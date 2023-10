Panettone al pistacchio: come scegliere il migliore?

Il panettone è al pistacchio, ormai. Molto più di una semplice tendenza, stiamo parlando di un prodotto che si contraddistingue per sapore, artigianalità ed eccellenza delle materie prime.

Con il panettone al pistacchio , possiamo stupire amici, colleghi, parenti. O semplicemente noi stessi, portando sulla nostra tavola di Natale un dolce che riesce a far breccia nel cuore dei grandi e dei piccini.

Perché a Natale scegliere il panettone al pistacchio?

Il panettone, così come il pandoro, è sempre stato un simbolo del Natale. Nel corso degli anni le tendenze hanno rielaborato la ricetta in chiave regionale. Del resto, quando parliamo di pistacchio, ci viene in mente l’Oro Verde delle pendici dell’Etna.

In Sicilia, i panettoni vengono farciti con gli ingredienti del territorio, come il pistacchio. Una declinazione che è relativamente nuova: il pistacchio sta vivendo il suo momento di gloria, dal dolce al salato, è ormai un ingrediente irrinunciabile per molti chef e amanti della buona cucina siciliana.

C’è, però, un distinguo importante da fare: non stiamo parlando di un panettone imbustato, ma di un panettone artigianale che viene realizzato con ingredienti freschissimi, di prima scelta, con la lievitazione naturale a renderlo talmente soffice come una nuvola.

Nella zona del catanese il celebre panettone al pistacchio è ormai un must delle tavole natalizie. Ma questo prodotto viene consumato in tutta Italia, così come nel resto del mondo.

Questa alternativa al classico panettone non presenta l’aggiunta di uvetta e canditi. La grande particolarità, invece, è la consegna di un vasetto di pistacchio insieme al panettone: la crema si contraddistingue per un sapore dolce, in grado di solleticare il palato.

Il trend del panettone al pistacchio

Una piccola curiosità: quanto hanno influito i social sulla popolarità del pistacchio? Parecchio. Dal 2019 ad oggi, questo ingrediente ha conquistato i laboratori di pasticceria, così come le persone sui social.

Naturalmente, il pistacchio di Bronte è conosciuto per essere l’Oro Verde della Sicilia, che ha fatto la fortuna del paese stesso. L’unicità di questo prodotto deriva inevitabilmente dalle condizioni territoriali e climatiche: le piante di pistacchio si trovano su terreni rocciosi, che sono ricoperti dalle lave vulcaniche della “Muntagna”, ovvero l’Etna, tra i vulcani più attivi d’Europa.

Come riconoscere il vero pistacchio di Bronte?

Naturalmente ci sono molte imitazioni, ma c’è un unico pistacchio di Bronte , con caratteristiche distintive ben riconoscibili. Iniziamo dal guscio, che ha una forma concava; il pistacchio, invece, si presenta con forma allungata, e la sua pellicina è molto sottile, con colori violacei e riflessi verdi. Una volta tolta la pellicina, il frutto è di un verde assolutamente brillante.

Il consiglio per riconoscere il pistacchio di Bronte? Il suo sapore: contrariamente ad altri pistacchi, il sapore tende al dolce, anziché al salato.

Le caratteristiche di un buon panettone artigianale

Data la grande popolarità del panettone, vogliamo aggiungere anche come riconoscere un prodotto davvero eccezionale. È importante diffidare dalle imitazioni, e in questo modo si può scegliere un dolce natalizio impeccabile.

Dagli anni ’50, infatti, per il panettone si è affermata la produzione industriale. Oggi è un’eccellenza immancabile della tavola natalizia, e dal 2005 è considerato un dolce tutelato da un disciplinare, che ovviamente ci dice gli ingredienti e soprattutto le percentuali che definiscono il prodotto.

Sono diversi i parametri di un buon panettone: è soffice, per definizione, e non deve prestare dei buchi nella pasta. Fondo e crosta, ovviamente, non devono essere bruciati. Per il panettone classico artigianale, il disciplinare dice che è importante anche distribuire uvetta e canditi nel medesimo modo.

Coccola natalizia? Regalati il panettone siciliano al pistacchio