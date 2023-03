È un’esperienza di Coworking unica, che si alimenta dalla condivisione di spazi e conoscenze, caratterizzata dalla centralità delle relazioni. Si tratta di quella presentata da Rete Cowo®, il Network dei Coworking Indipendenti composto da oltre 100 spazi tra Italia e Canton Ticino.

Inaugurato nel corso del 2008, attualmente interessa, nella medesima misura, proprietari immobiliari e realtà in affitto, aziende e singoli professionisti, associazioni e fondazioni, società ed enti pubblici.

Per una corretta e proficua attività di Coworking

Rete Cowo® costituisce il riferimento per una comunità di migliaia di professionisti, afferenti a ogni settore lavorativo. Gli anni di esperienza hanno portato alla definizione di un approccio integrato ben impostato e ottimamente articolato, così che chiunque, a fronte di semplici requisiti, possa avviare una corretta e proficua attività di Coworking.

Quanti entrano a far parte della Rete Cowo® possono contare su un supporto che va dalla formazione tematica allo studio costante della contrattualistica, dal monitoraggio e assistenza in occasione di sovvenzioni e bandi alle strategie di marketing/comunicazione personalizzate. A ciò si aggiunge l’opportunità di partecipazione agli eventi nazionali e un sostegno che ha per oggetto i rapporti con le istituzioni ad ogni livello e su qualunque territorio.

Nell’ambito dell’offerta incontriamo spazi specializzati per le diverse esigenze operative: dai coworking per le aziende a quelli per le startup, passando per soluzioni per il mondo dell’artigianato, freelance, consulenti, per incontri, per formatori e molti altri ancora.

Scoprire le prerogative di Cowo®

Alla base del progetto ci sono impegno e intuizioni di Massimo Carraro, co-fondatore del progetto Rete Cowo® nonché autore di “Ho fatto un Coworking, anzi 100: Se la relazione viene prima del business: storia di Cowo®”, libro disponibile su Amazon.

Per la scoperta delle principali prerogative di Cowo®, basta digitare https://cowo.it/. Il web costituisce infatti un contesto imprescindibile per il Network, e il portale ufficiale dispone di 1.400 articoli e pagine che sono espressione di una conversazione, ancora in corso, sul mondo del Coworking.