisica è più flessibile. In molte situazioni puoi usare eSIM e SIM fisica contemporaneamente per avere il meglio di entrambe.

Strategia ibrida per chi vola spesso

La pratica migliore è usare eSIM e SIM fisica contemporaneamente: tieni la SIM italiana per OTP e banca, e aggiungi una eSIM dati locale per Internet.

Per soggiorni lunghi e per chi lavora online, suggeriamo i piani illimitati di Holafly (codice sconto). Per chi invece cerca sicurezza, è preferibile Saily (codice sconto), partner di NordVPN, che ha il vantaggio di integrare una connessione crittografata grazie alla VPN integrata.

Vantaggi della eSIM

Il vantaggio principale è l’attivazione immediata, la possibilità di gestire più profili sullo stesso dispositivo, perfetta per chi viaggia all’estero, e l’assenza di plastica o slot. Considerando il confronto tra eSIM e SIM fisica, questi vantaggi sono particolarmente rilevanti per i viaggiatori frequenti.

Svantaggi della eSIM

Le eSIM presentano alcuni svantaggi, come un trasferimento meno immediato in caso di rottura del telefono, procedure di attivazione diverse a seconda dell’operatore e la necessità di una connessione internet per l’attivazione. Questi aspetti possono essere particolarmente rilevanti per chi cambia dispositivo con frequenza.

Vantaggi della SIM fisica

I vantaggi di una SIM fisica sono lo spostamento istantaneo tra telefoni, la massima semplicità in emergenza, nessun requisito di attivazione online. In molte valutazioni, la praticità immediata resta un punto forte.

Svantaggi della SIM fisica

Gli svantaggi di una vecchia SIM fisica sono: richiede slot dedicato, gestione manuale, necessità di acquistare una nuova scheda all’estero. In chiave ambientale e di design, sono svantaggi rispetto alla eSIM.

Si possono usare eSIM e SIM fisica contemporaneamente?

Sì, molti smartphone gestiscono eSIM e SIM fisica contemporaneamente con Dual SIM Dual Standby. Puoi dedicare dati alla eSIM e chiamate/SMS alla SIM fisica. Questa combinazione spesso risolve il dubbio “Meglio eSIM o SIM fisica”.

Posso avere SIM e eSIM con stesso numero?

In molti casi sì, ma dipende dall’operatore: alcuni permettono la SIM e eSIM con stesso numero sullo stesso telefono o come duplicato controllato. Chiedi al supporto se è disponibile il profilo gemello.

Conclusioni: eSIM vs SIM, quale conviene oggi?

Nel confronto eSIM e SIM fisica, la eSIM vince per agilità digitale e viaggi, mentre la SIM fisica resta regina di semplicità e trasferibilità. Molti smartphone oggi permettono di usare eSIM e SIM fisica contemporaneamente grazie alla modalità Dual SIM Dual Standby, così puoi assegnare i dati mobili alla eSIM e le chiamate o gli SMS alla SIM tradizionale.

Questa combinazione risolve spesso il dubbio iniziale, perché consente di unire flessibilità e praticità. In diversi casi è anche possibile avere una SIM e una eSIM con lo stesso numero: dipende però dall’operatore, poiché alcuni permettono un profilo gemello o un duplicato controllato sullo stesso dispositivo.

Vale sempre la pena chiedere al servizio clienti se questa opzione è disponibile.

Il set-up ibrido con eSIM e SIM fisica contemporaneamente offre i maggiori vantaggi con minimi svantaggi e, dove possibile, la possibilità di avere lo stesso numero su entrambe facilita la migrazione senza interruzioni

You may also like

Materia e memoria: la bioedilizia per ridare vita agli edifici storici

Chi è e che cosa fa l’avvocato penalista: ecco i casi in cui potresti...

ENEA certifica la crescita delle rinnovabili: contributo (quasi) triplicato rispetto al 2000

Capelli deboli e sfibrati? Ecco alcuni consigli per prendersene cura

Dalla trasparente alla shockproof: le tendenze delle cover per smartphone

Come funziona il processo di design e ingegnerizzazione prodotto nel 2025

Commenta

Redazione

Chi Siamo

Il Primato Nazionale plurisettimanale online indipendente;

  • Via Pantaleoni 33, 00166 Roma.
  • info@ilprimatonazionale.it

Categorie

Newsletter

Iscriviti alla newsletter


© Copyright 2023 Il Primato Nazionale – Tutti i diritti riservati

Facebook Twitter Instagram Linkedin