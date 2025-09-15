Portabici da gancio traino: guida pratica per scegliere il modello giusto per le tue biciclette ed e-bike

Portabiclette per gancio traino per bici classiche e e-bike

La scelta del portabici da gancio traino più adatto dipende sempre dalle tue esigenze personali: viaggi da solo o in coppia? Parti con tutta la famiglia? Utilizzi bici tradizionali o e-bike?

Per individuare il modello giusto, è importante valutare due aspetti fondamentali:

Il numero di guide disponibili : i portabici possono trasportare 2, 3 o fino a 4 biciclette contemporaneamente. Scegli in base a quante bici vuoi portare con te durante i tuoi viaggi.

: i portabici possono trasportare contemporaneamente. Scegli in base a quante bici vuoi portare con te durante i tuoi viaggi. La capacità di carico massima: ogni portabici ha un limite di peso che può supportare in totale. Questo valore è decisivo soprattutto se possiedi e-bike, che sono sensibilmente più pesanti rispetto alle biciclette tradizionali.

Se utilizzi biciclette elettriche, sarà quindi necessario orientarsi su un modello con struttura rinforzata e portata maggiore, in grado di garantire trasporto sicuro e stabile anche su lunghe percorrenze.

Verifica carico massimo del gancio traino e del portabici

Quando acquisti un portabici da gancio traino, presta attenzione a due fattori:

La capacità di carico massima del portabici .

. La massa verticale massima della sfera del gancio traino, indicata con la lettera S (ad esempio S=150 kg). Questo valore include il peso delle biciclette e del portabici stesso e non deve mai essere superato.

Accesso al bagagliaio con il portabici montato? Nessun problema con le soluzioni di X-CAMPING

Uno degli inconvenienti più frequenti dei portabici da gancio traino è il blocco dell’accesso al bagagliaio. Questo problema si manifesta soprattutto nei furgoni con doppie porte posteriori o nei camper, dove l’apertura completa del vano di carico diventa quasi impossibile una volta installato il portabici.

Per fortuna, esistono moduli girevoli appositamente studiati per risolvere questa situazione: accessori intelligenti che permettono di spostare lateralmente il portabici, consentendo così di aprire il vano posteriore senza difficoltà, anche con le biciclette montate.

Tra le soluzioni più affidabili sul mercato troviamo due prodotti di riferimento:

MOSE di FABBRI – modulo basculante con capacità di carico fino a 60 kg . È compatibile solo con ganci flangiati e con veicoli come Fiat Ducato, Citroën Jumper e Peugeot Boxer , poiché necessita di adattatori specifici . Una scelta solida e performante per chi utilizza questi modelli.

– modulo basculante con . È compatibile solo con e con veicoli come , poiché necessita di . Una scelta solida e performante per chi utilizza questi modelli. SWINGY di LEMET – il modulo girevole più pratico e universale. Non richiede adattatori né limitazioni di modello, ed è compatibile con qualsiasi veicolo dotato di gancio traino con sfera flangiata. Grazie alla sua semplicità d’uso e all’affidabilità costruttiva, rappresenta la soluzione ideale per viaggiare senza pensieri.

Con questi accessori, anche un ostacolo come l’accesso al bagagliaio diventa un problema facilmente risolvibile. Su X-CAMPING trovi sia il MOSE di FABBRI che lo SWINGY di LEMET, così da scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze e al tuo veicolo.

Portabici di qualità firmati X-CAMPING

Se cerchi un portabici affidabile, robusto e adatto alle tue esigenze di viaggio, su X-CAMPING trovi una delle gamme più complete sul mercato. Ogni modello è selezionato per garantire sicurezza, praticità e comfort, così da offrirti sempre la soluzione ideale, sia che tu viaggi con un’auto, un camper o un furgone.

La nostra offerta comprende:

Portabici da gancio traino : pratici e con capacità di carico elevate, ideali anche per le e-bike. Disponibili in diverse versioni:

Per 2 biciclette

Per 3 biciclette

Per 4 biciclette