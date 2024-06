Lenti a contatto e acqua: si può nuotare con le lenti a contatto?

Le lenti a contatto sono diventate una soluzione pratica per i milioni di italiani che hanno problemi di vista. Tuttavia, le lenti a contatto sono dei veri e propri dispositivi medici che devono essere trattati con cautela per non rischiare di aggravare la condizione dei propri occhi. In particolare, bisogna prestare attenzione quando l’occhio è esposto al contatto con l’acqua e sono in molti a chiedersi se sia possibile nuotare quando si indossano lenti per astigmatismo, miopia e ogni altro tipo di difetto visivo. Vediamo insieme tutto ciò che c’è da sapere a riguardo.

I pericoli dell’acqua per le lenti a contatto

L’acqua, sia essa di rubinetto, di piscina, di lago o di mare, non dovrebbe mai entrare a contatto con le lenti. Questi tipi di acqua non sono sterili e contengono batteri e altri agenti patogeni che, entrando a contatto con l’occhio attraverso le lenti, potrebbero provocare delle infezioni oculari. Per questo motivo è imperativo usare delle soluzioni saline per la pulizia delle lenti e mai l’acqua del rubinetto quando si vogliono pulire le lenti a lunga durata.

Inoltre, le lenti a contatto, e in particolare quelle giornaliere, sono porose e tendono ad assorbire tutto ciò con cui entrano a contatto. Se ci si reca in piscina, ad esempio, le lenti morbide tenderanno ad assorbire i prodotti chimici presenti nell’acqua; invece, quando esposte ad acqua dolce, come quella di lago o del rubinetto, le lenti limiteranno l’ossigeno disponibile agli occhi lasciandoli più secchi del solito. Per quanto riguarda le lenti rigide invece, il rischio maggiore è quello di fuoriuscita dall’occhio al momento del contatto con l’acqua.

Rischi per gli occhi

Nuotare con le lenti a contatto comporta anche dei rischi per la salute degli occhi. Entrando a contatto con l’acqua, infatti, le lenti morbide possono deformasi arrivando a graffiare la superficie oculare nel momento in cui si sbattono le palpebre. Questi micro-tagli, invisibili a occhio nudo, presentano la condizione ideale per l’infiltrarsi di batteri nell’occhio.

Consigli per nuotare in sicurezza

Per chi desidera nuotare senza rinunciare alla correzione visiva, esistono alcune alternative: