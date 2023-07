Attivista trans si iscrive a Miss Italia: “Sono nato donna. Il mio è un gesto politico”

Roma, 25 lug – Ad agitare le notti insonni degli attivisti Lgbt è nientemeno che Miss Italia. Questa volta ad attaccare il celebre concorso di bellezza femminile ci ha pensato Federico Barbarossa, un ragazzo trans nato donna ed esponente dell’associazione Mixed Lgbtqia+, che si è iscritto alla kermesse per polemizzare contro il regolamento che prevede la partecipazione unicamente di donne sin dalla nascita.

La protesta contro Miss Italia

Per Barbarossa Miss Italia sarebbe un “castello di carte costruito sulla biologia”. Il punto di partenza sono le dichiarazioni dell’organizzatrice del concorso, Patrizia Mirigliani. Quest’ultima aveva commentato in questo modo l’incoronazione a Miss Olanda di un trans nato uomo: “Ultimamente i concorsi di bellezza cercano di fare notizia usando anche delle strategie che secondo me sono un po’ assurde”. Insomma, gli ammiccamenti al mondo woke non sarebbero altro che tentativi di farsi pubblicità o di far parlare di sé. Ma la Mirigliani spiega di non voler seguire questa deriva: “Sin da quando è nato, il mio concorso prevede nel suo regolamento la precisazione secondo la quale bisogna essere donna sin dalla nascita”. In tutta risposta l’attivista trans si scalda: “Le parole di Patrizia Mirigliani mi hanno fatto incazzare”. Per poi proseguire: “Quando ho letto che erano ammesse solo ragazze ‘nate biologicamente donne’ mi ha fatto ridere il criterio del dato biologico, perché allora anche io sono nato donna”. Maledetta biologia. L’importante – argomenta Barbarossa – è come si appare e come ci si sente, non quella cosa vetusta che è appunto la biologia, tanto da chiedersi: “Se a me scarterebbero perché sono visibilmente un ragazzo, una ragazza trans verrebbe scartata perché non considerata donna: qual è il senso allora? ”.

“Il mio è un gesto politico”

Questa sorta di ultima ridotta del binarismo di genere e delle logiche patriarcali non che incontrare la disapprovazione di Barbarossa, che infatti confessa: “Non ne condivido i valori, ma siccome viviamo in un mondo in cui questi concorsi esistono e si rivolgono alle donne, ritengo debbano poter partecipare tutte le donne”. Per “tutte le donne” si intendono ovviamente anche coloro che invece sono nati uomini. Escluderli sarebbe addirittura contro la legge: “Quello che mi lascia basito è che la posizione di Miss Italia si pone addirittura al di sopra della legge italiana, che prevede per le persone trans la rettifica dei dati anagrafici, con il cambio dei documenti, fino al certificato di nascita”. Fino a chiedersi: “Se una donna trans si presenta a Miss Italia, con quali diritti e metodi vanno a indagare nella vita e nel corpo di una persona?”. Insomma, quello dell’attivista è un “gesto politico” che intende “portare alla luce l’ipocrisia di Mirigliani” e che afferma essere già un successo tanto da venire replicato da altri: “Sta accadendo quello che speravo, coinvolgere tante persone”.

Michele Iozzino