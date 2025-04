Serie A, Genoa-Udinese: il Grifone ospita i friulani

La squadra di Runjaic fa visita a quella di Vieira allo Stadio Marassi di Genova la sera di venerdì 4 aprile, match valido come anticipo della 31^ giornata di Serie A

Lunedì 31 marzo è terminata la 30^ giornata di Serie A, ma non c’è neanche il tempo di tirare le somme che bisogna già pensare alle prossime. Dopo le semifinali di andata di Coppa Italia nella prima settimana di aprile, la sera di venerdì 4 aprile si riapre la 31^ giornata del massimo campionato italiano.

Si comincia con la sfida dello Stadio Marassi di Genova tra Genoa e Udinese, che si affronteranno a partire dalle ore 20.45 nell’anticipo di turno. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto fra la formazione di Vieira e quella di Runjaic, entrambe bene o male a metà classifica e con l’obiettivo di chiudere la stagione nella colonna di sinistra della graduatoria.

Chi avrà la meglio? I pronostici Serie A Mimmo ne parlano più nello specifico, mostrando statistiche interessanti e proponendo una serie di quote scommesse davvero valide.

Serie A, Genoa-Udinese: come arrivano le due squadre

Il Genoa viene dalla sconfitta contro la Juventus per 1-0 all’Allianz Stadium di rientro dalla sosta per le nazionali. L’ultima vittoria è quella arrivata subito prima della pausa in casa contro il Lecce. Al momento quindi il Grifone si trova con 35 punti e al 12^ posto in classifica, a -4 dal Torino 11^ e a +5 sul Como 13^. Il Genoa aveva cominciato con l’obiettivo salvezza, poi ora si è accorto di poter alzare l’asticella.

Discorso simile per l’Udinese, che ha perso la scorsa domenica sera a San Siro per 2-1 contro l’Inter. I friulani contano comunque 40 punti e si trovano al 10^ posto in classifica, a +1 sul Toro ma a -7 dal Milan nono. L’ultima vittoria della squadra di Runjaic però è arrivata circa un mese fa in casa contro il Parma. Il campionato dell’Udinese è fin qui molto positivo, sia da un punto di vista delle prestazioni che dei risultati.

Serie A, Genoa-Udinese: precedenti e statistiche

Genoa e Udinese si sono incontrate in totale nella loro storia considerando tutte le competizioni 71 volte: 25 vittorie rossoblu, 21 pareggi e 24 successi bianconeri. Considerando però solo le partite disputate al Marassi, il bilancio è molto meno equilibrato: 17 trionfi a 5 in favore dei padroni di casa, con 12 pareggi.

La gara d’andata giocatasi alla Dacia Arena di Udine nel dicembre del 2024 è finita 0-2 per il Grifone. In generale i rossoblu vengono da 2 vittorie consecutive e da 6 risultati utili di fila. L’ultima vittoria dell’Udinese è l’1-0 nel novembre del 2020; per ritrovare però un successo dei friulani lontano dalle mura amiche bisogna tornare all’1-3 nel novembre del 2019.