LOGIN
giovedì, Gennaio 29, 2026
Top Posts
Gli investitori si rivolgono a SJMine per un reddito passivo affidabile...
Guida alle scarpe antinfortunistiche: quando servono e quali sono i livelli...
Stellantis, è ora di cacciare gli Elkann-Agnelli dall’Italia
Ampia scelta, marchi di lusso, prezzi convenienti – tutto sul più...
Venere degli Stracci, il rogo emblema dell’amministrazione Manfredi
Vale la pena scegliere un editor online per la stabilizzazione video?
“Via italiana all’intelligenza artificiale”: Meloni annuncia una legge sull’Ai e nuovi...
L’evoluzione della comodità digitale: come gli strumenti tecnologici stanno semplificando la...
Anche la Cucchi risponde presente alla chiamata dell’antifascismo
Google penalizza i contenuti generati da Intelligenza Artificiale?
Exchange cripto per acquistare Ethereum senza difficoltà
SUBSCRIBE NEWSLETTERS
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home » Napoli, il volantinaggio trasformato in “scontri”: le solite bugie dei collettivi
ApprofondimentiCronacaPrimo Piano

Napoli, il volantinaggio trasformato in “scontri”: le solite bugie dei collettivi

by La Redazione
Scritto da La Redazione 0 commento
Galt Media

Roma, 29 gen -– Un semplice volantinaggio politico davanti a un liceo si è trasformato, in poche ore, in un “caso” di tensione e scontro secondo diverse testate locali. Secondo le cronache diffuse dai giornali e dai collettivi di sinistra, al Liceo Pasquale Villari di Napoli sarebbero volati insulti, gli studenti avrebbero vissuto momenti di “confronto acceso” con militanti del Blocco Studentesco. 

Napoli, volantinaggio trasformato in assalto

La ricostruzione dominante racconta una mattinata drammatica, con studenti in rivolta, assemblee interrotte e l’intervento delle forze dell’ordine perché la situazione “era degenerata”. Tuttavia, al di là delle headline allarmistiche, ciò che realmente è accaduto è molto più prosaico: un gruppo di militanti del Blocco Studentesco ha distribuito volantini politici all’esterno dell’istituto e ha parlato con studenti che ne mostravano interesse, senza entrare nei locali scolastici né interrompere le attività interne. Nessun episodio violento è stato confermato, e non risulta alcuna documentazione autorevole di scontri fisici. Questo episodio non è isolato: è ormai prassi consolidata che iniziative di natura identitaria o di destra – dal semplice volantinaggio alla presenza in spazi pubblici – vengano automaticamente elevate a “provocazione pericolosa” o addirittura riqualificate in scontro frontale tra fazioni. Lungi dall’essere un fatto cronachistico obiettivo, emerge una costruzione narrativa che parte da un presupposto ideologico: chiunque si collochi fuori dall’orbita della sinistra studentesca è, in quanto tale, un soggetto problematico. 

Una dinamica consolidata

A conferma di questa dinamica, il collettivo studentesco legato alla sinistra del liceo ha prontamente diffuso un comunicato infiammato in cui si ripudia ogni “richiamo al fascismo” e si parla di “pericolo” rappresentato da chi si presenta con materiali e simboli politici controversi. È un copione già visto altrove: di fronte a un’attività politica lecita, si tende ad agitare lo spettro della violenza ideologica, dell’intimidazione e della minaccia per legittimare poi la propria posizione di supplenza morale. Nel fare questo, però, si perde di vista ciò che dovrebbe rimanere centrale in una scuola: il confronto tra idee diverse, anche nette e antagoniste, senza ricorrere a criminalizzazioni preventive e mediatiche. L’attività politica degli studenti identitari non può essere ridotta a una caricatura di “estremismo” solo perché non si allinea alla cultura dominante delle organizzazioni studentesche di sinistra.

La narrazione demonizzante

Il caso Villari dimostra una tendenza delle sinistre studentesche e dei media collegati a costruire narrazioni che demonizzano a priori certe espressioni politiche, trasformando ogni presenza pubblica degli identitari in un presunto “evento” da condannare. In realtà, dietro a titoli sensazionalistici, c’è spesso la normalità di un diritto esercitato: quello alla libertà di espressione e alla partecipazione politica, anche quando le idee in gioco sono scomode per una parte significativa dell’opinione pubblica. 

Vincenzo Monti

You may also like

Gli immigrati rivendicano il “diritto di preda”: ecco gli stupratori seriali stranieri

Remigrazione alla Camera, la sinistra prova a censurare una proposta di legge popolare

Un quarto del Pil mondiale: cosa significa l’accordo commerciale tra Europa e India

Cisgiordania, carabinieri sotto minaccia: quando la crisi tocca lo Stato italiano

“ICE come gli squadristi”. Gli strafalcioni di Canfora e gli sconfinamenti accademici

L’ultimo guerriero e la via del coraggio

Redazione

Chi Siamo

Il Primato Nazionale plurisettimanale online indipendente;

  • Via Pantaleoni 33, 00166 Roma.
  • info@ilprimatonazionale.it

Categorie

Newsletter

Iscriviti alla newsletter


© Copyright 2023 Il Primato Nazionale – Tutti i diritti riservati

Facebook Twitter Instagram Linkedin