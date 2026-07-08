Le auto importate dall’Est Europa arrivano in Italia con storie cancellate

Una station wagon tedesca esposta a 14500 euro in un piazzale della provincia di Treviso mostrava 148000 chilometri sul contachilometri a febbraio di quest’anno. Tre proprietari dichiarati, tagliandi completi, un’aria da macchina curata. Lo stesso veicolo, secondo i registri TÜV recuperati poi dall’acquirente attraverso un controllo transfrontaliero, aveva attraversato un centro ispezioni in Baviera diciannove mesi prima con 287000 chilometri a bordo. Nel frattempo era passata per la Polonia, poi per la Slovacchia, e infine era approdata a un importatore italiano che l’aveva registrata come prima immatricolazione nazionale con una documentazione che parlava solo degli ultimi otto mesi della sua vita. Il resto era evaporato da qualche parte lungo la strada.

Questo tipo di storia non è un’anomalia. Il mercato italiano dell’usato ha superato nel 2025 i 4,7 milioni di passaggi di proprietà secondo i dati ACI, e una quota crescente di quelle auto arriva da importazioni dall’Est Europa, un flusso che UNRAE stimava già nel 2024 intorno al 18% del totale delle vetture usate immatricolate per la prima volta in Italia. La rotta più battuta parte dalla Germania, passa per Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia o Ungheria dove l’auto viene ri-registrata almeno una volta, a volte due, e poi scende in Italia attraverso importatori che ne comprano a blocchi di venti o trenta veicoli. Ogni passaggio intermedio è un’occasione per pulire la storia. E ogni pulizia riduce il valore di mercato reale ma lascia intatto il prezzo di vendita.

Marco Gherardi, che gestisce una concessionaria di auto usate alle porte di Padova, ha detto che negli ultimi due anni ha smesso di comprare lotti interi da grossisti senza fare verifiche indipendenti. “Quando arrivi a un certo numero di sinistri nascosti e chilometri manomessi in una fornitura, capisci che non è più un problema di fortuna. È strutturale. Ci sono operatori all’estero che hanno costruito un intero modello di business sulla finestra cieca tra un paese e l’altro.” Parla di tre casi nel giro di sei mesi in cui auto che aveva appena messo in piazzale sono risultate avere storie completamente diverse da quelle dichiarate. Uno di quelli gli è costato un arbitrato, gli altri due li ha assorbiti.

Il meccanismo di base è conosciuto a chiunque lavori in questo settore. Quando un veicolo viene esportato fuori dall’Unione Europea o anche solo spostato tra paesi comunitari, la continuità dei registri nazionali si interrompe. La Motorizzazione Civile italiana, quando riceve una richiesta di prima immatricolazione di un’auto usata proveniente dall’estero, si basa sostanzialmente sul libretto estero più recente e su una dichiarazione dell’importatore. Non va indietro a verificare cosa c’era prima in Baviera o nei registri polacchi. Questo non è un difetto di controllo, è semplicemente il limite giuridico del sistema, e chi frauda lo conosce meglio degli onesti. Secondo i dati di controllo storia veicolo di carVertical, nei casi italiani di import dall’Est Europa il gap informativo medio riguarda 24-30 mesi di storia precedente, anche se quei numeri sono ricavati da scansioni effettuate dopo il sospetto e quindi tendono a sovrarappresentare i casi problematici.

Le discrepanze chilometriche sono la frode più comune ma non l’unica. Ci sono sinistri mai dichiarati perché registrati solo nel paese di origine, riparazioni strutturali che nel registro italiano non compaiono, e in qualche caso anche VIN duplicati, cioè numeri di telaio clonati da veicoli legittimi per coprire auto rubate o ricostruite. La Polizia Stradale ha segnalato in un report di fine 2025 un aumento dei fermi per irregolarità documentali sui veicoli importati, con un’incidenza che in alcune province del Nord-Est supera il 7% dei controlli mirati sui passaggi di proprietà. Non sono tutti casi di frode intenzionale, ovviamente. Una parte è sciatteria amministrativa di importatori piccoli, un’altra parte è traduzione approssimativa di documenti, e un’altra ancora è, molto semplicemente, un modello di business.

Il caso della station wagon di Treviso si è risolto in un arbitrato civile dopo che l’acquirente, un commerciale che la usava per spostamenti di lavoro, aveva notato un rumore al motore compatibile con un’auto da quasi 300000 chilometri e non da 150000. Ha speso 180 euro tra consulente e richieste ai registri tedeschi per ricostruire la storia reale. Il concessionario italiano ha sostenuto in buona fede di aver ricevuto l’auto con quel chilometraggio, e probabilmente diceva il vero, ma la catena si era rotta tre passaggi prima e nessuno aveva interesse a ricostruirla. L’importatore polacco che aveva gestito il passaggio intermedio non ha mai risposto alle richieste di chiarimento. Casi simili, mi dicono gli addetti ai lavori veneti, arrivano negli uffici dei giudici di pace più o meno una volta al mese per provincia, quelli più grossi finiscono davanti al tribunale civile.

C’è un dato che gira nel settore e che vale la pena guardare con attenzione. Secondo stime incrociate di operatori indipendenti italiani, circa una vettura ogni sei importate dall’Est Europa presenta almeno una discrepanza significativa tra la storia dichiarata e la storia ricostruibile. Non tutte sono frodi intenzionali, ribadisco, ma anche tenendo conto di errori onesti e perdite di dati il numero resta alto. ANFIA non pubblica cifre ufficiali specifiche su questo, e probabilmente non le pubblicherà mai perché toccare l’argomento è politicamente scomodo per il settore. Ufficialmente la fiducia nell’usato è in crescita, ACI registra un sentiment positivo negli acquirenti giovani, e i concessionari organizzati spingono narrative di trasparenza. Sottotraccia succede quello che succede.

L’aspetto più interessante, per chi osserva il mercato da dentro, è come si stanno differenziando le risposte. Alcuni concessionari grandi hanno iniziato a fare controlli transfrontalieri a monte, prima di comprare i lotti, facendosi mandare scansioni dei documenti originali e incrociando VIN con registri tedeschi e polacchi. Costa loro circa 15-25 euro per veicolo in verifiche ma riduce il rischio di arbitrati e di reputazione. Altri, soprattutto piazzali più piccoli con margini più stretti, continuano a fidarsi del grossista e ad assorbire i casi problematici quando saltano fuori. Un responsabile vendite di una concessionaria tra Bologna e Modena ha detto che il suo datore di lavoro ha calcolato il costo delle frodi non rilevate all’ingresso a circa 40000 euro l’anno, contro 8-10000 euro di verifiche preventive. La matematica sembrerebbe ovvia, e infatti ha cambiato procedura. Non tutti hanno fatto lo stesso calcolo.

Rimane la domanda di fondo sul perché la normativa europea non abbia ancora imposto un registro unico delle storie veicolari accessibile almeno alle autorità di omologazione. Se ne parla da anni, c’è stata una proposta in sede UE a cavallo tra il 2023 e il 2024 che sembrava in dirittura, poi si è arenata. Gli operatori con cui ho parlato non si aspettano movimenti rapidi, in parte perché l’industria dell’export intracomunitario ha interesse a mantenere la frammentazione, in parte perché armonizzare diciannove registri nazionali con standard diversi è un lavoro tecnico enorme. Un ispettore di una stazione di revisione in Emilia ha detto che quando gli arrivano auto importate con discrepanze evidenti tra libretto e condizione reale del mezzo, nel 90% dei casi non c’è niente da fare a livello amministrativo oltre segnalare. La contestazione deve partire dall’acquirente, e l’acquirente nella maggior parte dei casi se ne accorge quando è troppo tardi.