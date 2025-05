Servizi di cure palliative: quando si afferma il valore della vita

Parlare di cure palliative non è mai semplice, eppure è necessario. Si tratta, infatti, di una branca della medicina che interviene quando una persona è affetta da condizioni o patologie per cui guarire non è più possibile.

L’assistenza è rivolta oltre che al paziente, alle persone che gli stanno accanto, familiari e amici, i quali lo accompagnano nel tratto finale della vita.

Accanto alle realtà della sanità pubblica e privata, a offrire servizi di cure palliative sono anche diverse associazioni parzialmente convenzionate con il sistema sanitario, il cui operato è prezioso, anche perché gratuito.

Una di queste è VIDAS, fondata nel 1982 a Milano. È specializzata sia nelle cure palliative per adulti e anziani, sia in quelle pediatriche.

Il suo intervento è volto a garantire un’esistenza la cuidignità è tutelata fino all’ultimo istante, a fronte di un’assistenza che viene predisposta sia a domicilio, sia attraverso gli hospice Casa VIDAS e Casa Sollievo Bimbi; quest’ultimo rappresenta il primo hospice pediatrico della Lombardia.

Perché si chiamano cure palliative

È lo stesso termine “palliative” a rappresentare un inno alla vita. La parola deriva infatti dal latino “pallium”, che significa protezione o, meglio ancora, mantello.

Ma cosa sono esattamente le cure palliative? Riportiamo a tal proposito la definizione offerta dall’Istituto Superiore di Sanità, che cita a sua volta la legge n. 38/2010, all’articolo 2:

Con cure palliative si definisce “l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici.”

Come si può vedere, si tratta di trattamenti che sono in primo luogo farmacologici, ma non solo, dal momento che l’assistenza offerta al malato, così come alla sua famiglia, è completa e a 360°.

Come sottolineato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, inoltre, parliamo di un approccio volto a migliorare la qualità della vita dei malati. Ed è per questo che occorre pensare sempre alle cure palliative come qualcosa il cui vero obiettivo è uno soltanto: l’affermazione del valore più autentico dell’esistenza.

Quali sono i principi che stanno alla base delle cure palliative

Le cure palliative si basano, in primo luogo, sulla valutazione delle peculiarità distintive di ogni singolo caso. Questo alla luce di una considerazione tanto elementare quanto cruciale: ogni vita ha valore ed è unica, e per questo necessita di soluzioni su misura.

Entrando più nel dettaglio, per dare al paziente la possibilità di essere protagonista del proprio percorso terapeutico viene applicato il principio di autodeterminazione , che avrà un impatto anche sulle le persone che gravitano intorno alla sua sfera personale e professionale.

Per poter ricevere un’assistenza completa su ogni aspetto, è importante che il paziente abbia a disposizione un’équipe multidisciplinare, composta da professionisti come medici, infermieri, psicologi, fisioterapisti, assistenti sociali, e molte altre figure.

Quindi, altri principi fondamentali che contraddistinguono le cure palliative, – e che sono tutti volti all’affermazione del valore della vita – sono i seguenti:

Rispetto della dignità del singolo individuo.

Risposte adeguate ai suoi bisogni in termini di salute e benessere.

Accesso ai migliori trattamenti, personalizzati in base al singolo caso.

Sostegno non solo sanitario, ma anche socio-assistenziale.

Le cure palliative possono essere somministrate a domicilio, in ambulatorio o all’interno di hospice, in base alle necessità del paziente e della sua famiglia. Ciò che non cambia sono i principi etici e assistenziali che guidano gli operatori impegnati in questo delicato compito.