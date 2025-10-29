ENEA certifica la crescita delle rinnovabili: contributo (quasi) triplicato rispetto al 2000

Il 7 ottobre scorso, l’ENEA ha pubblicato sul proprio portale ufficiale il “Rapporto Annuale sull’Efficienza Energetica”; si tratta di un documento che analizza il quadro complessivo offerto dal settore energetico nazionale, in termini di produzione di energia, copertura della domanda e sviluppo delle fonti rinnovabili.

A tal riguardo, l’Agenzia osserva – nello specifico – che “la crescita delle fonti rinnovabili, praticamente 3 volte quella del 2000, si deve allo sviluppo delle”. Rispetto ad inizio Millennio, quando le fonti rinnovabili erano quasi esclusivamente limitate all’idroelettrico e alla geotermia, il settore ora può contare anche sul contributo degli impianti eolici e fotovoltaici, nonché dei biocombustibili.

I dati contenuti nel Rapporto ENEA: la crescita delle rinnovabili

Il 2023 ha fatto registrare un incremento nella produzione di energia da fonti rinnovabili (+3,9%), raggiungendo complessivamente quota 27,2 Mtep (Mega Tep, ovvero un milione di tonnellate equivalenti di petrolio). Di questi, 8,5 Mtep sono costituiti da energia idroelettrica e geotermica mentre i restanti 18,7 Mtep sono coperti da altre fonti energetiche. “Nel dettaglio” – spiega il rapporto stilato dall’ENEA – “nel 2023 i biocombustibili solidi rappresentano circa il 25% della produzione complessiva delle fonti rinnovabili, seguiti dalla geotermia con 18,6%, dall’energia idroelettrica con 12,8% (dipendente però dall’andamento delle precipitazioni), dal calore per ambienti generato da pompe di calore con 10,5%, dall’energia fotovoltaica con 9,7%, dall’energia eolica con 7,5% e dal biogas con 7,4%”.

La crescita delle rinnovabili nel 2023, rispetto al 2022, è stata alimentata soprattutto da quella del segmento idroelettrico (+42,7%), in grado di bilanciare il calo dei biocombustibili (-5,8%) dovuto, in parte, alle condizioni climatiche.

I dati tra il 2000 e il 2023

Allargando l’orizzonte temporale di riferimento agli anni tra il 2000 e il 2023, l’ENEA registra una crescita significativa delle rinnovabili, che si traduce in un costante aumento della percentuale di copertura del fabbisogno di energia primaria. Il trend è quello della progressiva diversificazione del mix energetico; sebbene le fonti fossili rappresentino ancora la fonte energetica maggioritaria, dal 2000 in poi la loro incidenza è calata nettamente, passando dal 91,% al 75,5%. Contemporaneamente, il contributo delle fonti energetiche rinnovabili è passato da 5,8% (registrato nel 2000) al 20,5% del 2023.

Una tendenza analoga caratterizza i consumi finali; tra il 2000 e il 2023, le fonti energetiche rinnovabili si sono imposte come la seconda fonte energetica dopo il gas naturale. La struttura di consumi, quindi, è profondamente mutata in poco più di vent’anni: se ad inizio Millennio era dominata dal binomio petrolio-gas naturale, nel 2023 risulta più equilibrata, con una buona ‘fetta’ (che si attesta poco oltre il 20%) rappresentata dalle rinnovabili.

Nel 2023 il petrolio ha superato il gas naturale

Tra i dati più significativi che emergono dall’analisi prodotta dall’ENEA figura senz’altro l’inversione di tendenza tra impiego di gas naturale e petrolio nella produzione di energia elettrica.

Nel 2023, infatti, il primo ha coperto il 36,7% della domanda di energia, mentre il secondo il 35,4%. Il calo, spiega il rapporto, è dovuto a diversi fattori; la tendenza è iniziata nel 2020, anno dal quale il gas naturale ha perso quasi sei punti percentuali. Ad incidere, in tal senso, è stato anzitutto il progressivo affrancamento dalle forniture di gas provenienti dalla Russia a seguito dello scoppio del conflitto in Ucraina. “Dal 2020 il gas naturale ha ridotto il suo peso di oltre 3 punti percentuali nella produzione di energia elettrica e calore” scrive l’ENEA, aggiungendo che “in particolare, il consumo di gas naturale si è ridotto del 19,7% nella produzione di energia elettrica e calore e del 18,5% nel settore civile”.

Al contempo, il gas naturale resta la principale fonte energetica nel mix di generazione dell’energia termoelettrica tradizionale, con il 74,4% del totale (comunque in calo rispetto al 2022, -15,9%).

I riflessi sul mercato e sui consumi

Dal Rapporto stilato dall’ENEA emerge come, almeno stando alle stime preliminari, le dinamiche di consumo non abbiano registrato variazioni significative. Il leggero calo dei prodotti petroliferi e della domanda di energia elettrica, si legge, è stato quasi del tutto compensato dall’aumento dei consumi di gas naturale per la climatizzazione. Nel 2023 – l’ultimo anno di cui si hanno dati completi e definitivi – il consumo finale di energia elettrica per abitante è stato pari a 1,83 tep, ovvero -2,5% rispetto al 2022. Il dato, sottolinea l’ENEA, ha confermato “il buon posizionamento dell’Italia rispetto alla media dei Paesi europei (UE27) e alla media dei Paesi della Zona Euro”.

Nell’orizzonte di un contesto in cui i consumi tendono ad essere stabili, o leggermente al ribasso, il nodo da sciogliere resta quello della profonda dipendenza dal gas. Il mercato italiano dell’elettricità, anche per questo, presenta non solo prezzi al dettaglio tra i più alti d’Europa ma anche una certa volatilità.

Ne consegue che per molti utenti, in particolare quelli che usufruiscono di servizi di fornitura a prezzo indicizzato, la bolletta dell’energia resta sostanzialmente un’incognita. L’impatto sul bilancio familiare, quindi, può variare – sensibilmente – da un mese all’altro, per effetto delle complesse dinamiche che determinano il prezzo finale della componente energia.

Effetti del caro energia

