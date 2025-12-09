Colori, materiali, dettagli: i nuovi codici del piumino contemporaneo

Fino a qualche stagione fa, scegliere un piumino significava mettere da parte ogni ambizione estetica in nome della funzionalità. Il capo imbottito era sinonimo di ingombro e poca praticità. Ma oggi quel compromesso non è più necessario. Il piumino è cambiato – nei materiali, nelle linee, nel ruolo che gioca nel guardaroba.

Il nuovo piumino non invade: accompagna. Ha perso l’eccesso di volume, l’effetto lucido, il rumore visivo. Ha guadagnato sobrietà, coerenza, misura. I codici sono chiari: imbottiture compatte, texture opache, dettagli invisibili come zip nascoste, cappucci strutturati, bordature essenziali.

Le nuance più usate sono quelle della terra e del metallo: tortora, antracite, verde bosco, bronzo, blu fumo. Il risultato? Un capospalla che si integra, che completa, che non copre – in tutti i sensi – il resto dell’outfit.

È questa l’evoluzione su cui punta Step By Step. La sua selezione di piumini donna firmati – disponibile nei tre store fisici di Lecce e nello shop online – riflette una visione precisa: capi invernali che tengano caldo, certo, ma che abbiano anche senso nel contesto visivo di ogni giorno.

Le proposte si muovono tra silhouette dritte o leggermente avvitate, tagli medi che seguono il corpo senza costringerlo, finiture curate nei punti giusti. Non si cerca l’effetto wow, ma quello che resta. Brand come Emme, Tommy Hilfiger, Blauer o Weekend Max Mara portano la loro interpretazione tecnica, rivista in chiave urbana e versatile.

Ma il piumino, da solo, non fa uno stile. È efficace solo quando si inserisce in un ecosistema visivo coerente. Ed è qui che entra in gioco il resto della collezione Step By Step: maglieria essenziale, pantaloni a gamba morbida, camicie pulite, gonne midi dalle linee pure. Ogni pezzo è selezionato per convivere con il capospalla, non per subirlo

Anche gli accessori seguono la stessa linea: borse funzionali, scarpe robuste ma sobrie, cinture e dettagli su misura. Nulla di decorativo, tutto pensato per durare. Perché lo stile, soprattutto in inverno, non è spettacolo: è solidità.

Entrare da Step By Step, significa trovare questo equilibrio già risolto. Non serve cercare per contrasto: ogni capo è stato scelto perché si inserisce in un linguaggio più ampio. I piumini non sono un’aggiunta al look: ne sono la base, l’elemento su cui tutto il resto si costruisce. E lo stesso vale per la selezione maschile e per quella riservata alle calzature junior, sempre improntate a questa estetica sobria, funzionale, coerente.

In un panorama in cui il piumino rischia ancora di apparire come una scelta d’emergenza, Step By Step lo restituisce al suo significato pieno: un capo strutturato, sensato, che funziona anche quando tutto intorno cambia.