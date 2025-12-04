Come creare un bagno in stile SPA a casa tua

Punta su tessili e accessori sensoriali

Per avere un bagno effetto stile SPA a casa tua, la prima scelta ricade sui tessili che devono essere morbidi e di qualità. Parliamo quindi di asciugamani di cotone morbido, tappetini in microfibra, accappatoi che danno senso di comfort in maniera da avere proprio le stesse emozioni e sensazioni, che si hanno in una SPA professionale. La disposizione è importante perché l’occhio vuole la sua parte. Un portasciugamani elegante posizionato in un punto strategico è bello da vedere e comodo da utilizzare.

Il suggerimento è quello di utilizzare sempre dei colori neutri, perché tendono a essere delle tinte più rilassanti per l’occhio e trasmettono una maggiore senso di pulizia e profondità dello SPAzio. Bisogna farsi un’idea di tutti gli accessori di cui si ha bisogno e far sì che siano omogenei tra di loro, per questo è sempre utile consultare i cataloghi specializzati come è quello di Absulo a questo link https://absulo.it/bagno.html.

Ordine e organizzazione: la regola aurea della SPA

Se ci fai caso in un ambiente SPA professionale, ciò che predomina è ordine e organizzazione, per cui gli stessi aspetti vanno riportati anche nel tuo bagno. Un buon portaoggetti da bagno permette di eliminare il caos visivo: si possono scegliere barattoli traSPArenti o cestini in bambù, vassoi minimal anche per posizionare delle candele che creino un ambiente più inebriante. Non da meno l’ordine e l’organizzazione: tutto va messo nei mobili, in giro solo il minimo indispensabile. Se si vuole dare un tocco in più, una piccola pianta crea relax e stile.

Per creare un ambiente SPA in bagno, sia esso piccolo o grande, c’è necessità anche di una buona illuminazione per cui è meglio prediligere una luce calda e non troppo intensa, che magari si possa regolare, giusto per creare un atmosfera piacevole. Si può aggiungere qualche candela, dei bastoncini di legno aromatico o dei diffusori naturali. L’utilizzo di oli essenziali rende a livello anche olfattivo piacevole l’ambiente. I più suggeriti per creare la tua SPA personale sono la lavanda, eucalipto e vaniglia, perché vanno a evocare inconsciamente relax e pulizia.

Un rituale quotidiano di benessere

Questi essenziali suggerimenti sono il segreto per creare un bagno in stile SPA a casa tua. Non è solo l’arredamento ma è anche la ritualità che crea la SPA, ovvero il concedere tempo a se stessi per delle routine, che rilassino e facciano piacere.

Accendere una candela e dedicarsi 10 minuti alla cura della pelle può diventare un momento in cui ci si fa una coccola e in un ambiente curato e ordinato il tutto si enfatizza, dando il massimo risultato.