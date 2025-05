Weerg espande il parco macchine con 4 nuove HP MJF 5620 Pro: il più grande impianto al mondo per la stampa 3D industriale

Weerg, realtà italiana leader nel settore della manifattura additiva e delle lavorazioni CNC online, ha recentemente potenziato il proprio parco macchine con l’integrazione di 4 nuove stampanti HP Multi Jet Fusion 5620 Pro. Con questa operazione, l’azienda raggiunge un totale di 25 unità, consolidando il primato mondiale come il più grande impianto specializzato in questa tecnologia di stampa 3D industriale avanzata.

Un passo avanti nella manifattura additiva

L’introduzione delle nuove stampanti HP MJF 5620 Pro rappresenta un’evoluzione significativa per Weerg, che continua a investire nelle tecnologie più innovative per offrire soluzioni di stampa 3D di alta qualità.

Le HP Multi Jet Fusion 5620 Pro sono infatti riconosciute per la loro capacità di produrre componenti con elevata precisione dimensionale e finiture superficiali eccellenti, caratteristiche che le rendono ideali non solo per la prototipazione rapida, ma anche per la produzione in serie.

Le caratteristiche tecniche delle HP MJF 5620 Pro

L’integrazione delle nuove stampanti porta con sé una serie di vantaggi tecnologici rispetto ai modelli precedenti.

Le HP MJF 5620 Pro, innanzitutto, sono dotate di una gestione termica avanzata che consente un controllo estremamente preciso della termocamera e del roller. Ciò permette di ottenere strati di materiale più compatti e omogenei, migliorando la densità dei pezzi stampati.

Un ulteriore miglioramento riguarda l’uniformità delle superfici, che risultano perfettamente omogenee su entrambi i lati, eliminando le differenze di qualità che in passato potevano verificarsi.

Dal punto di vista delle prestazioni meccaniche, i materiali stampati con le nuove HP MJF 5620 Pro mostrano un incremento del 10% nella resistenza rispetto ai modelli precedenti, rendendo i componenti più robusti e duraturi, perfetti per applicazioni industriali che richiedono alta affidabilità.

Un altro aspetto cruciale è la maggiore ripetibilità e affidabilità del processo di stampa. La consistenza tra le varie tirature è stata ottimizzata, per garantire elevata qualità anche per produzioni in serie.

Espansione strategica e prospettive future

Grazie a questo ampliamento, Weerg si posiziona come un partner strategico per aziende e professionisti operanti in una vasta gamma di settori: dall’automotive al design industriale, passando per l’elettronica e la meccanica avanzata.

Matteo Rigamonti, fondatore di Weerg, ha evidenziato l’importanza di questa espansione tecnologica, sottolineando come le nuove unità produttive permettano di aumentare la velocità di lavorazione senza compromessi sulla qualità: “Con questa crescita, garantiamo una produzione ancora più veloce e flessibile, mantenendo alti gli standard qualitativi che ci hanno resi un punto di riferimento globale”.

Investimenti costanti per un futuro tecnologico

Weerg non si ferma qui. L’azienda ha già pianificato ulteriori investimenti per incrementare ulteriormente la capacità produttiva, puntando su tecnologie sempre più avanzate e un servizio ancor più personalizzato. L’obiettivo è quello di rafforzare la propria posizione di leadership nel panorama mondiale della stampa 3D industriale e della lavorazione CNC, mantenendo un approccio orientato all’innovazione continua e alla soddisfazione del cliente.

Weerg: un modello produttivo rivoluzionario

L’installazione delle quattro nuove HP MJF 5620 Pro segna un ulteriore traguardo nel percorso di crescita di Weerg. Con un totale di 25 stampanti, l’azienda consolida il primato globale nella stampa 3D industriale, offrendo ai propri clienti soluzioni di alta qualità, tempi di consegna ridotti e una flessibilità produttiva unica nel settore.

Per ulteriori dettagli sui servizi offerti e per scoprire come la manifattura additiva possa rivoluzionare i processi produttivi, è possibile visitare il sito ufficiale: www.weerg.com.