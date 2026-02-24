L’importanza del profilo di rischio per gli investitori

Investire in modo consapevole significa tenere conto di ogni aspetto delle operazioni che si vanno a effettuare, dai potenziali rendimenti all’orizzonte temporale. Tra gli elementi più importanti di cui tenere conto rientra il livello di rischio, il quale dovrebbe essere in linea con il profilo dell’investitore.

Indispensabile per costruire strategie solide ed evitare di trovarsi in gravi difficoltà in caso di andamento negativo degli investimenti, il profilo di rischio aiuta a costruire portafogli davvero in linea con le proprie possibilità economiche. Per valutarlo correttamente, è preferibile evitare il fai da te e fare affidamento su un professionista del settore, in particolare su un consulente finanziario indipendente, il quale potrà lavorare in modo autonomo oppure per una Società di Consulenza Finanziaria.

Di seguito andremo a scoprire che cos’è il profilo di rischio e perché è importante conoscerlo prima di effettuare investimenti.

Profilo di rischio: di cosa si tratta

Tutti gli investimenti, anche quelli più sicuri, comportano dei rischi. A seconda dei casi, questi possono riguardare l’emittente, i mercati, la liquidità, i tassi di interesse e via dicendo, e possono portare a una perdita di capitale e al mancato raggiungimento degli obiettivi, oltre a essere causa di stress emotivo.

Per evitare perdite eccessive o livelli stress superiori a quelli che si è in grado di sostenere, è necessario conoscere in anticipo il livello di rischio che si può affrontare. Questo può essere calcolato definendo il proprio profilo, il quale tiene conto sia del reddito, del patrimonio e di eventuali debiti sia di aspetti come l’orizzonte temporale, gli obiettivi, la stabilità delle entrate ed anche la capacità di gestire, a livello emotivo, situazioni di incertezza e perdite.

Perché è importante per gli investitori

Il profilo di rischio è un elemento da non sottovalutare, utile per definire l’intera strategia di investimento e costruire portafogli ben equilibrati.

Non tenere conto di questo aspetto può portare, in primo luogo, a perdite di capitale superiori a quelle che le proprie disponibilità economiche consentono di affrontare, con conseguenti risvolti negativi sulla stabilità finanziaria individuale o familiare. In secondo luogo, può rendere più difficile raggiungere gli obiettivi stabiliti.

Sul piano emotivo, la definizione del profilo di rischio e la costruzione di un portafoglio in linea con esso aiuta a ridurre lo stress derivante da perdite o oscillazioni dei mercati, e a evitare azioni impulsive, come vendite o acquisti di asset effettuati in seguito all’aumento o alla riduzione dei prezzi.

Come il profilo di rischio influenza le scelte di investimento

Il profilo di rischio definito da un consulente finanziario esperto incide in modo diretto sulla creazione del portafoglio di investimento. In particolare, consente di individuare gli asset più idonei e di definire l’orizzonte temporale ottimale per gli investimenti.

Così, mentre un investitore con una elevata propensione al rischio potrebbe puntare su scelte di investimento più volatili e soggette a molte oscillazioni anche sul breve termine, con un rapporto rischio-rendimento maggiore, un soggetto con una bassa propensione potrebbe preferire strumenti finanziari più stabili, caratterizzati da rendimenti inferiori, ma anche inferiori rischi di perdite ingenti.