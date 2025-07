DataRank: tra i pionieri dell’ASO in Italia e Svizzera, +400% di richieste in un anno

Cresce l’interesse per l’ottimizzazione delle app negli store digitali. Dal 2024, le richieste per servizi di App Store Optimization (ASO) sono aumentate del +400%, ma il numero di agenzie realmente strutturate in grado di offrire consulenza strategica su questo fronte resta sorprendentemente basso.

DataRank, con sedi operative a Lugano, Zurigo, Milano e Londra, si conferma oggi tra le pochissime realtà specializzate attive nel panorama svizzero e italiano.

“Molte aziende investono ancora oggi nella realizzazione tecnica di un’app senza avere un piano concreto per farla trovare”, afferma Emanuele Arosio, CEO di DataRank.

“L’ASO non è un’attività accessoria, ma il cuore della visibilità organica. In un mercato affollato, è ciò che può determinare la differenza tra essere installati o ignorati.”

ASO: la nuova frontiera della visibilità organica

L’App Store Optimization è l’insieme di tecniche e analisi che consente di migliorare la visibilità, il tasso di installazione e la qualità degli utenti acquisiti tramite gli store come App Store e Google Play.

In un contesto in cui la ricerca si sposta sempre più verso ambienti nativi e motori AI, l’ASO è diventata una leva strategica.

Un’attività ASO efficace permette di:

incrementare del 120–180% le installazioni organiche nei primi 90 giorni,

nei primi 90 giorni, migliorare il tasso di conversione fino al 40% con ottimizzazioni visive e testuali,

con ottimizzazioni visive e testuali, ridurre la dipendenza da media a pagamento , abbattendo il CAC,

, abbattendo il CAC, sperimentare in continuo grazie a strumenti nativi come A/B testing su Google Play e tecnologie AI-based.

Nasce [ASO Radar]: l’osservatorio sul mondo app

Per raccontare trend, dati e novità algoritmiche in ambito ASO, DataRank ha lanciato [ASO Radar], il primo osservatorio bisettimanale dedicato all’ottimizzazione delle app in Italia.

Ogni due settimane verranno pubblicati insight esclusivi su:

aggiornamenti degli algoritmi e ranking factors degli store,

e ranking factors degli store, comportamenti di ricerca e download degli utenti italiani,

e download degli utenti italiani, analisi semantiche e keyword emergenti,

e keyword emergenti, suggerimenti pratici per aumentare visibilità e conversioni.

Un format sintetico, strategico e ricco di contenuto, pensato per marketing manager, decision maker e sviluppatori di app.

DataRank adotta un approccio ibrido, fondato su:

analisi semantica e contestuale (lingua, intento, visual design),

(lingua, intento, visual design), ottimizzazione tecnica e UX della scheda store ,

, monitoraggio AI delle dinamiche di raccomandazione su App Store e motori generativi.

Il team ASO interno è composto da professionisti verticali, tra cui:

ASO strategist,

Visual CRO expert,

AI content analyst,

Local market researcher.

I progetti sono costruiti in modo sartoriale e spesso integrati con strategie SEO e AIO (AI Optimization), per garantire coerenza e performance su tutti i touchpoint digitali: web, store e AI Overview.

Un mercato in piena transizione

Nel 2025, le app non competono più solo per funzionalità, ma per posizionamento e discoverability.

Store come Apple e Google Play hanno evoluto i propri algoritmi: copywriting strategico, semantica localizzata, design iconografico e gestione delle recensioni influenzano ormai in modo diretto il ranking.

I risultati ottenuti da DataRank confermano l’efficacia di un approccio ASO ben costruito:

fino a +180% di crescita organica in tre mesi,

in tre mesi, doppia esposizione per keyword competitive (store + AI Overview),

per keyword competitive (store + AI Overview), incremento fino al 70% del CTR visivo sulle schede ottimizzate.

Una nuova consapevolezza per le aziende

“Ciò che le aziende stanno finalmente comprendendo, conclude Emanuele Arosio, è che non basta avere un’app: serve farla trovare, e farla desiderare.

L’ASO è uno dei pochi strumenti realmente misurabili e scalabili per farlo in modo efficace e duraturo. In un mondo in cui gli store sono i nuovi motori di ricerca, l’ottimizzazione non è più opzionale.”

DataRank continuerà nei prossimi mesi a rafforzare il proprio ruolo di riferimento in ambito ASO, affiancando brand internazionali con workshop dedicati, audit strategici, progetti multilingua e la pubblicazione regolare di [ASO Radar].