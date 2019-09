Milano, 5 sett – Vittorio Feltri è un fiume in piena da quando si è costituito ufficialmente il nuovo governo frutto dell’alleanza tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. Dà dell’ignorante a Luigi Di Maio, nuovo ministro degli Esteri e verga editoriali al vetriolo praticamente ogni giorno. E quando è ospite in televisione, anche in un salotto buono come quello di Myrta Merlino, la musica non cambia.

“Da sinistra solo tasse”

Quando viene interrogato dalla conduttrice napoletana sui punti messi in campo dal nuovo esecutivo, Feltri risponde: “Non ha un programma, non lo ho visto. Temo la tassa sulla prima casa, temo la patrimoniale”. E continua il direttore di Libero: “Con questo governo continuerà a vigere la teoria della sinistra, ovvero tassare chi lavora per dare soldi a chi non lavora. E così aumenterà la disoccupazione: non mi pare una visione democristiana”, sottolinea Feltri in contrapposizione con chi, in studio, definiva il nuovo governo una nuova Dc.

“Di Maio? Vada a scuola”





E ancora se la prende col “povero” Di maio, neo titolare del ministero degli Esteri: “Ci divertiremo, la storia di Di Maio è esaltante. Agli Esteri? Io lo avrei mandato all’estero, così ce lo toglievamo dalle scatole”. La Merlino gli dice che Di Maio: “deve fare esperienza”. Feltri non se lo fa dire due volte: “Deve andare a scuola, non fare esperienza. Credo che con un signore come lui che non conosce la geografia e che sostiene che Matera sia in Campania ci sarà da scompisciarsi dalle risate”. Francesco Boccia, ministro all’Autonomia, è oggetto di un’altra stilettata da parte di Feltri : “Si è bocciato da solo. Questo è un governo contro il Nord, tutta l’immondizia del Sud infatti viene mandata al Nord. Siamo in mano a un gruppo di dilettanti, bravi soltanto a fare il loro meschino e modesto interesse”, conclude poi Feltri.

Ilaria Paoletti

Commenti

commenti