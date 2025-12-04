LOGIN
giovedì, Dicembre 4, 2025
Miscellanea

Come creare un bagno in stile SPA a casa tua

Avere un bagno di relax è oggi una realtà a portata di tutti. Infatti, attraverso scelte intelligenti, materiali semplici, ma anche ben combinati, è possibile avere una stanza da bagno che diventi un rifugio personale dove svolgere le proprie routine con tranquillità. Una piccola SPA domestica non è solo un luogo, ma diventa una vera e propria esperienza per cui i profumi, i tessuti morbidi, l'ordine e i dettagli fanno la vera differenza nelle composizioni di questa stessa. Vediamo dei consigli fondamentali per costruire la nostra piccola SPA domestica nel bagno.

by Redazione
Scritto da Redazione
Punta su tessili e accessori sensoriali

Per avere un bagno effetto stile SPA a casa tua, la prima scelta ricade sui tessili che devono essere morbidi e di qualità. Parliamo quindi di asciugamani di cotone morbido, tappetini in microfibra, accappatoi che danno senso di comfort in maniera da avere proprio le stesse emozioni e sensazioni, che si hanno in una SPA professionale. La disposizione è importante perché l’occhio vuole la sua parte. Un portasciugamani elegante posizionato in un punto strategico è bello da vedere e comodo da utilizzare.

Il suggerimento è quello di utilizzare sempre dei colori neutri, perché tendono a essere delle tinte più rilassanti per l’occhio e trasmettono una maggiore senso di pulizia e profondità dello SPAzio. Bisogna farsi un’idea di tutti gli accessori di cui si ha bisogno e far sì che siano omogenei tra di loro, per questo è sempre utile consultare i cataloghi specializzati come è quello di Absulo a questo link https://absulo.it/bagno.html.

Ordine e organizzazione: la regola aurea della SPA

Se ci fai caso in un ambiente SPA professionale, ciò che predomina è ordine e organizzazione, per cui gli stessi aspetti vanno riportati anche nel tuo bagno. Un buon portaoggetti da bagno permette di eliminare il caos visivo: si possono scegliere barattoli traSPArenti o cestini in bambù, vassoi minimal anche per posizionare delle candele che creino un ambiente più inebriante. Non da meno l’ordine e l’organizzazione: tutto va messo nei mobili, in giro solo il minimo indispensabile. Se si vuole dare un tocco in più, una piccola pianta crea relax e stile.

Per creare un ambiente SPA in bagno, sia esso piccolo o grande, c’è necessità anche di una buona illuminazione per cui è meglio prediligere una luce calda e non troppo intensa, che magari si possa regolare, giusto per creare un atmosfera piacevole. Si può aggiungere qualche candela, dei bastoncini di legno aromatico o dei diffusori naturali. L’utilizzo di oli essenziali rende a livello anche olfattivo piacevole l’ambiente. I più suggeriti per creare la tua SPA personale sono la lavanda, eucalipto e vaniglia, perché vanno a evocare inconsciamente relax e pulizia.

Un rituale quotidiano di benessere

Questi essenziali suggerimenti sono il segreto per creare un bagno in stile SPA a casa tua. Non è solo l’arredamento ma è anche la ritualità che crea la SPA, ovvero il concedere tempo a se stessi per delle routine, che rilassino e facciano piacere.

Accendere una candela e dedicarsi 10 minuti alla cura della pelle può diventare un momento in cui ci si fa una coccola e in un ambiente curato e ordinato il tutto si enfatizza, dando il massimo risultato.

