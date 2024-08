Estrattore di succo: che cos’è, come funziona, come si usa

L’estrattore di succo è un piccolo elettrodomestico che sta davvero spopolando negli ultimi tempi perciò vale la pena capire meglio di che cosa si tratta, come funziona e come puoi usarlo per ottenere ottimi succhi, frullati, centrifugati e frappè.

Che cos’è un estrattore di succo

Un estrattore di succo permette di ottenere un lavoro migliore rispetto a un buon frullatore elettrico. È arrivato il momento di completare la fornitura di piccoli elettrodomestici della tua cucina per avere a portata di mano tutto quello che ti serve per cucinare in modo efficiente e soprattutto garantire un’alimentazione sana a tutta la famiglia. Infatti, l’estrattore di succo diventa un alleato per assumere più vegetali, preziosi per il loro apporto di vitamine e sali minerali indispensabili per l’organismo. È fondamentale anche nel momento in cui vuoi intraprendere il percorso per abbandonare la dieta onnivora e passare a un’alimentazione vegetariana o vegana.

Come funziona un estrattore di succo

Il funzionamento di un estrattore di succo è quello che lo rende così valido e apprezzato. L’estrattore funziona grazie a una coclea, una vite infinita, il cui compito è spingere gli ingredienti che hai attentamente selezionato verso il filtro. Il suo funzionamento a bassi giri consente di separare la polpa dal succo senza rovinare i vegetali. Invece, un frullatore sminuzza e straccia gli ingredienti facendoli perdere le loro proprietà nutrizionali. Solo grazie al processo di estrazione a freddo, frutta e verdura conservano inalterati gli elementi nutrizionali più preziosi come vitamine e sali minerali, mantenendo anche intatti gusto e colore.

Come usare un estrattore di succo

Per usare il tuo estrattore di succo non devi far altro che preparare la frutta e la verdura che più ti piace. In realtà, puoi aggiungere frutta secca, semi, erbe aromatiche, fiori edibili. Lava gli alimenti sotto l’acqua corrente. Tieni tagliere e coltello a portata di mano, sebbene la frutta e la verdura con buccia sottile e semi piccoli possa essere inserita intera, come nel caso di uva, lamponi e pomodorini. La frutta più grande, invece, va tagliata a pezzi sufficientemente piccoli da passare nel tubo inseritore dell’estrattore. Solo i vegetali più fibrosi, come capita quando vuoi inserire sedano o finocchio, vanno tagliati in pezzi piccoli.

Leva i noccioli solo se sono grandi come quelli di albicocca, pesca, ciliegia. La buccia va tolta solo se dura come nel caso del mango, anguria o melone. Conserva il succo fresco in una bottiglia di vetro in frigorifero per 3 giorni. Per aumentarne la durata, sfrutta il congelatore.

Che cosa preparare con l’estrattore di succo

Non c’è limite a quello che puoi fare con il tuo estrattore di succo. Infatti, puoi davvero sbizzarrirti e sperimentare con questo piccolo ma potente elettrodomestico che consente di preparare basi vegetali a cui aggiungere latte, anche di soia, per avere un frullato, gelato se vuoi un frappè oppure prosecco se è scattata l’ora dell’aperitivo. Quando, invece, aggiungi alla base che hai preparato del semolino precotto, crema di cereali o di avena, ottieni un ottimo alimento per lo svezzamento, completo e bilanciato per i neonati.