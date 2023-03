La nostra vita quotidiana è piena di insidie che possono compromettere la salute e la bellezza della pelle, come lo smog delle grandi città in cui viviamo e lavoriamo, ma anche lo stress emotivo e i cambiamenti legati al clima. Tutti questi fattori contribuiscono alla perdita di tono e luminosità, e le pelli più intaccate sono quelle delicate, che necessitano di una barriera che riesca a fungere da protezione, riportando l’equilibrio corretto. Ciò è possibile grazie a una skincare routine pensata su misura.

La cute particolarmente intollerante e molto reattiva ai fattori esterni, spesso si presenta come secca, fragile, soggetta ad arrossamenti e prurito. Per evitare la formazione di queste irritazioni, il film idro-lipidico deve essere preservato da prodotti attentamente selezionati, che riescano a trattare l’epidermide in modo delicato, idratandola e restituendole la corretta armonia. Di seguito vedremo proprio quali sono questi cosmetici che non devono mancare nel tuo armadietto se hai una pelle sensibile.

Come riconoscere la pelle sensibile

Ma come puoi sapere se la tua cute è sensibile? Per poterlo stabilire, occorre dare una definizione, partendo dal presupposto che questa caratteristica, dal momento che la pelle varia nel tempo e nel corso della vita, può presentarsi a qualsiasi età, ma soprattutto riguarda donne che vivono nei Paesi industrializzati, dal momento che sono maggiormente sottoposte allo stress causato a sostanze nocive e agenti atmosferici dannosi. Si manifesta come una predisposizione alla disidratazione, alla secchezza e all’irritazione.

Inoltre, è possibile che la pelle secca comporti prurito, pizzicore, una sensazione di bruciore e di calore, fino al dolore vero e proprio. È inoltre possibile che, se non trattata adeguatamente, questa situazione peggiori, dando luogo a couperose o dermatiti, fino a causare degli eritemi.

Le cause della pelle sensibile

Come abbiamo detto, la pelle può anche diventare sensibile a seguito di determinate stimolazioni, che alterano l’equilirio idro-lipidico. Tra queste troviamo, prima di tutto, i fattoti climatici quali sbalzi di temperatura, vento ed esposizione ai raggi UV. Questi elementi sono in grado di oltrepassare la barriera protettiva causando rossore e secchezza. Di conseguenza, il periodo estivo è quello maggiormente rischioso, dal momento che la pelle è più esposta e i raggi del sole sono più potenti. Inoltre, anche lo smog può avere degli effetti negativi, così come gli allergeni, che possono rendere l’epidermide ancora più vulnerabile.

Altri fattori dipendono direttamente da noi, ad esempio dai cosmetici che utilizziamo, che potrebbero essere troppo aggressivi. Lo stesso vale per i detergenti, che potrebbero contenere sostanze chimiche in grado di causare infiammazioni. Per la pelle sensibile occorrono prodotti appositamente pensati, che operino una pulizia profonda ma delicata. Se vuoi andare sul sicuro, qui puoi trovare i prodotti per la skincare coreana , che sono molto apprezzati proprio per queste qualità.

Occorre riconoscere anche l’esistenza di alcuni fattori interni che determinano la presenza di una pelle sensibile, come la genetica, responsabile di un certo grado di ereditarietà, oppure l’età, dal momento che tendenzialmente la pelle si assottigli a e perde elasticità.

Possono entrare in gioco anche degli elementi transitori, come i cicli ormonali che si susseguono tra mestruazioni, gravidanza o normale stress, che possono risultare ugualmente dannosi. In tutti questi casi, la pelle non è in grado di proteggersi autonomamente dalle aggressioni, e deve essere aiutata con una beauty routine appositamente pianificata.

Le fasi della skincare routine per la pelle sensibile

Prendersi cura della pelle sensibile in modo generico non è sufficiente: occorre prestare attenzione ai prodotti che si scelgono, selezionando attentamente i più adatti, ovvero quelli in grado di svolgere azioni emollienti, idratanti e, allo stesso tempo, detergenti, oltre che antiossidanti. Quindi, è necessario leggere con molta attenzione le etichette , prima di procedere all’acquisto, in modo da assicurarsi di avere tra le mani i prodotti giusti.

Alcuni ingredienti in particolare, infatti, potrebbero rappresentare ulteriore fonte di stress per la cute delicata, ottenendo come unico risultato quello di creare danni ancora maggiori. In generale, sono da preferire i prodotti con composizione naturale, che presentano una formulazione finalizzata a lenire rossore e irritazioni, che abbia come effetto quello di ammorbidire la pelle e renderla più elastica.

Non è necessario acquistare molti prodotti, ma l’importante è seguire i passaggi necessari in modo corretto e preciso, iniziando dalla detersione. Questa deve avvenire nel modo più delicato possibile, dopo una preparazione a base di acqua rimineralizzante, che deve essere picchiettata sul viso con l’aiuto di un dischetto di cotone.

Senza utilizzare soluzioni, lava la pelle con acqua tiepida, dopodiché scegli una crema naturale per non rischiare di alterare il delicato equilibrio di cui parlavamo in precedenza. Nel momento in cui asciughi, è fondamentale non strofinare, in modo da non provocare irritazioni.

Il passaggio successivo è l’applicazione del siero idratante, che agisce in profondità sulla pelle molto secca restituendole un colorito omogeneo e luminoso. Il siero ha anche delle proprietà antiage, che consentono di contrastare le rughe e i segni dovuti alla stanchezza, levigando la pelle che, in tal modo, risulterà liscia e morbida.

Per integrare l’azione di questo composto, applica una crema viso, rigorosamente a base di prodotti naturali, che avrà un ruolo antiossidante e riequilibrante, assorbendosi in modo rapido e rigenerando le cellule della cute. Un massaggio delicato svolgerà un’azione profonda.

Per completare, occorrono un siero per il contorno occhi e una maschera. Il primo serve a prendersi cura di una zona particolarmente sensibile, proteggendola e curando rossore e infiammazione. Anche una piccola quantità potrà fare dei miracoli. La seconda, invece, concluderà il rituale apportando le sostanze nutritive delle quali una pelle secca ha bisogno. Prediligi le maschere in tessuto o in crema, mentre evita le peel-off.

Gli ingredienti perfetti per la pelle sensibile

Ora che abbiamo visto cosa occorre per prendersi cura della pelle sensibile, entriamo maggiormente nel dettaglio. Abbiamo detto che il primo passo fondamentale è la detersione, ma il prodotto che scegliamo deve essere delicato.

Concentrati quindi sui composti cremosi e ipoallergenici, che in genere non contengono essenze sintetiche e altre sostanze che irritano la pelle, come alcol e conservanti. Tieniti invece alla larga dal classico sapone, che rischia di peggiorare l’effetto. Fai attenzione alla presenza di tensioattivi che potrebbero rivelarsi molto aggressivi (li puoi riconoscere perché sono indicati con le sigle SLS e SLES).

I prodotti dalla consistenza cremosa sono decisamente i migliori, perché includono una componente idratante e nutriente. I più indicati sono quelli che sull’INCI riportano alcuni particolari ingredienti, come gli estratti di camomilla (bisabololo) e di calendula, utilizzati fin dall’antichità per le loro proprietà straordinarie, in grado di lenire irritazioni e infiammazioni della cute e curare dermatiti ed eritemi.

Particolarmente efficace è anche la salvia sativa, perfetta per riparare la pelle danneggiata e molto secca, mentre il miele ha delle ottime qualità nutrienti e svolge, al contempo, un’azione antibatterica e protettiva. E’ in grado di trattenere l’acqua, conferendo alla pelle un aspetto morbido e liscio. Il burro di karitè ha un’azione spiccatamente idratante e l’acido grasso Omega 6 contrasta l’invecchiamento della pelle con le sue capacità antiossidanti.

Le migliori creme e maschere per pelli sensibili: come sceglierle

Parlando invece della scelta della crema. È importante puntare su formulazioni naturali che sappiano stimolare la naturale capacità della pelle di idratarsi. La selezione del prodotto giusto deve quindi essere ponderata con attenzione. Le composizioni migliori sono quelle a base di acido ialuronico, lipidi, glicerina, ceramidi e vitamine C ed E.

Ingredienti naturali preziosi sono anche aloe vera, calendula, farina d’avena, olio di jojoba e tanaceto, che favoriscono la formazione di una barriera protettiva che aiuta a trattenere l’umidità della pelle, che in tal modo rimane idratata e morbida.

Un accorgimento importante, è quello di non trascurare l’ importanza delle creme solari , che devono essere applicate prima di uscire di casa, indipendentemente dalla stagione, in quanto i raggi del sole troppo potenti potrebbero facilmente nuocere alla pelle sensibile.

L’ultimo prodotto che completa la skincare routine è la maschera, che può essere scelta tra quelle specifiche in tessuto, progettate appositamente per le pelli sensibili. Evita, naturalmente, quelle che rimuovono le impurità con gli strappi, e se vuoi usare uno scrub, cercane uno specifico per le pelli sensibili.