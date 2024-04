Roma, 2 apr – Adidas bandisce il numero 44 dalle maglie della nazionale di calcio tedesca. Il motivo? Troppo simile al simbolo delle Ss.

Le polemiche sulla nuova maglia della nazionale tedesca

Se pensavate che l‘Italia potesse vincere la palma di eccesso di zelo e di deliri in fatto di politicamente corretto dopo le polemiche per Acerbi scagionato dalle accuse di razzismo e soprattutto quelle che hanno riguardato la maglia degli Azzurri colpevole di un troppo patriotico richiamo a Mameli, rimarrete delusi. Nella competizione è sceso il peso massimo della auto-colpevolizzazione: la Germania. Adidas – che dal 2027 interromperà la sua storica collaborazione con la nazionale teutonica, lasciando il posto alla statunitense Nike – è finita nell’occhio del ciclone per la somiglianza del font usato per il numero 44 della nuova maglia per Euro 24 con la runa Sig raddoppiata che forma le Ss delle Schutzstaffel. Da qui la marcia indietro dell’azienda tedesca che ha deciso di impedire la personalizzazione delle maglie con il numero incriminato sul proprio store online.

La decisione di Adidas

Tra caccia alle streghe e lavaggio del carattere Adidas è corsa ai ripari, con il suo portavoce Oliver Brüggen che ha annunciato di aver “bloccato la personalizzazione delle magliette nel nostro negozio online”. Per poi rimarcare, “La nostra azienda sostiene la promozione della diversità e dell’inclusione e come azienda ci opponiamo attivamente alla xenofobia, all’antisemitismo, alla violenza e all’odio in qualsiasi sua forma”. Dalla vicenda è nato un curioso scaricabarile, con Brüggen che ha ricordato come “i responsabili del design dei nomi e dei numeri sono la Federcalcio tedesca (Dfb) e il suo partner 11teamsports”. Mentre la Federcalcio assicura di aver sottoposto “all’approvazione della Uefa” la numerazione “dall’1 al 26”, ricevendo parere positivo. Ricordando come il numero 88, il quale corrisponde alle lettere HH ed è accostato al saluto “Heil Hitler”, invece “è sempre bloccato”.

Michele Iozzino