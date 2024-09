Cinque buone abitudini per combattere le rughe naturalmente

Le rughe sono uno degli inestetismi più odiati dal momento che manifestano, inesorabilmente, l’avanzare dell’età: questi piccoli solchi agli angoli degli occhi, sul contorno labbra si cominciano a formare infatti quando l’organismo umano ha meno collagene ed elastina a disposizione e riduce la sintesi di molecole come l’acido ialuronico con risultati che sono, appunto, una pelle meno consistente e più svuotata e che mostra segni di invecchiamento. Sebbene inevitabili, però, le rughe si possono combattere con alcune buone abitudini: scopriamole.

Prendere il sole in maniera corretta aiuta a prevenire le rughe

La prima è esporsi al sole correttamente: evitare di farlo nelle ore più calde e senza aver applicato la giusta quantità di protezione solare è fondamentale in questo senso per evitare danni cutanei che accelerano il processo di invecchiamento della pelle. Molta attenzione andrebbe fatta in particolare al viso che è la zona più esposta ai raggi solari e dove la pelle è più delicata: il consiglio è di scegliere solari ad hoc.

Perché detergere bene la pelle del viso

Oltre che al sole, poiché raramente coperto integralmente, il viso è più esposto anche a polveri, pollini, agenti inquinanti che, a lungo andare, possono irritare la pelle e renderla più vulnerabile ai danni cellulari. Altra buona abitudine per combattere le rughe è, così, dedicarsi con cura alla detersione del viso. Ci sono tanti approcci alla skin care che prevedono ora di procedere con una doppia detersione in modo da essere sicuri di eliminare tutto lo sporco e le impurità presenti, ora di utilizzare prodotti e cosmetici secondo un ordine ben preciso. Più che le tecniche o il numero di prodotti impiegati conta, però, la qualità degli ultimi, che non siano tanto aggressivi da eliminare quel film protettivo che difende la pelle anche dai segni del tempo.

Idratare la pelle sin da giovani per ridurre le rughe

Mantenere ben idratata la pelle è altrettanto importante considerato che le rughe si formano anche perché più invecchia e più la pelle si disidrata e perde turgore. Il consiglio è, così, di cominciare ad applicare fin da giovani una buona crema idratante e farlo con assiduità.

Scegliere una buona crema antirughe

Quando si cominciano a notare le prime rughe è tempo di passare alle creme antirughe, da applicare la sera prima di andare a dormire perché possano svolgere la propria azione durante tutta la notte. È consigliabile scegliere una crema antirughe biologica efficace che sfrutti il potere di principi attivi naturali come quelli dell’olio di rosa mosqueta o del burro di karitè, il resveratrolo, la quercitina per combattere le rughe senza apportare danni alla pelle. La crema antirughe va applicata, va da sé, nell’ambito di una routine – anche minima – di cura della pelle.

Le buone abitudini che tengono in salute la pelle

Ci sono, infine, buone abitudini a tavola e per quanto riguarda lo stile di vita che permettono di combattere naturalmente l’insorgere di rughe e segni del tempo. Un’alimentazione sana ed equilibrata, per esempio, garantisce all’organismo umano tutti i nutrienti essenziali per la salute degli organi, inclusa la pelle, tra cui la vitamina E. Muoversi aiuta a mantenere più tonica la pelle. Da evitare sono, invece, il fumo e l’alcol che ossidano e infiammano la pelle e la rendono più vulnerabile ai danni cellulari. Ci si dovrebbe esporre con parsimonia anche alla luce blu dei dispositivi elettronici che può danneggiare e far invecchiare prima la pelle.