I Giochi Olimpici Invernali sono già iniziati a Cortina d’Ampezzo: come arrivare in auto

I Giochi Olimpici Invernali sono ufficialmente entrati nel vivo e Cortina d’Ampezzo è diventata una delle mete più osservate d’Italia e del mondo. La storica località delle Dolomiti ospita gare di sci alpino, snowboard, combinata nordica e molti altri sport, attirando migliaia di spettatori da tutta Italia e dall’estero. Vivere l’evento sul posto è un’esperienza unica, ma per godersela senza stress è fondamentale pianificare bene gli spostamenti.

Sempre più visitatori, infatti, scelgono di noleggiare un’auto in Italia, soluzione che garantisce flessibilità e libertà di movimento, permettendo di raggiungere Cortina e spostarsi tra le varie sedi olimpiche senza dover dipendere da orari fissi. Piattaforme di confronto, come DoYouItaly, consentono di individuare rapidamente le opzioni disponibili e prenotare il veicolo più adatto al proprio itinerario.

Come arrivare a Cortina d’Ampezzo durante i Giochi Olimpici

Cortina non dispone di un aeroporto né di una stazione ferroviaria diretta. Per questo motivo, l’auto resta il mezzo più diretto e comodo per raggiungere la località, soprattutto in un periodo di grande affluenza come quello olimpico.

Il noleggio di un’auto permette di evitare i cambi e le attese dei mezzi pubblici, oltre a raggiungere con facilità hotel, appartamenti e sedi di gara. Inoltre, consente di gestire in piena autonomia orari e spostamenti e di esplorare comodamente le aree circostanti delle Dolomiti.

Perché noleggiare un’auto per andare a Cortina d’Ampezzo

Durante i Giochi Olimpici Invernali, treni e autobus possono risultare affollati o soggetti a variazioni di orario. Avere un’auto a disposizione garantisce libertà e tranquillità, soprattutto per chi viaggia con bagagli ingombranti o attrezzatura sportiva.

Inoltre, le strade che collegano Cortina alle principali città italiane sono ben mantenute e organizzate per la stagione invernale.

Arrivare a Cortina d’Ampezzo dagli aeroporti italiani

Se arrivi in uno degli aeroporti vicini a Cortina d’Ampezzo, come Milano, Venezia o Trieste, l’opzione più comoda e semplice è prenotare un’auto a noleggio direttamente in aeroporto, che ti consentirà di raggiungere direttamente la sede dei giochi.

Dall’aeroporto di Venezia

L’aeroporto di Venezia Marco Polo è uno dei punti di accesso più comodi per raggiungere Cortina d’Ampezzo. La distanza è di circa 160 chilometri, percorribili in 2 ore e mezza di auto.

Una volta atterrati, il noleggio auto consente di partire subito verso le Dolomiti, evitando coincidenze e attese, particolarmente frequenti durante il periodo olimpico.

Dagli aeroporti di Milano

Gli aeroporti di Milano Malpensa, Linate e Bergamo rappresentano un’alternativa molto utilizzata, soprattutto da chi arriva dall’estero. Il viaggio in auto fino a Cortina dura circa 4 ore, ma offre grande flessibilità e la possibilità di organizzare il soggiorno includendo altre tappe nel nord Italia.

Altri aeroporti utili

Anche Treviso e Verona sono ben collegati a Cortina e offrono numerose opzioni di noleggio auto, risultando spesso più pratici rispetto a soluzioni con più cambi.

Arrivare a Cortina partendo dalle stazioni ferroviarie

Un’altra opzione molto comoda per raggiungere Cortina d’Ampezzo è combinare il viaggio in treno con il noleggio auto. Molti visitatori arrivano in Italia via treno e scelgono di proseguire verso le Dolomiti guidando autonomamente. Questa soluzione permette di evitare coincidenze e collegamenti pubblici limitati, e offre la massima flessibilità per organizzare soste panoramiche o visitare località vicine lungo il percorso.

Oltre alle stazioni principali di Venezia e Verona, è possibile partire anche da altri punti strategici del nord Italia, come Belluno, Treviso o Trento, noleggiando un’auto direttamente nelle vicinanze della stazione. In questo modo, chi arriva da altre città italiane può raggiungere Cortina senza difficoltà e con la libertà di gestire tempi e itinerari secondo le proprie esigenze.

Venezia Santa Lucia

Venezia è collegata con l’alta velocità a molte città italiane. Una volta arrivati in stazione, il noleggio auto consente di proseguire il viaggio verso Cortina senza cambi, con maggiore libertà di orario e possibilità di fare soste lungo il percorso per godersi i paesaggi del Veneto e delle Dolomiti orientali.

Verona Porta Nuova

Verona rappresenta un altro punto strategico per raggiungere le Dolomiti. La stazione di Porta Nuova è ben collegata con treni ad alta velocità provenienti dal nord e dal centro Italia. Noleggiare un’auto qui permette di attraversare scenari montani spettacolari e di arrivare a Cortina in totale comodità, pianificando eventuali soste turistiche in piccoli borghi o punti panoramici lungo il tragitto.

Perché scegliere DoYouItaly per il noleggio auto durante le Olimpiadi

In un periodo di grande afflusso come quello dei Giochi Olimpici Invernali, DoYouItaly rappresenta un alleato prezioso per chi vuole noleggiare un’auto in Italia senza complicazioni. Il comparatore consente di confrontare rapidamente le offerte di diverse compagnie nei principali aeroporti e città italiane, garantendo trasparenza e comodità.

Cortina d’Ampezzo oltre le competizioni

Oltre alle gare olimpiche, Cortina d’Ampezzo offre paesaggi mozzafiato, borghi caratteristici e una ricca tradizione gastronomica. Con un’auto a disposizione è possibile visitare vicini centri come San Vito di Cadore e Dobbiaco, esplorare il Lago di Misurina o percorrere strade panoramiche come la SS51 Alemagna e la SS48 del Passo Tre Croci, ideali per soste fotografiche e brevi escursioni.

La zona è perfetta anche per attività alternative: sci di fondo, ciaspolate, passeggiate invernali e piste di pattinaggio, tutte facilmente raggiungibili in auto. Non mancano le tappe gastronomiche: ristoranti e rifugi propongono piatti tipici delle Dolomiti, dai casunziei allo speck, fino a dolci tradizionali come lo strudel.

In questo modo, chi visita Cortina durante i Giochi Olimpici può vivere un’esperienza completa, combinando sport, natura, cultura e sapori locali, senza dipendere dai mezzi pubblici.