Dal progetto alla pagina stampata: come Pixartprinting valorizza idee e contenuti

In un contesto in cui la comunicazione di brand passa sempre più spesso attraverso materiali fisici capaci di raccontare identità, prodotti e visione aziendale, la stampa professionale continua a ricoprire un ruolo centrale. Cataloghi, riviste, manuali e strumenti editoriali non rappresentano soltanto supporti informativi, ma diventano veri e propri alleati, in grado di rafforzare la relazione tra brand e pubblico.

È proprio all’interno di questa cornice che opera Pixartprinting, una delle realtà di riferimento della stampa online in Italia e tra i principali player europei, grazie a un modello che unisce tecnologia, efficienza, qualità e consulenza.

Un ecosistema di stampa pensato per qualità e personalizzazione

La capacità di Pixartprinting di rispondere a esigenze eterogenee nasce dall’incontro tra una piattaforma digitale avanzata, un’offerta in costante aggiornamento e una struttura produttiva efficiente. Il catalogo digitale supera i 4 milioni di prodotti, con soluzioni che spaziano dal packaging ai materiali per il punto vendita, dagli allestimenti alla comunicazione commerciale.

Una proposta così ampia, però, non nasce dal caso: a sostenerla è una struttura di primo livello, che oggi si traduce in oltre 1 milione di clienti in Europa, 1.200 professionisti, 15.000 lavorazioni al giorno, una sede di 35.000 mq e più di 100 macchine industriali all’avanguardia.

Un ulteriore elemento distintivo è rappresentato dalla dimensione internazionale. Alla presenza consolidata nei principali Paesi europei si è aggiunto, dal 2025, il nuovo stabilimento di Pittsburgh, Pennsylvania, che ha segnato l’ingresso di Pixartprinting negli Stati Uniti, ampliando ulteriormente la capacità di servizio del marchio.

Il quadro si completa con una costante attività di ricerca e sviluppo, orientata all’introduzione di nuovi materiali, finiture e soluzioni in grado di interpretare i linguaggi contemporanei della comunicazione.

Tecnologia, rapidità e supporto professionale

Uno dei pilastri del servizio è la qualità di stampa, garantita dall’impiego di tecnologie di ultima generazione, materiali selezionati e processi produttivi progettati per assicurare risultati ad alta definizione su supporti e formati differenti.

A questo si aggiunge il valore del file check automatico e gratuito, che consente di controllare parametri fondamentali come dimensioni, risoluzione, font, colori Pantone e coerenza tra file e preventivo, offrendo un controllo preliminare utile a ridurre il rischio di errori.

Sul fronte operativo, Pixartprinting si distingue anche per la rapidità del servizio: per molti prodotti è disponibile la stampa in 24 ore, con consegna tramite corrieri affidabili e la possibilità di scegliere la data esatta direttamente in fase di ordine. Su numerose referenze, inoltre, sono previste anche spedizioni gratuite, un elemento che rafforza ulteriormente la convenienza dell’offerta.

A completare il modello c’è una componente di consulenza e assistenza professionale che accompagna il cliente in tutte le fasi del processo. Dalla scelta del materiale più adatto al supporto nella corretta preparazione del file, fino al post-vendita, il brand mette a disposizione operatori qualificati via mail, telefono, chat e social, offrendo un’esperienza d’acquisto fluida e affidabile.

Stampa libri online: una soluzione editoriale per raccontare brand e contenuti

Esplorando le numerose alternative disponibili in catalogo, la stampa libri online rappresenta una delle soluzioni più efficaci per trasformare contenuti, presentazioni e materiali di approfondimento in strumenti editoriali di valore.

La proposta di Pixartprinting è pensata per adattarsi a molteplici esigenze professionali: libri, cataloghi, riviste, opuscoli e manuali possono essere configurati secondo le proprie necessità, sia in termini di struttura sia di resa estetica. Tra gli elementi più rilevanti del servizio troviamo:

Diverse tipologie di rilegatura , tra cui punto metallico, a brossura grecata o fresata a brossura cucita o a spirale metallica.

, tra cui punto metallico, a brossura grecata o fresata a brossura cucita o a spirale metallica. Ampia scelta di carte per pagine e copertine.

per pagine e copertine. Possibilità di selezionare copertina flessibile, con alette o rigida .

. Formato personalizzato .

. Opzioni di plastificazione e nobilitazione .

. Gestione di piccole e grandi tirature, a partire anche da una singola copia.

Tale livello di flessibilità rende il prodotto adatto sia a progetti editoriali complessi sia a esigenze più immediate, come cataloghi di prodotto, company profile, materiali formativi o pubblicazioni a tiratura limitata.

Insomma, attraverso una piattaforma avanzata, una struttura industriale innovativa e un servizio di assistenza dedicato, Pixartprinting continua a offrire alle aziende e ai professionisti strumenti concreti per trasformare idee e contenuti in materiali stampati unici, capaci di valorizzare al meglio ogni progetto di comunicazione.