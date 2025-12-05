Oltre i capelli: il metodo CRLAB come percorso di trasformazione personale

La gestione personalizzata delle problematiche legate a capelli e cuoio capelluto richiede oggi competenze trasversali, tecnologie avanzate e un approccio basato su evidenze precise. In questo contesto, CRLAB ha consolidato un modello multidisciplinare che unisce tecnologia, ricerca scientifica e centralità della persona. Attiva dal 1968, con sede a Bologna e una presenza in oltre 28 Paesi, l’azienda affronta ogni caso con protocolli unici, orientati alla sostenibilità dei risultati nel tempo.

Il trattamento della perdita di capelli – in tutte le sue forme – non viene affrontato come un semplice problema estetico, ma come una condizione da valutare in modo oggettivo, seguendo metodologie professionali validate e replicabili.

Ogni percorso CRLAB parte da una valutazione tecnica completa, supportata da strumentazioni professionali e condotta da team composti da tricologi, dermatologi, biologi e tecnici specializzati. Le informazioni raccolte consentono di costruire soluzioni specifiche, definite caso per caso.

Questo approccio permette di intervenire su condizioni comuni come seborrea, forfora, disidratazione e caduta diffusa, ma anche su alopecie più complesse o cicatriziali, con trattamenti adatti sia alla prevenzione sia alla ricostruzione.

L’offerta CRLAB si articola in quattro aree operative distinte:

Trattamenti tricologici e Scalp Care , includono formulazioni proprietarie sviluppate internamente, potenziate da tecnologie strumentali come fotostimolazione, ozonoterapia e stimolazione del microcircolo.

, includono formulazioni proprietarie sviluppate internamente, potenziate da tecnologie strumentali come fotostimolazione, ozonoterapia e stimolazione del microcircolo. Tra le nuove tecniche per infoltimento capelli, il Sistema CRL rappresenta una soluzione non chirurgica ad alta personalizzazione. Realizzato con capelli veri, vergini e selezionati, viene progettato su misura e rifinito attraverso un innesto manuale su una base polimerica dermocompatibile e traspirante. È indicato per alopecia androgenetica, areata, cicatriziale o post-oncologica e garantisce un’integrazione estetica stabile, naturale e compatibile con ogni stile di vita, incluse attività sportive o professionali ad alta esposizione.

rappresenta una soluzione non chirurgica ad alta personalizzazione. Realizzato con capelli veri, vergini e selezionati, viene progettato su misura e rifinito attraverso un innesto manuale su una base polimerica dermocompatibile e traspirante. È indicato per alopecia androgenetica, areata, cicatriziale o post-oncologica e garantisce un’integrazione estetica stabile, naturale e compatibile con ogni stile di vita, incluse attività sportive o professionali ad alta esposizione. Autotrapianto , effettuato presso la CRLAB Hair Clinic di Bologna, inaugurata nel 2024, dove ogni intervento è progettato sulla base della morfologia individuale e realizzato con tecniche microchirurgiche ad alta precisione.

, effettuato presso la CRLAB Hair Clinic di Bologna, inaugurata nel 2024, dove ogni intervento è progettato sulla base della morfologia individuale e realizzato con tecniche microchirurgiche ad alta precisione. Medicina rigenerativa, attraverso protocolli basati su cellule autologhe, fattori di crescita e bioattivi selezionati, per riattivare l’attività follicolare e migliorare la qualità dei tessuti cutanei.

L’intero metodo CRLAB è costruito per garantire continuità operativa, trasparenza nel processo e risultati verificabili. Ogni trattamento non è solo un intervento tecnico, ma parte di un processo strutturato che coinvolge anche la percezione personale del cambiamento.

Restituire una capigliatura armonica significa, per molti pazienti, recuperare una dimensione di sicurezza, riconoscibilità e coerenza identitaria. Proprio in questa prospettiva concreta e misurabile, CRLAB si afferma come una delle realtà più strutturate nel panorama tricologico contemporaneo.