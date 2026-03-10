Generazione in bilico: lavoro, casa e futuro negato per i giovani italiani

Mentre un idraulico a Milano può guadagnare anche 40.000 euro l’anno lavorando in proprio,

un laureato trentenne fatica a superare i 1.200 euro mensili con un contratto a tempo

determinato. È questa una delle tante contraddizioni che segnano la condizione giovanile in

Italia: un paese in cui l’istruzione non garantisce più il salvo condotto verso l’indipendenza, e

dove trovare un’abitazione dignitosa è diventata un’impresa quasi impossibile per chi ha meno

di trent’anni.

Secondo i dati Istat del 2024, il tasso di disoccupazione giovanile in Italia si attesta intorno al

18,2%, quasi il doppio della media europea. I giovani tra i 15 e i 34 anni che non studiano, non

lavorano e non si formano — i cosiddetti NEET — rappresentano il 16,1% della fascia d’età, il

dato più alto dell’Europa occidentale. Dietro questi numeri ci sono storie di precarietà, di ritardi

nell’autonomia, di vite sospese in attesa di un’occasione che spesso non arriva.

Il Nord: benessere apparente, affitti proibitivi

Al Nord la situazione occupazionale è relativamente migliore: il tasso di disoccupazione

giovanile scende al 10-12% in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, regioni dove il tessuto

produttivo offre ancora opportunità concrete. Eppure il benessere lavorativo non si traduce in

autonomia reale. A Milano, un monolocale in affitto costa mediamente 1.300-1.500 euro al

mese, cifra che assorbe l’intera busta paga di un neolaureato. Il fenomeno della “generazione

affitti” — giovani tra i 25 e i 35 anni che destinano oltre il 50% del reddito all’abitazione — è

diventato strutturale. Torino e Genova non fanno eccezione: i prezzi sono leggermente inferiori,

ma le opportunità lavorative si concentrano in settori sempre più selettivi, dalla logistica

all’industria avanzata, spesso inaccessibili senza competenze specifiche o reti relazionali solide.

Il Centro: tra burocrazia e rendita turistica

Roma racconta un paradosso tutto italiano: capitale della Repubblica e allo stesso tempo

simbolo delle sue disfunzioni.

I giovani romani trovano lavoro soprattutto nella pubblica amministrazione, nel commercio e nel

turismo — settori che negli ultimi anni hanno registrato una forte espansione ma con condizioni

contrattuali spesso precarie e stagionali. Il mercato immobiliare romano è esploso: il prezzo

medio al metro quadro ha superato i 4.000 euro in molte zone semicentrali, e gli affitti brevi

gestiti tramite piattaforme come Airbnb hanno sottratto migliaia di appartamenti al mercato

residenziale tradizionale.

Firenze e Bologna vivono dinamiche simili: città universitarie di eccellenza dove i giovani

studiano, ma poi spesso emigrano perché non possono permettersi di restare. Secondo uno

studio della Fondazione Einaudi del 2024, il 62% dei giovani under 30 del Centro Italia dichiara

di voler lasciare la propria città nei prossimi cinque anni.

Il Sud: la fuga continua, nonostante tutto

Nel Mezzogiorno la condizione giovanile tocca i livelli più critici.

In Calabria, Sicilia e Campania, il tasso di disoccupazione giovanile supera in alcune province il

35%. Non è solo un dato statistico: è un’intera generazione che cresce sapendo che dovrà

emigrare, spesso al Nord o all’estero, per trovare il proprio posto nel mondo. Il fenomeno della

fuga dei cervelli non accenna a rallentare: tra il 2013 e il 2023, oltre 2 milioni di giovani

meridionali hanno lasciato le regioni del Sud, di cui una parte significativa non ha più fatto

ritorno.

Paradossalmente, il costo della vita è più basso rispetto al Nord, e i giovani del Sud che restano

riescono a vivere con redditi inferiori. Ma il punto non è sopravvivere: è costruire una carriera,

una famiglia, un futuro. E questo, al Sud, rimane ancora un privilegio per pochi.

Le Isole: bellezza e isolamento

Sardegna e Sicilia condensano tutte le contraddizioni del paese in un contesto geograficamente

isolato. In Sardegna, il piano regionale di incentivi per i giovani imprenditori ha prodotto risultati

incoraggianti in alcuni settori — dalla tecnologia all’agricoltura biologica — ma la

disoccupazione giovanile resta attorno al 25%. Nelle aree interne, il problema si aggrava: interi

paesi si spopolano mentre i giovani si spostano verso Cagliari o Sassari, e da lì spesso verso il

continente. In Sicilia, l’economia sommersa assorbe una quota significativa del lavoro giovanile,

rendendo invisibile una fetta intera di occupazione precaria e priva di garanzie. Il turismo offre

opportunità stagionali — Taormina, Cefalù, le coste del Ragusano — ma non una prospettiva

stabile. Anche qui, chi può, parte.

Cosa manca davvero

La questione giovanile italiana non è una crisi congiunturale: è strutturale, radicata in decenni di

politiche che non hanno saputo — o voluto — investire seriamente nelle nuove generazioni.

Mancano politiche abitative dedicate ai giovani, mancano incentivi fiscali reali per chi assume

under 30 con contratti stabili, manca una revisione del sistema pensionistico che non gravi

esclusivamente sulle spalle dei lavoratori più giovani. Manca, soprattutto, una visione: quella di

un paese che non consuma i propri giovani come risorsa temporanea, ma li considera il

fondamento del proprio futuro. Finché quella visione non si tradurrà in leggi, risorse e riforme

concrete, la generazione in bilico continuerà a oscillare — tra restare e partire, tra sperare e

rassegnarsi.

Fonti: Istat 2024, Fondazione Einaudi, Eurostat, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali