Giochi da tavolo: la rinascita nonostante l’era dell’intelligenza artificiale

Fiere come Lucca Comics & Game s e PLAY – Festival del Gioco sono una boccata d’aria fresca per questo mercato. Entrambi gli eventi, che registrano migliaia di visitatori ,fungendo da catalizzatori per lanciare nuovi titoli e dimostrando la salute del settore. PLAY ha accolto oltre 40.000 presenze lo scorso anno, mentre Lucca Comics & Games ha registrato più di 275.000 visitatori . Oltre a esaltare le novità del settore, le due rafforzano anche i legami tra editori, giocatori e appassionati.

In aggiunta alla crisi demografica, il settore deve confrontarsi con la concorrenza accanita dei videogiochi e dei giochi d’azzardo online . Con sempre più titoli offerti e il potere d’acquisto delle famiglie in calo , i consumatori diventano più selettivi, preferendo i giochi che offrono nuove esperienze

A catalizzare questa crescita, in particolare durante il lockdown, è stato riscoprire il valore del gioco in quanto forma d’intrattenimento sociale . Costretti a restare tra le mura di casa, tantissimi italiani hanno riscoperto la piacevole esperienza offerta dai giochi da tavolo, ormai dimenticati negli armadi polverosi.

Per quanto riguarda l’Italia, il mercato è in crescita, è punta a raggiungere 1,7 miliardi di euro di valore nel 2025.

