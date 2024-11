Max Del Rosso: “Vi presento Quantum SEO, la suite AI-Powered creata da un SEO per i SEO”

Max Del Rosso è un professionista affermato nel campo della SEO, con una lunga esperienza nella link building e nella creazione di contenuti ottimizzati. Di recente ha lanciato Quantum SEO, una suite di 30 strumenti che promette di semplificare e potenziare il lavoro di chi si occupa di SEO. In questa intervista, Max ci racconta cosa rende Quantum SEO unico e come la sua esperienza personale e le competenze di prompt engineering siano elementi centrali della suite.

Max, Quantum SEO nasce come una suite completa di strumenti per chi fa SEO, ma il mercato è già pieno di tool SEO. Cosa distingue Quantum SEO dagli altri? Quali lacune pensi che questa suite possa colmare?

“Ottima osservazione. Quantum SEO è stato progettato per rispondere alle esigenze reali di chi lavora nella SEO, quindi non è solo una raccolta di tool. È una suite integrata pensata da un SEO per altri SEO. Troppo spesso, i tool disponibili sul mercato sono sviluppati da team tecnici che non vivono il lavoro SEO quotidianamente; con Quantum SEO, ho voluto mettere al centro la mia esperienza diretta, progettando strumenti che risolvessero problemi che conosco bene. Ogni strumento ha una funzione chiara e pratica, studiata per migliorare l’efficienza e la precisione nel lavoro SEO. Insomma, non è “un altro strumento SEO”: è un toolkit creato da chi ha esperienza sul campo.”

Nella progettazione di Quantum SEO, hai fatto della semplicità e dell’efficienza i punti centrali della suite. Quali sono gli strumenti che ritieni fondamentali per aiutare i consulenti SEO a ottenere risultati migliori?

“Gli strumenti che trovo più utili per i consulenti sono quelli che aiutano a creare contenuti ottimizzati e ad analizzare l’intento di ricerca, due aspetti essenziali per il posizionamento. SEO Briefing PRO è ottimo per chi scrive contenuti, perché fornisce indicazioni dettagliate su parole chiave, struttura e intento di ricerca. Content Booster, invece, permette di migliorare contenuti già esistenti, identificando aree deboli e suggerendo integrazioni. E poi c’è Intent Analyzer, che aiuta a garantire che il contenuto risponda davvero alle query degli utenti. Insieme, questi strumenti permettono ai SEO di ottimizzare i contenuti in modo molto mirato, aumentando la loro efficacia.”

Quantum SEO si avvale di molte funzionalità AI, ma sappiamo che l’AI è solo uno strumento: è la competenza di chi la utilizza a fare la differenza. Quanto ritieni che l’esperienza di un SEO incida sul risultato finale?

“È fondamentale. L’AI può essere un motore molto potente, ma è la guida che conta davvero. Quantum SEO utilizza prompt avanzati per guidare l’AI, ma il vero risultato dipende dall’abilità di chi li usa. È un po’ come avere una macchina sportiva: anche la più potente non farà miracoli se il pilota non sa come guidarla. Io ho progettato questi strumenti con in mente chi sa come ottenere il massimo dall’AI, sfruttando le funzionalità per ottenere risultati mirati e precisi. Con i giusti prompt, l’AI diventa uno strumento eccezionale, ma senza una guida esperta perde gran parte del suo potenziale.”

Una delle novità di Quantum SEO è il modello a consumo, in cui l’utente paga solo per gli strumenti utilizzati. Perché hai scelto questo modello, e quali vantaggi offre rispetto a un abbonamento tradizionale?

“Il modello a consumo è stato pensato per dare più libertà agli utenti. So che molti professionisti SEO hanno ritmi di lavoro variabili, con picchi di attività alternati a periodi più tranquilli. Un abbonamento fisso rischia di diventare costoso e poco flessibile. Con Quantum SEO, invece, si acquistano crediti che possono essere utilizzati in base alle necessità, senza dover pagare se non ci sono progetti in corso. È un sistema più equo e flessibile, che permette di ottimizzare il budget. I crediti, poi, hanno validità di sei o dodici mesi, quindi non c’è la pressione di consumarli subito.”

Da esperto di SEO e prompt engineering, ritieni che un tool possa davvero sostituire l’esperienza di un professionista o vedi Quantum SEO più come un supporto che amplifica le capacità di chi lo usa?

“Quantum SEO è pensato per supportare il professionista, non per sostituirlo. La SEO è una disciplina complessa, in cui l’intuizione e l’esperienza sono fondamentali. Quantum SEO fornisce strumenti avanzati che semplificano e velocizzano il lavoro, ma il vero valore è dato dalla “mano” del professionista che li usa. Un buon SEO può ottenere molto di più da Quantum SEO rispetto a chi è alle prime armi, perché sa come guidare l’AI per ottenere risultati mirati e performanti. La tecnologia è solo un mezzo: è il professionista a fare la vera differenza.”

Nel mercato della SEO ci sono già molti strumenti affermati, con grandi team alle spalle. Non ti preoccupa il confronto con le grandi piattaforme o il rischio di essere “schiacciato” dai colossi del settore?

“In realtà, no. Quantum SEO è una suite progettata per un pubblico molto specifico e con esigenze ben definite. Non cerco di competere con i giganti su tutti i fronti, ma di offrire una soluzione unica per chi ha bisogno di strumenti SEO concreti e pratici, non di mille funzionalità poco utilizzate. Io ho creato Quantum SEO basandomi su ciò che conosco e su ciò che serve realmente ai professionisti. È una suite fatta con uno scopo preciso, e penso che ci sia sempre spazio per un prodotto ben fatto che risponde a bisogni reali.”

Per chi volesse esplorare Quantum SEO, è disponibile una prova gratuita di 50 crediti. Tutte le informazioni sulla suite e sull’offerta di lancio con sconto del 50% sono disponibili sul sito quantumseo.it.