Queste sono le migliori spiagge vicino a Olbia

Quando l’aereo atterra all’aeroporto di Olbia, nel nord-est della Sardegna, la sensazione è immediata: il paradiso è a portata di mano. Acque turchesi, sabbia bianchissima e profumo di mare accolgono migliaia di viaggiatori che ogni estate scelgono questa città come punto di partenza per esplorare una delle zone più spettacolari del Mediterraneo: la Costa Smeralda e i suoi dintorni.

In questo reportage ti portiamo alla scoperta delle migliori spiagge facilmente raggiungibili da Olbia, con consigli pratici, itinerari e il modo più comodo per muoverti: noleggiando un’auto a Olbia con DoYouItaly, così da non perderti nemmeno una cala nascosta.

Olbia: la porta d’ingresso al paradiso

Olbia non è soltanto un punto di arrivo: è una città vivace, con un centro storico ricco di locali, ristoranti di cucina sarda e un porto animato. Ma il vero tesoro di Olbia si trova a pochi minuti di distanza: chilometri di costa dove si alternano spiagge da cartolina, calette appartate e baie tranquille.

Il grande vantaggio di questa posizione è che molte delle spiagge più famose della Sardegna si trovano a meno di un’ora di auto. Ecco perché, appena atterrato, la scelta più intelligente è prenotare un’auto a noleggio all’aeroporto di Olbia per poterle visitare tutte in libertà.

Le spiagge più belle vicino a Olbia

1. Cala Brandinchi

Soprannominata “Tahiti” per il colore delle sue acque, Cala Brandinchi è una delle spiagge più famose dell’isola. Si trova nel comune di San Teodoro, a circa 25 minuti di auto da Olbia. La sabbia finissima e bianca e il mare cristallino la rendono perfetta per famiglie e amanti della fotografia.

Consiglio: in estate l’accesso è regolamentato e a pagamento, quindi è bene arrivare presto. Con l’auto, puoi facilmente combinare la visita con la vicina Lu Impostu, un’altra meraviglia della zona.

2. La Cinta

Anche questa a San Teodoro, La Cinta è una lunga distesa di sabbia bianca che si estende per oltre 5 km. È ideale per chi ama passeggiare in riva al mare o praticare sport acquatici come il kitesurf. Da qui, la vista sull’isola di Tavolara è semplicemente spettacolare.

Come arrivare: circa 30 minuti di auto da Olbia. Avere un veicolo proprio ti permette di fermarti anche nei ristoranti del borgo o di esplorare altre spiagge vicine.

3. Spiaggia di Pittulongu

A soli 10 minuti dal centro di Olbia, Pittulongu è la spiaggia cittadina per eccellenza. La sabbia bianca e le acque poco profonde la rendono ideale per una sosta veloce o per un pomeriggio di relax appena arrivati in città.

Extra: essendo così vicina, puoi raggiungerla subito dopo aver ritirato la tua auto a noleggio a Olbia con DoYouItaly.

4. Porto Istana

Situata di fronte alla maestosa isola di Tavolara, Porto Istana è famosa per le sue acque trasparenti e per la sabbia soffice. È composta da quattro calette separate da rocce granitiche, perfette per chi cerca un po’ di privacy.

Come arrivare: 20 minuti di auto da Olbia, seguendo la strada verso Murta Maria.

5. Capriccioli

Nel cuore della Costa Smeralda, Capriccioli è una spiaggia molto amata per le sue acque calme e per il paesaggio incorniciato da macchia mediterranea e rocce rosa. Ottima per fare snorkeling.

Consiglio: essendo piccola, in alta stagione si riempie velocemente. Arriva presto e, con l’auto, puoi facilmente spostarti verso altre calette vicine come la Spiaggia del Principe.

6. Spiaggia del Principe

Considerata una delle perle della Costa Smeralda, deve il suo nome al principe Karim Aga Khan, che negli anni ’60 si innamorò di questo tratto di costa. Le sue acque turchesi e la sabbia chiarissima formano un quadro indimenticabile.

Come arrivare: circa 40 minuti di auto da Olbia, percorrendo la panoramica litoranea della Costa Smeralda.

7. Liscia Ruja

Chiamata anche “Long Beach”, è la spiaggia più grande della Costa Smeralda. Qui il mare è calmo e la sabbia dorata si estende a perdita d’occhio, perfetta per lunghe camminate.

Extra: è meno affollata rispetto ad altre spiagge famose, ma si raggiunge quasi esclusivamente in auto.

Itinerari consigliati da Olbia

Se hai a disposizione più giorni, puoi organizzare le tue escursioni per aree:

Giorno 1: Pittulongu – Porto Istana – Cala Brandinchi

Giorno 2: Costa Smeralda (Capriccioli, Spiaggia del Principe, Liscia Ruja)

Giorno 3: San Teodoro (La Cinta, Lu Impostu)

Questi itinerari sono molto più semplici se noleggi un’auto a Olbia, poiché i mezzi pubblici non coprono tutte le località.

Perché noleggiare un’auto a Olbia è la scelta migliore

Spostarsi nel nord-est della Sardegna senza un’auto è complicato: molte spiagge non sono servite dai mezzi pubblici o hanno collegamenti scarsi. Con un’auto potrai:

Decidere liberamente orari e tappe.

Visitare più spiagge in un solo giorno.

Raggiungere calette nascoste senza dover pagare costosi taxi.

Con DoYouItaly puoi confrontare in pochi secondi le offerte delle principali compagnie e prenotare in anticipo, ritirando la vettura direttamente all’aeroporto di Olbia.

Olbia non è soltanto la porta d’accesso alla Costa Smeralda, ma il punto di partenza ideale per scoprire alcune delle spiagge più belle della Sardegna. Dalla sabbia bianca di Cala Brandinchi all’eleganza della Spiaggia del Principe, passando per l’atmosfera rilassata di Liscia Ruja, ogni luogo regala emozioni uniche.

Il modo migliore per viverle tutte? Noleggiare un’auto a Olbia con DoYouItaly e lasciarti guidare dalla curiosità, fermandoti ogni volta che una curva della strada ti rivela un nuovo scorcio di paradiso.