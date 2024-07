Digital Signage: cos’è e come sta rivoluzionando la comunicazione visiva

In un mondo ormai iperconnesso e ricco di stimoli, l’attenzione delle persone risulta sempre più limitata e difficile da catturare. Secondo uno studio condotto nel 2023 dell’American Psychological Association , a causa di diversi fattori, tra cui l’abuso della tecnologia, la necessità di essere sempre online e i flussi di informazioni a cui l’utilizzo quotidiano dei social network sottopone gli utenti, la soglia dell’attenzione continua a ridursi progressivamente, attestandosi su una media di 5 secondi, inferiore ai 7 secondi del 2019.

Nella loro evoluzione le piattaforme digitali hanno contratto i tempi di attenzione, determinando di conseguenza anche la contrazione dei messaggi veicolati: testi minimi, immagini d’impatto, video brevi. Nell’era della Digitalizzazione, quindi, riuscire a farsi notare e a far memorizzare un messaggio è sempre più difficile. Oggi più che mai, dunque, per strutturare una comunicazione memorabile risultano fondamentali due fattori: immediatezza e spettacolarità.

È questo il contesto che ha favorito la diffusione del Digital Signage, diventato ormai un asset fondamentale per ogni tipo di azienda o attività che desideri implementare una strategia di marketing basata sull’utilizzo di schermi pubblicitari professionali e una tecnologia innovativa e facilmente adattabile ai singoli obiettivi commerciali.

Come funziona un sistema Digital Signage con schermi pubblicitari professionali?

Il Digital Signage, o segnaletica digitale, è un potente strumento di marketing, particolarmente efficace per attirare l’attenzione, condividere informazioni e fare pubblicità. Nel panorama tecnologico attuale è il mezzo attraverso il quale brand e imprese diffondono contenuti di valore per raccontare la propria storia e i servizi che offrono.

Per questo, dalle vetrine dei negozi ai luoghi pubblici e di lavoro, declinati in diverse forme e dimensioni e dedicati allo svolgimento delle più disparate funzioni, gli schermi professionali stanno ridefinendo gli spazi.

Ma come funziona esattamente la segnaletica digitale e quali sono le sue principali applicazioni?

Un sistema Digital Signage si basa su tre componenti principali: un software, un player e uno o più display. Attraverso il software si creano e si organizzano i contenuti, il player integrato li trasmette ai display, che li rendono fruibili al pubblico in forma di messaggi, immagini e video.

Il fulcro di ogni sistema Digital Signage è il player, un processore integrato attraverso il quale i display si collegano in rete, tramite Wi-Fi oppure via ethernet.

Da qui, i contenuti progettati grazie ad un software CMS (Content Management System), vengono inviati agli schermi, pronti per essere trasmessi. Il software permette di creare sequenze di contenuti (testi, immagini, video, infografiche, etc…) e di programmare il palinsesto di ogni schermo connesso al sistema. Il vantaggio è quello di poter gestire e monitorare il tutto da un’unica postazione centralizzata.

I display sono l’elemento finale. Non si tratta di semplici televisori, ma di monitor LFD (Large Format Display) che si distinguono dai normali TV consumer perché non hanno il sintonizzatore, sono progettati per un funzionamento intensivo e possono adattarsi a diverse condizioni ambientali: indoor, outdoor, vetrina, etc.

Per quanto riguarda i contenuti che possono essere trasmessi agli schermi, i formati supportati sono i più disparati: testi, immagini, video, animazioni, musica, mappe, elementi interattivi e real-time feeds (social media, news, meteo) sono solo alcune delle tipologie da combinare per dare vita ad una comunicazione personalizzata e d’impatto.

Altrettanto ampia e varia è la gamma di esperienze che si può offrire al proprio pubblico attraverso il Digital Signage.

Quali sono le possibili applicazioni degli schermi pubblicitari?

La segnaletica digitale, per sua natura versatile e innovativa, è uno strumento che si adatta in maniera straordinariamente flessibile all’ambiente in cui viene inserito, qualunque esso sia. Dai piccoli retail ai centri commerciali, dalle scuole ai grandi spazi corporate, dai luoghi pubblici e di cultura agli hotel, non ci sono limitazioni all’utilizzo dei display.

Oltre ad intrattenere e rispondere agli obiettivi commerciali e a specifiche esigenze di marketing, gli schermi professionali, infatti, trovano molteplici applicazioni in contesti in cui svolgono anche funzioni pratiche.

Il Digital Signage è il mezzo ideale per diffondere avvisi, messaggi o informazioni in luoghi differenti, gestendo il palinsesto di ogni display da un’unica postazione PC, con notevole risparmio di tempo e di costi e la possibilità di apportare modifiche o aggiornamenti in tempo reale ed in modo semplice ed intuitivo.

Grazie alla tecnologia touch, inoltre, gli utenti hanno l’opportunità di interagire direttamente con risorse da consultare, come ad esempio pagine web e cataloghi, e strumenti, quali ticket per prenotare il proprio posto in coda o sistemi di emissione di fidelity card e coupon, per automatizzare alcuni processi e velocizzare i flussi di lavoro.

Per questo il Digital Signage rappresenta una forma di comunicazione altamente evoluta.

Una comunicazione digital, rispetto ad un advertising tradizionale, incrementa l’efficacia del messaggio e di conseguenza favorisce il raggiungimento di obiettivi tangibili, come l’aumento degli ingressi o delle vendite di uno store.

A chi rivolgersi per progettare un sistema Digital Signage su misura?

Realizzare un sistema Digital Signage efficace e perfettamente rispondente alle esigenze del proprio business richiede competenze specifiche e una profonda conoscenza delle tecnologie disponibili.

Per questo motivo, è fondamentale affidarsi ad aziende specializzate nell’installazione di display professionali, come I’mprinting, system integrator con sede a Roma e Samsung specialist partner.

Attraverso servizi di progettazione e consulenza avanzati e l’esperienza di un team che riunisce professionisti provenienti dal mondo dell’Information Technology, del Design e del Marketing, I’mprinting fornisce ai propri Clienti un’ampia gamma di configurazioni display per realizzare sistemi per la comunicazione visiva su misura, in grado di migliorare la comunicazione e le performance.

In un panorama sempre più tecnologico e in uno scenario di mercato sempre più competitivo, adottare la segnaletica digitale può risultare fondamentale per migliorare le attività di marketing con un notevole risparmio sui costi e trasmettere più efficacemente i punti di forza e i valori di un’azienda, rafforzando la riconoscibilità del marchio e migliorando la fidelizzazione di clienti e dipendenti.