Weerg lancia il Nylon PA11 Gen 2: la nuova frontiera della produzione industriale con stampa 3D

Nel panorama in continua evoluzione della stampa 3D industriale, l’evoluzione dei materiali rappresenta un fattore chiave per aumentare qualità, precisione e affidabilità. Proprio in questo scenario, Weerg, realtà italiana leader nella produzione CNC e 3D on demand, arricchisce il proprio portafoglio con il nuovo Nylon PA11 Gen 2, sviluppato per la tecnologia HP Multi Jet Fusion (MJF).

Si tratta di una nuova formulazione che rappresenta un progresso significativo rispetto alla versione precedente, che garantisce maggiore ripetibilità, uniformità dimensionale e affidabilità produttiva. Consente inoltre di ottenere componenti più coerenti da un lotto all’altro, con oscillazioni minime nelle proprietà meccaniche e dimensionali, a tutto vantaggio della stabilità e della qualità della produzione adattiva.

Nylon PA11: un materiale bio-based per performance superiori

Il Nylon PA11, noto anche come poliammide 11, è un polimero bio-based ottenuto da fonti rinnovabili, in particolare dall’olio di ricino. Si distingue per una combinazione unica di proprietà meccaniche che lo rendono particolarmente adatto a componenti sottoposti a sollecitazioni dinamiche.

Rispetto al più comune PA12, offre una maggiore flessibilità, superiore resistenza agli urti e migliore tenacità, caratteristiche che lo rendono estremamente performante in applicazioni dove sono richieste deformazioni elastiche e resistenza a vibrazioni o impatti.

Grazie alla sua versatilità, trova impiego in diversi settori industriali:

Automotive e motorsport : per elementi soggetti a vibrazioni, urti o impatti.

: per elementi soggetti a vibrazioni, urti o impatti. Medicale e ortopedico : per la produzione di dispositivi ergonomici e personalizzati.

: per la produzione di dispositivi ergonomici e personalizzati. Industriale : in presenza di componenti con carichi ciclici e snodi.

: in presenza di componenti con carichi ciclici e snodi. Sport e consumer design: per articoli leggeri e resistenti.

Oltre alle sue prestazioni tecniche, il PA11 si distingue per il suo profilo sostenibile: trattandosi di un materiale rinnovabile e riciclabile, si inserisce in una visione produttiva attenta all’ambiente e alla riduzione dei consumi.

Nylon PA11 Gen 2: la nuova generazione secondo Weerg

La seconda generazione del PA11 per stampa 3D MJF è concepita con l’obiettivo di migliorare due aspetti chiave nella produzione industriale: la stabilità del processo e la ripetibilità dei risultati. Rispetto alla versione precedente, infatti, garantisce:

Ripetibilità superiore : le proprietà meccaniche, come resistenza, elasticità e durezza, si mantengono costanti lungo tutta la produzione.

: le proprietà meccaniche, come resistenza, elasticità e durezza, si mantengono costanti lungo tutta la produzione. Uniformità dimensionale : le variazioni legate a ritiro e deformazione tra i pezzi risultano sensibilmente ridotte.

: le variazioni legate a ritiro e deformazione tra i pezzi risultano sensibilmente ridotte. Affidabilità incrementata : grazie a una migliore stabilità termica e a una maggiore precisione nel processo, si ottiene un abbassamento del tasso di scarto e una resa più prevedibile.

: grazie a una migliore stabilità termica e a una maggiore precisione nel processo, si ottiene un abbassamento del tasso di scarto e una resa più prevedibile. Minore dispersione delle proprietà: le oscillazioni tra un componente e l’altro si riducono anche in lotti di grandi dimensioni.

Questi progressi rendono il PA11 Gen 2 una scelta ideale per chi necessita di standard produttivi elevati e risultati coerenti nel tempo. Inoltre, grazie a una curva di raffreddamento più controllata e a una formulazione ottimizzata, assicura prestazioni stabili e comportamenti prevedibili anche dopo lavorazioni prolungate.

Vantaggi concreti per la produzione industriale

L’integrazione del PA11 di seconda generazione con la tecnologia HP Multi Jet Fusion garantisce vantaggi concreti per la produzione industriale:

Stabilità e ripetibilità anche su volumi elevati.

anche su volumi elevati. Uniformità migliorata in termini di colore e texture superficiale.

in termini di colore e texture superficiale. Maggiore tenacità e resistenza agli urti , anche a bassa temperatura.

e , anche a bassa temperatura. Minori deformazioni e comportamento controllato durante la fase di raffreddamento.

e comportamento controllato durante la fase di raffreddamento. Adattabilità a geometrie complesse , grazie alla flessibilità naturale del materiale.

, grazie alla flessibilità naturale del materiale. Sostenibilità ambientale, essendo un polimero bio-based che contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO₂.

Il PA11 Gen 2 si conferma così come uno dei materiali più affidabili per la stampa 3D industriale MJF, adatto a produzioni funzionali e impieghi in ambienti sottoposti a stress meccanici o dinamici.

La scelta di Weerg: tecnologia e affidabilità al servizio dell’industria

La seconda generazione di Nylon PA11 si presta a numerose applicazioni in ambito industriale:

Componenti flessibili come cerniere, molle e giunti.

come cerniere, molle e giunti. Parti sottoposte a urti o vibrazioni , tra cui supporti, staffe e agganci.

, tra cui supporti, staffe e agganci. Dispositivi medicali e protesi , caratterizzati da leggerezza, resistenza e comfort.

, caratterizzati da leggerezza, resistenza e comfort. Elementi per il settore automotive , come clip, cover, connettori e parti dinamiche.

, come clip, cover, connettori e parti dinamiche. Prodotti per lo sport e il consumer design, come gusci, maniglie e strutture ammortizzanti.

Grazie alla sua stabilità dimensionale e all’elevata ripetibilità, il PA11 Gen 2 risulta adatto a produzioni continue, dove ogni pezzo deve mantenere le stesse caratteristiche del precedente.

Un nuovo punto di riferimento per la produzione 3D

Il Nylon PA11 Gen 2, pensato per la stampa 3D con tecnologia MJF, segna un’evoluzione significativa nel panorama dei polimeri tecnici per la manifattura additiva.

Pur conservando le caratteristiche meccaniche della prima versione, questa nuova formulazione introduce maggiore affidabilità, uniformità e ripetibilità, elementi essenziali per garantire risultati costanti e una sensibile riduzione degli scarti.

Si conferma così come una scelta ideale per chi necessita di prestazioni stabili, precisione dimensionale e coerenza produttiva in ambito industriale.