Roma, 21 lug — Sta per terminare il romanzo a cui aveva lavorato da mesi, quando un giorno scopre che la bozza dell’opera — un file da 1,3 milioni di caratteri — risulta scomparsa dal Cloud in cui era stata salvata: non per una svista legata al salvataggio, ma perché l’intero testo è stato censurato, a causa di «contenuti sensibili» individuati dal gestore della «nuvola». E’ accaduto in Cina, dove ormai siamo alla censura preventiva, attuata prima che lo scritto venga dato alle stampe. Non è certo una novità che il mondo digitale del Dragone sia soggetto allo strettissimo controllo delle autorità.

Romanzo censurato prima che esca dal pc dello scrittore

La scrittrice, in preda allo scoramento, si è sfogata raccontando l’incredibile vicenda del romanzo censurato sul forum letterario Lkong e sul social network Xiaohongshu. E lì ha scoperto di non essere sola: la sventura occorsale era capitata a molti altri utenti, che lamentavano di essere stati vittime di censura operata direttamente sul Cloud di archiviazione dati di Wps Office, il pacchetto cinese utilizzato in alternativa a Google Docs o Microsoft Office 365.

La stessa azienda deve vigilare sui documennti

«Chi ha concesso a Wps Office il diritto di esaminare documenti privati e di decidere arbitrariamente cosa farne?», è la domanda della scrittrice. Il caso ha attirato la curiosità di molti influencer, che hanno pubblicamente denunciato l’accaduto rendendo virale l’infausto episodio. Tanto è stato il clamore social da spingere Kingsoft, l’azienda software proprietaria del servizio, a giustificarsi su Weibo riferendo che «tutte le piattaforme che forniscono servizi di informazione online sono responsabili della revisione dei contenuti diffusi sulle loro piattaforme». Lo prevede la legge cinese sulla sicurezza informatica. La quale prevede pure che Wps Office non disponga della crittografia end-to-end (quella che, per intenderci, «gira» su applicazioni come Whatsapp) che avrebbe reso impossibile a Kingsoft di analizzare riga per riga il romanzo successivamente censurato.

