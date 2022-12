Quello dell’abbigliamento donna è un mondo complesso, fatto di tante sfumature che si legano alle diverse concezioni di stile e alle molteplici tendenze che segnano ogni stagione. Ma come ha fatto lo shopping online a conquistare un ruolo di primo piano nelle preferenze delle appassionate di moda? Quali sono i principali vantaggi assicurati?

Il processo di selezione di un capo d’abbigliamento è solitamente molto articolato, soprattutto quando l’offerta è rivolta a delle sincere amanti del settore fashion. Il web, da questo punto di vista, fornisce tante opportunità relative all’acquisto. Tradotto in altri termini, lo shopping in formato digitale consente di approfittare di una proposta sterminata, di cui fanno parte numerose nicchie.

Il numero elevato di alternative non è il solo fattore determinante. A ciò si aggiungono l’immediatezza e la comodità: dopo aver individuato il capo desiderato, in pochi istanti si può portare a termine l’acquisto e ricevere il prodotto in 24/48 ore (intervallo di tempo indicativo, che può variare a seconda della destinazione e delle politiche di vendita dell’eCommerce).

L’online consente poi di raffrontare, in modo diretto, le diverse proposte grazie ai feedback degli utenti certificati da enti terzi, come ad esempio Trustpilot. Constatando le opinioni degli acquirenti è possibile acquisire ulteriori informazioni rilevanti dal punto di vista della qualità dell’esperienza di shopping: dalle considerazioni sui tempi di consegna al tipo di supporto fornito dallo store digitale.

Reso e spedizione gratuiti, opzioni sempre più diffuse nel campo degli store digitali specializzati in ambito fashion, permettono di risparmiare e affrontare con serenità l’eventualità di un prodotto non all’altezza delle aspettative.

Uno dei punti più importanti è costituito dalla competitività dei prezzi, associati di frequente a promozioni che rendono le condizioni d’acquisto tendenzialmente più vantaggiose rispetto ai negozi fisici. Sebbene la contrapposizione tra realtà fisica e digitale sia sempre meno marcata, considerando la crescente rilevanza di modelli di vendita in cui i due fronti si integrano.

Un ultimo, ma apprezzabile, aspetto distintivo dello shopping in formato digitale è relativo al crescente livello di qualità del servizio di assistenza, che può essere fornita da sistemi multicanale: dalla chat online al classico contatto telefonico.