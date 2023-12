Perché installare i pannelli fotovoltaici è la scelta giusta per la produzione di energia

Nell’era della crescente consapevolezza ambientale e della necessità di fonti energetiche sostenibili, l’installazione di pannelli fotovoltaici emerge come una scelta strategica e lungimirante. Questo articolo esplorerà le ragioni fondamentali che rendono i pannelli solari una soluzione ottimale per la produzione di energia.

La prima e più ovvia ragione per scegliere i pannelli fotovoltaici è la loro sostenibilità ambientale. A differenza dei combustibili fossili, l’energia solare è una fonte rinnovabile che non esaurisce le risorse naturali né emette gas serra. Questo aspetto è cruciale nell’attuale contesto di crisi climatica, dove la riduzione dell’impatto ambientale è prioritaria.

L’efficienza ormai comprovata dei pannelli fotovoltaici

Nonostante le preoccupazioni iniziali sulla loro efficienza, i recenti sviluppi tecnologici hanno notevolmente migliorato le prestazioni dei pannelli fotovoltaici. La loro capacità di convertire la luce solare in energia elettrica è aumentata esponenzialmente, rendendoli un’opzione sempre più praticabile anche in aree con meno ore di sole.

L’installazione di pannelli fotovoltaici promuove l’indipendenza energetica. Gli utenti possono produrre autonomamente la propria energia, riducendo la dipendenza da fornitori esterni. In alcuni casi, l’energia in eccesso prodotta dai pannelli solari può essere riversata nella rete elettrica.

SENEC, l’avanguardia nell’energia rinnovabile e autosufficienza



SENEC, azienda fondata nel 2009 e con sede a Lipsia, si afferma come riferimento nello sviluppo di soluzioni innovative per l’energia rinnovabile, specializzata in sistemi di accumulo intelligenti e autosufficienza energetica. L’azienda si dedica a realizzare una visione in cui l’energia rinnovabile viene utilizzata in modo più efficace e consapevole.

I prodotti di SENEC, che includono soluzioni per imprese, installatori e utenti domestici, sono progettati per migliorare l’efficienza nell’uso dell’energia solare, supportando attivamente la transizione verso un’energia più sostenibile. Questi, che mirano a ridurre i costi energetici e l’impatto ambientale, sono realizzati seguendo standard qualitativi di alta gamma per assicurare prestazioni eccellenti e durature.

La creazione di SENEC Italia nel maggio 2017 e le sedi a Bari e Milano, evidenzia il suo impegno nel mercato europeo. La fusione con EnBW, Energie Baden-Wüttermberg AG, nel 2018 ha ulteriormente rafforzato la capacità di SENEC di sviluppare soluzioni energetiche innovative e di alta qualità.

Certificata UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018, SENEC Italia punta a migliorare la qualità della vita per le generazioni future, promuovendo un futuro più verde e sostenibile.

Tra le sue principali offerte, SENEC presenta SENEC.Home, un sistema di accumulo fotovoltaico per abitazioni che permette un’elevata autosufficienza energetica, e le wallbox, stazioni di ricarica domestica innovative. I pannelli fotovoltaici bifacciali monocristallini SENEC.Solar rappresentano, infine, un altro esempio dell’impegno dell’azienda verso l’innovazione sostenibile.