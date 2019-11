Roma, 12 nov – Deve essersi ringalluzzito parecchio, il buon Gad Lerner, da quando il tema pubblico numero uno è diventato la repressione dell’«odio». Un odio che, peraltro, va a cercarsi di proposito con provocazioni belle e buone, proprio per poi poter gridare all’allarme razzismo. Ad ogni modo, oggi Gad ci ha deliziati con un editoriale su Repubblica che è un po’ la summa delle sue ossessioni e della sua forma mentis. A finire nel mirino del censore globalista, stavolta è toccato a due esponenti di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami e Marco Lisei, il primo deputato, il secondo consigliere comunale di Bologna. La loro colpa? Aver schedato gli immigrati che occupano case popolari alla Bolognina. Il che, è ovvio, è l’anticamera che porta dritto dritto ad Auschwitz.





Gad Lerner punta quindi il dito contro una diretta Facebook in cui i due rappresentanti di Fdi hanno semplicemente letto i nomi dei citofoni delle case popolari, per mostrare come gli immigrati godano di un diritto di precedenza rispetto agli italiani. Tutto qui: ma questo per Gad è già una schedatura di massa che prefigura i treni piombati. Di più: «Siccome questi epigoni del fascismo – scrive Lerner – sono dei vigliacchi abituati a giocare sull’equivoco, in questa parodia di schedatura di massa dei “troppi” inquilini stranieri si sono fatti accompagnare da un simpatizzante, tale Francesco, dalla pelle scura. Tanto basterebbe, secondo loro, a scansare l’accusa di razzismo. Anzi, è al malcapitato Francesco che fanno ripetere la formula magica della loro propaganda: “Prima gli italiani”». Insomma, il Francesco del video – nella ricostruzione di Gad Lerner – non sarebbe una persona autocosciente e responsabile delle sue azioni, ma un pupazzo in mano ai fascio-xenofobi. Anzi che non gli ha dato del «negro da cortile», come hanno fatto i suoi compagni con il leghista Tony Iwobi.

Gad Lerner veste i panni dello «sbufalatore»

Ma il bello deve ancora arrivare. Improvvisatosi debunker, Gad Lerner parla di «cifre fasulle che secondo loro [Bignami e Lisei] dovrebbero muoverci a indignazione: gli extracomunitari, sostengono, godrebbero del 60% delle assegnazioni di case popolari nell’area metropolitana bolognese». Al contrario, il David Puente dei poveri ci assicura che «naturalmente le cifre vere sono altre: quasi l’80% degli alloggi bolognesi Acer sono abitati da italiani. Vero è che nel bando 2018 il 52% delle assegnazioni sono andate a famiglie extracomunitarie, e che da tempo le domande provenienti da nuclei stranieri regolarizzati che vivono in situazioni di disagio sociale superano di quattro volte le domande degli italiani bisognosi. Ma questa è la fotografia della nostra realtà metropolitana». Quindi, ricapitolando: Gad denuncia cifre fasulle, ma poi i dati in suo possesso, di fatto, le confermano. Un vero capolavoro. Ad ogni modo, i diretti interessati hanno risposto per le rime ai loro detrattori attraverso un video pubblicato su Facebook. Non che a Gad Lerner, interessi, beninteso. Molto meglio continuare a denunciare l’«odio». Contro ogni evidenza.

