Imparare una lingua da adulti è davvero più difficile? La risposta della scienza

Quante volte hai sentito dire: “Se avessi iniziato da bambino, sarebbe stato molto più facile”? È una di quelle frasi che sembrano vere a forza di sentirle ripetere.

Ma se ci fermiamo un attimo a riflettere, e soprattutto a guardare cosa dice la scienza, scopriamo che la realtà è molto diversa.

Negli ultimi anni, infatti, molti studi hanno ribaltato questa convinzione. E il risultato è sorprendente: gli adulti non sono affatto svantaggiati nell’apprendimento delle lingue. In alcuni casi, partono addirittura con un vantaggio. Se hai sempre pensato di aver perso il momento giusto, potresti dover rivedere questa idea.

Il mito del “periodo giusto”

Per molto tempo si è creduto che esistesse una sorta di finestra ideale durante l’infanzia per imparare le lingue. Dopo quella fase, tutto sarebbe diventato più difficile. Questa teoria, conosciuta come “ipotesi del periodo critico”, è stata proposta negli anni Sessanta e col tempo è diventata una convinzione comune: i bambini imparano facilmente, gli adulti no.

Le ricerche più recenti, però, raccontano un’altra storia. Questa “finestra” sembra influenzare soprattutto la pronuncia perfetta, quella che permette di sembrare madrelingua. Per quanto riguarda la comprensione, la grammatica e la capacità di comunicare, invece, gli adulti possono raggiungere livelli molto alti, spesso paragonabili a quelli di chi è cresciuto con quella lingua. Avere un accento non perfetto non significa non saper parlare bene.

I vantaggi degli adulti (che spesso ignoriamo)

Quando si parla di apprendimento, tendiamo a pensare che i bambini siano naturalmente più portati. In realtà, gli adulti hanno diversi punti di forza. Hanno una maggiore capacità di concentrazione e sanno organizzare meglio lo studio. Sono più consapevoli di ciò che stanno imparando e del perché lo fanno. La memoria è più strutturata, la comprensione delle regole grammaticali è più rapida e il vocabolario nella lingua madre aiuta a collegare più facilmente nuove parole.

I bambini imparano in modo diverso, spesso perché sono immersi nella lingua tutto il giorno e non hanno paura di sbagliare. Ma questo non significa che il loro cervello sia migliore, semplicemente il contesto è diverso.

Allora perché molti adulti fanno fatica?

Se gli adulti hanno tutti questi vantaggi, perché spesso si sentono bloccati? La risposta è più semplice di quanto sembri: il problema non è l’età, ma il metodo.

Molte persone studiano per anni senza riuscire davvero a parlare. Questo succede perché si studia troppa grammatica in modo teorico, si memorizzano parole senza usarle davvero, si ascolta senza parlare e si evita di esporsi per paura di sbagliare.

Ed è proprio la paura uno degli ostacoli più grandi. Un bambino parla senza pensarci troppo, sbaglia e riprova. Un adulto, invece, spesso si blocca per timore del giudizio. Ma questo non è un limite biologico, è solo una barriera mentale.

Il metodo fa la differenza

Quando si cambia approccio, i risultati cambiano radicalmente. Un metodo efficace per adulti dovrebbe includere pratica orale costante, esercizi concreti, feedback immediato e contenuti utili per la vita quotidiana o il lavoro.

Non si tratta di studiare di più, ma di studiare meglio.

L’idea che gli adulti siano meno portati per le lingue è dura a morire, ma non è supportata dai fatti. La scienza è chiara: non è l’età a fare la differenza, ma il modo in cui si impara.

Se finora hai avuto difficoltà, non significa che non sei capace, probabilmente hai solo usato un metodo poco efficace. Cambiando approccio, tutto può diventare più semplice e anche più veloce. Non è mai troppo tardi per imparare una lingua, serve solo il modo giusto per iniziare.