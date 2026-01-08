Una formazione seria e verificata

I corsi pranoterapia della Scuola professionale di pranopratica Vasile offrono un percorso strutturato, pensato per chi desidera trasformare una sensibilità naturale in competenza concreta. Il metodo Vasile, guidato da Sebastiano Vasile, allenatore mentale e pranoterapeuta, integra teoria ed esercitazioni pratiche, con didattica chiara e progressiva per sviluppare percezione energetica, centratura e capacità di intervento consapevole.

La qualità è garantita da una formazione conforme alla EN ISO 9001:2015 e da una didattica a numero chiuso 8 persone, così ogni allievo è seguito con attenzione. Il calendario è sostenibile, con otto mesi di lavoro una domenica al mese, e include materiali mirati per anatomia energetica, allenamento mentale e protocolli operativi di pranopratica.

Competenze pratiche e responsabilità

Durante i corsi pranoterapia si lavora su respirazione, concentrazione e gestione delle emozioni per intervenire sui blocchi energetici in modo etico e mirato al benessere. L’operatore non sostituisce il medico, non formula diagnosi e non prescrive farmaci, ma applica tecniche non invasive di riequilibrio nel pieno rispetto della persona.

Le testimonianze degli allievi raccontano un clima di squadra e una crescita costante, favorita da feedback puntuali e da supporto legale e fiscale dedicato. Per informazioni aggiornate sui corsi pranoterapia è possibile consultare il sito ufficiale, dove Sebastiano Vasile illustra programma, requisiti di ammissione e attestati previsti al termine del percorso.

Prospettive professionali e tutela legale

I corsi pranoterapia preparano all’apertura dello studio come libero professionista ai sensi della Legge 4/2013, con sbocchi anche presso centri benessere. Sono previsti attestati specifici in pranopratica e nei metodi collegati, utili per presentare con chiarezza competenze e ambito di intervento alla clientela.

La cornice normativa è chiara: la giurisprudenza distingue l’imposizione delle mani dai trattamenti medici, tracciando confini netti di responsabilità. La Scuola Vasile supporta l’avvio dell’attività con polizze di responsabilità civile e tutela legale, così da operare con serenità, professionalità e piena consapevolezza del proprio ruolo.